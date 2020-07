Vợ mất mạng, chồng vướng lao lý, 3 con nhỏ bơ vơ sau cuộc cãi vã

Đánh chết vợ rồi thản nhiên đi giao hàng

Ngày 2/7, Công an tỉnh Long An vẫn đang điều tra, làm rõ vụ 1 người phụ nữ nghi bị chồng sát hại xảy ra tại phòng trọ thuộc ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, Long An. Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 30/6. Thông tin bước đầu, nạn nhân tử vong tên V.T.Y.N., 27 tuổi, quê tỉnh An Giang. Chị N. được người dân sống cùng dãy trọ phát hiện nằm bất tỉnh trong phòng trọ.

Video: Hiện trường vụ chồng đánh chết vợ.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, 1 người dân sống chung dãy trọ với nạn nhân cho biết, vào 8h cùng ngày, họ nghe thấy tiếng vợ chồng chị N. cãi nhau to tiếng.

“Do trước đây, có lần, vợ chồng chị này cũng cãi vã nên mọi người cũng tưởng họ chỉ mâu thuẫn, cãi cọ thôi. Tuy nhiên, lúc sau, tôi nghe thấy tiếng động lớn như đánh nhau. Chúng tôi cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu gì. Sau đó, chồng chị N. tên Mỹ lấy xe chạy đi. Có người hỏi, anh này nói là đi giao hàng cho khách”, người này thông tin.

Con đường dẫn vào dãy trọ, xảy ra án mạng.

Cũng theo người này, Mỹ đi khoảng 2 giờ đồng hồ, người dân trong dãy trọ vẫn không thấy chị N. có động tĩnh gì. Nhiều người nghi ngại, lo lắng sợ có chuyện chẳng lành nên đến hỏi thăm.

Tuy nhiên, họ gọi mãi vẫn không thấy chị N. trả lời. Lúc này, những người hàng xóm đẩy cửa phòng, vào bên trong tìm hiểu. Họ phát hiện chị N. nằm bất tỉnh, trên người có nhiều vết tím bầm. Ngay sau đó, người dân nhanh chóng hỗ trợ, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chị N. đã tử vong.



Thông tin thêm về sự việc, ông N.T.T., chủ dãy trọ xảy ra vụ việc cho biết, ông là người hỗ trợ đưa chị N. đi cấp cứu. Ông T. kể:

“Sáng 30/6, tôi được 1 người thuê trọ gần phòng của chị N. báo tin chị này nằm bất động trong nhà. Tôi chạy sang thì thấy chị N. nằm trên gác, trên người có vết thương. Tôi nhanh chóng cùng mọi người đưa chị ấy xuống đất, gọi xe đưa đi cấp cứu. Không biết vì nguyên nhân gì mà chị này tử vong. Lúc tôi có mặt, hiện trường không có máu hay xáo trộn gì nhiều. Tôi có nghe người thuê phòng trọ kể lại rằng trước đó, chị N. bị chồng đánh”.

Dãy phòng trọ xảy ra vụ việc.

Nghi phạm định về quê thăm con trước khi đầu thú



Ngay sau khi chị N. tử vong nghi do bị sát hại, Công an huyện Đức Hòa, Công an tỉnh Long An có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Qua các các dấu vết tại hiện trường và khai thác thông tin từ người dân xung quanh, công an nghi ngờ Nguyễn Văn Mỹ, 39 tuổi, quê An Giang, chồng chị N. là hung thủ gây ra cái chết cho nạn nhân. Trong lúc này, Mỹ đang đi Bình Dương giao hàng cho khách.

Ông T. thông tin, dường như Mỹ không biết việc N. đã bị mình đánh chết nên vẫn thản nhiên đi Bình Dương giao hàng. Đến chiều cùng ngày, Mỹ mới biết tin vợ đã chết. Lúc này, Mỹ sợ hãi và quyết định đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận việc đánh vợ.

“Tôi được biết, khi nghe tin vợ chết, Mỹ vẫn đang ở Bình Dương. Lúc đầu, Mỹ có ý định sẽ về quê ở An Giang thăm con rồi mới ra đầu thú. Tuy nhiên, có lẽ sau đó Mỹ nhận thấy điều này không có lợi cho mình nên ra đầu thú luôn”, ông T. nói.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo tìm hiểu của PV, cách đây ít năm, do cuộc sống khó khăn, Mỹ và vợ quyết định rời quê, dắt díu nhau lên Long An mưu sinh. Tại đây, chị N. đi làm công nhân trong khu công nghiệp Tân Đức (huyện Đức Hòa), Mỹ hành nghề chạy xe ôm công nghệ. Dù cả hai còn khá trẻ nhưng đã có tới 3 mặt con. Trước đây, Mỹ và vợ đón con lên ở chung với mình tại phòng trọ.

Tuy nhiên, thời gian sau này, các con của Mỹ về ở với bà ngoại để tiện việc học hành. Những người ở cùng dãy trọ với vợ chồng Mỹ cho biết, gia cảnh Mỹ khó khăn lại phải gồng gánh nuôi 3 đứa con nên luôn thiếu trước hụt sau.



Cả hai làm việc cật lực. Hằng ngày, chị N. làm việc trong khu công nghiệp, Mỹ chạy xe từ sáng sớm đến khuya mới về.

“Có lẽ cuộc sống khó khăn nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Mỹ và vợ thường xảy ra cãi vã mỗi khi giáp mặt. Những lần trước chỉ là mâu thuẫn vặt vãnh thôi. Lần này thì tôi không rõ là vì nguyên nhân gì. Lúc đánh vợ xong, Mỹ còn điềm nhiên bước ra ngoài, chất hàng lên xe như bình thường, không có chút gì là sợ hãi hay hốt hoảng cả”, 1 người dân chung dãy trọ với vợ chồng Mỹ cho biết.

Thời điểm PV có mặt, căn phòng trọ của vợ chồng Mỹ đã bị khóa cửa. Nhiều phòng trọ ở gần đó cũng cửa đóng then cài

Trao đổi với PV, ông T. khẳng định, Mỹ vốn là người hiền lành. Trong thời gian sinh sống tại khu trọ, đối tượng không mâu thuẫn với ai.

“Mỹ đi làm suốt ngày, khuya mới về phòng trọ. Thời gian thuê trọ ở đây, ai cũng đánh giá là Mỹ rất hiền. Tôi chưa từng thấy anh này nhậu nhẹt, hay gây phiền hà cho ai bao giờ. Có lẽ, do tức giận không kìm chế được khi xảy ra mâu thuẫn với vợ mà anh ta đánh chị N..

Trong lúc xô xát, có lẽ Mỹ đã ra tay quá nặng khiến vợ bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Bây giờ chỉ tội cho 3 đứa con của Mỹ. Cả ba còn quá nhỏ mà đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ, cha vướng vòng lao lý”, ông T. buồn bã nói.