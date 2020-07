Vợ minh tinh của ông trùm thời trang thế giới: Nổi tiếng nhờ cảnh khỏa thân, cuộc gặp gỡ với tỷ phú tới hôn lễ được Tổng thống chúc phúc

Salma Hayek là một trong số những người đẹp bốc lửa bậc nhất màn ảnh Hollywood. Nữ minh tinh người Mexico gặt hái vô vàn thành công trên con đường hoạt động nghệ thuật, thậm chí từng được đề cử giải Oscar. Ngày leo lên đỉnh cao sự nghiệp là ngày Salma Hayek khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi kết hôn với Francois-Henri Pinault - CEO của tập đoàn thời trang lớn thứ 2 thế giới Kering, bá chủ đế chế thời trang toàn cầu.

Công chúng vẫn thường cho rằng mối tình giữa kiều nữ và đại gia không thể tồn tại lâu dài nhưng cuộc hôn nhân của Salma Hayek đã chính thức bước sang năm thứ 11, khiến giới showbiz và thượng lưu đều phải ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên có xuất thân trâm anh, giỏi kiếm tiền, từng khóc vì cảnh khỏa thân

Nhiều người ngưỡng mộ Salma Hayek vì cô lấy chồng thuộc giới siêu giàu. Trên thực tế, ngay chính nữ diễn viên từ nhỏ cũng đã được sống trong nhung lụa vì xuất thân từ giới thượng lưu. Salma sinh năm 1966 tại Veracruz, Mexico. Cha cô là ông chủ của một công ty chuyên về thiết bị công nghiệp. Ngoài ra, ông còn điều hành một công ty dầu mỏ tại Mexico. Mẹ cô là một nữ ca sĩ opera nổi tiếng.

Vào năm 23 tuổi, Salma chính thức bước chân vào làng giải trí Mexico bằng vai chính trong bộ phim "Teresa". Sau đó 2 năm, người đẹp chuyển tới Hollywood, bắt đầu công cuộc chinh phục kinh đô điện ảnh thế giới. Năm 1995, cô được chọn vào đoàn làm phim "Desperado". Đây là vai diễn quan trọng đầu tiên kể từ khi Salma đặt chân tới kinh đô điện ảnh thế giới nên được cô đặc biệt coi trọng. Trong phim, nữ diễn viên phải thực hiện một phân cảnh khỏa thân.

Chia sẻ với The Sun, Salma cho biết cô bị áp lực tới mức khóc nức nở ngay trước khi thực hiện cảnh quay. Vào lúc đó, nữ diễn viên từng rất lo lắng về cảm nhận của cha mẹ khi họ xem những cảnh quay nhạy cảm này. Được biết, "Desperado" là một trong những tác phẩm góp phần mang đến thành công cho Salma tại Hollywood.

Nhờ vai diễn mang tính đột phá trong tác phẩm điện ảnh "Frida" (2002), Salma đã vinh dự nhận được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại các lễ trao giải danh giá như Oscar, Quả Cầu Vàng… Không chỉ thành công trong địa hạt diễn xuất, Salma còn lấn sân làm nhà sản xuất, đạo diễn phim. Cô mở công ty chuyên sản xuất phim ảnh mang tên Ventanarosa. Được biết, công ty của nữ diễn viên đã tham gia vào quá trình sản xuất tác phẩm truyền hình kinh điển "Ugly Betty" – tác phẩm được làm lại từ bộ phim ăn khách của Colombia "Yo soy Betty, la fea".

Trong lĩnh vực mới, Salma cũng gặt hái được không ít thành công. Vào năm 2004, nữ diễn viên đã thắng giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" với bộ phim "The Maldonado Miracle" tại lễ trao giải Daytime Emmy Award. Cách đây không lâu, công ty sản xuất phim của cô đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác trong vòng hai năm với HBO Max.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với CEO của tập đoàn thời trang lớn thứ hai thế giới và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Tại lễ ra mắt bảo tàng Palazzo Grassi của nhà Pinault tại Venice năm 2006, Salma Hayek đã gặp được định mệnh đời mình là tỷ phú Francois-Henri Pinault. Francois-Henri là con trai của tỷ phú Francois Pinault - người sáng lập tập đoàn Kering sở hữu hàng loạt thương hiệu cao cấp đình đám như Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen,... Kể từ năm 2005, Francois-Henri chính thức đảm nhiệm chức vụ CEO của tập đoàn thời trang lừng danh này.

Trong lễ ra mắt bảo tàng Palazzo Grassi, nhiệm vụ của Francois-Henri là chào đón minh tinh Salma Hayek. Trong quá khứ, họ đã cùng tham gia một vài sự kiện nhưng chưa từng có cơ hội nói chuyện thực sự. Lần này, cả hai cùng ngồi chung với nhau, dành cả tối để hàn huyện về đủ mọi vấn đề.

"Ban đầu, tôi không nghĩ anh ấy là mẫu người của mình. Đến khi nói về bóng đá, hóa ra chúng tôi đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt. Chúng tôi nói về cả khoa học. Chúng tôi đều yêu thích đề tài vũ trụ và vật lý", Salma nhớ lại những giây phút cùng trò chuyện với chồng trong buổi gặp gỡ hồi năm 2006.

Trong mắt Salma, Francois-Henri là một người thông minh và vui tính đến mức chính cô cũng không thể ngờ được. Yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ nhanh chóng công khai bày tỏ tình yêu của mình đối với đối phương.

Mối tình trải qua nhiều trắc trở và cái kết viên mãn trong giới siêu giàu

Cặp đôi đính hôn hồi tháng 3/2007. 6 tháng sau đó, Salma hạ sinh một bé gái xinh xắn cho vị đại gia người Pháp. Khi đó, nhiều người còn tưởng cặp đôi đang chuẩn bị một đám cưới thế kỷ, ấy vậy mà tỷ phú Francois-Henri bất ngờ tuyên bố hủy hôn với Salma hồi giữa năm 2008.

Tưởng rằng chuyện tình minh tinh và tỷ phú quyền lực đi đến hồi kết, nhưng chỉ khoảng 2 tháng sau đó, cặp đôi bất ngờ tái hợp. Dường như khoảng thời gian tạm xa cách đã khiến 2 người trân trọng đối phương hơn, khiến họ quyết định trở lại bên nhau. Salma và tỷ phú người Pháp bí mật kết hôn đúng vào ngày lễ tình nhân 14/2/2009. 2 tháng sau đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ lần 2 trong sự chúc phúc của người hâm mộ.

Đám cưới thế kỷ được diễn ra tại Ý. Rất nhiều nhân vật máu mặt đã tham dự hôn lễ, bao gồm tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour, diễn viên Charlize Theron, siêu mẫu Lily Cole,… Thậm chí, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac cũng tham dự đám cưới của Salma và Francois-Henri.

Sau đám cưới thế kỷ, cặp đôi trải qua quãng thời gian yên bình, hạnh phúc trước khi sóng gió bất ngờ ập tới. Hồi giữa năm 2011, siêu mẫu Linda Evangelista gây chấn động khi tuyên bố cha của con trai cô là tỷ phú Francois-Henri.

Tưởng chừng cuộc hôn nhân giữa Salma và tỷ phú người Pháp sẽ lung lay nhưng trên thực tế, người hâm mộ vẫn được chứng kiến những khoảnh khắc tay trong tay hạnh phúc của cặp đôi tại các sự kiện sau biến cố. Cùng vượt qua sóng gió, cặp đôi chứng minh cho công chúng thấy rằng, họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Đây là cái kết khiến số đông khán giả ngỡ ngàng.

Salma từng có ý định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để tập trung chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, khi nữ minh tinh nói với chồng về dự định này, ông tỏ ra không đồng tình: "Ồ, không, em sẽ phải quay trở lại làm việc chứ. Em phải lao động chứ. Chúng ta sẽ không chấp nhận một người phụ nữ lười biếng chỉ biết ngồi nhà. Đó không phải là người mà anh đã chọn để kết hôn". Tỷ phú người Pháp còn khéo léo động viên vợ: "Anh không muốn em bị tước đi sự nghiệp. Anh muốn xem phim em đóng. Mọi người vẫn chưa thấy hết tài năng của em".

Nhiều sao nữ phải chịu quy tắc ngầm sau khi bước chân vào giới hào môn. Từng có nghệ sĩ bị nhà chồng ép phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Còn đối với Salma, cô lại được chồng tỷ phú tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Theo người đẹp sinh năm 1966, vì chồng cô luôn tôn trọng và thấu hiểu vợ nên cuộc hôn nhân của họ mới có thể bền lâu được như vậy. Được biết, trong những năm gần đây, Salma đã góp mặt trong hàng loạt tác phẩm như "Tale of Tales" (2015), "The Hitman's Bodyguard" (2017), "Like a Boss" (2020),…

Sau 11 năm kết hôn, cặp đôi vẫn yêu nhau nồng thắm như thuở ban đầu và luôn trao cho nhau những cái nhìn tình tứ bất cứ khi nào xuất hiện. "Với vai trò một người chồng, anh ấy cực kỳ lãng mạn. Giờ đây, anh vẫn rủ tôi đi ăn tối, gây bất ngờ với những bó hoa, khiến tôi cảm động bằng nhiều lời nhắn yêu thương", Salma khen ngợi chồng.