"Vỡ mộng" toàn tập với dàn mỹ nam cổ trang gần đây: Ốm yếu như bị quần áo "nuốt chửng", nét mặt lờ đờ đến ngán ngẩm

Năm 2023 là thời điểm nhiều dự án cổ trang bắt đầu quay hoặc lên sóng, bắt đầu cho sự đổ bộ của thể loại phim tiên hiệp. Thế nhưng thời gian gần đây, một số hình ảnh của các nam chính cổ trang đang khiến khán giả vô cùng hoang mang, lập tức đặt câu hỏi về chất lượng tạo hình.



Đầu tiên là Nhậm Gia Luân. Sau thành công của Châu Sinh Như Cố, nam diễn viên đã tự tin hơn với thể loại cổ trang, chuẩn bị tái xuất với Vũ Canh Kỷ. Thế nhưng hình ảnh đầu tiên của anh lại khiến người xem thất vọng nặng nề. Không còn "soái khí" như thuở đóng cùng Bạch Lộc, Nhậm Gia Luân hiện tại gầy gò, xanh xao và lọt thỏm trong quần áo cổ trang.

Tạo hình thiếu sức sống của Nhậm Gia Luân. Ảnh: Sina

Thậm chí gần đây, nam diễn viên liên tục bị đầu tóc "hãm hại". Không chỉ có Vũ Canh Kỷ mà ngay tại sân khấu năm mới vừa qua, khán giả đã không nhịn được bàn tán về dáng vẻ "đầu bù tóc rối" của Nhậm Gia Luân.

Nhậm Gia Luân gây hoang mang bởi đầu tóc "giả trân". Ảnh: Sina

Tiếp đến là một mỹ nam cổ trang khác đã quay xong phim mà đang đợi ngày lên sóng - La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Những tưởng khán giả có thể gặp lại một "tiên tử" như Nhuận Ngọc năm xưa, song La Vân Hi trong Trường nguyệt tẫn minh có thể sẽ không tuyệt hảo như vậy. Ở hình ảnh mới nhất, anh chàng lộ vẻ kém sắc, bị "nuốt chửng" bởi trang phục thiết giáp đồ sộ. La Vân Hi có thể gây ấn tượng với sự mảnh mai, thoát tục nhưng khi đến những tạo hình nam tính, mạnh mẽ hơn, sự gầy gò thường thấy đã khiến anh thất bại.

La Vân Hi vẫn gầy đến đáng lo. Ảnh: Sina

Cuối cùng là Lý Hoành Nghị trong bộ phim Thiếu Niên Ca Hành vừa lên sóng. Dù đã rất cố gắng để bám sát phiên bản hoạt hình đình đám nhưng ekip Thiếu niên ca hành không thể kiểm soát được khí chất và diễn xuất của diễn viên tham gia. Lý Hoành Nghị vừa qua đã đối mặt với nhiều luồng ý kiến trái chiều khi vào vai Tiêu Sắt, nhất là khi anh quá ốm yếu, nhỏ con so với ngoại hình đáng lý ra phải cao lớn, vạm vỡ của nhân vật.

Lý Hoành Nghị bị chê vì gầy gò, bị bộ đồ lấn át. Ảnh: Sina

Chưa kể, diễn xuất của Lý Hoành Nghị cũng gây khó chịu vì cứ lờ đờ, thiếu sức sống. Anh chàng còn bị ví như "bản sao của Thành Nghị" nhưng kém xa về tiên khí. So với 2 bạn diễn Lưu Học Nghĩa và Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị rõ ràng đang là "lỗ hổng" của Thiếu Niên Ca Hành.

Diễn xuất của Lý Hoành Nghị vẫn rất kém. Ảnh: Sina

