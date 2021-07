Vợ làm đơn ly hôn, chồng đổ xăng đòi đốt 2 con nhỏ để cùng tự tử: "Không sống được cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau"

Sáng 3/7, nguồn tin từ Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Linh (SN 1988, tổ 4, phường Hoa Lư, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi giết người. Linh là đối tượng đã dùng xăng đổ lên người 2 con ruột của mình và có ý định châm lửa đốt. Vụ việc được lực lượng Công an TP.Pleiku kịp thời can thiệp, giải cứu nên không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp. Nguồn: Công an TP.HCM

Trước đó, theo thông tin trên tờ Công an TP.HCM, vào 14 giờ ngày hôm qua (2/7), Công an TP. Pleiku nhận được tin báo của chị L. T. T. L. (SN 1993, vợ của Linh) về việc, chồng minh có hành vi đưa hai con nhỏ là cháu N.N (SN 2014 và cháu B.N (SN 2019) cùng 1 bình xăng vào nhà nghỉ đe dọa tự tử.

Ngay khi nhận tin báo, Công an thành phố Pleiku đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Khi lực lượng Công an đến nơi, đối tượng Linh không chịu mở cửa mà chỉ muốn gặp Liễu. Linh đã đổ xăng ra nền nhà ngay cửa ra vào và dùng bật lửa đốt cháy.

Đối tượng dọa dùng xăng đốt để 2 con cùng chết với mình, gây áp lực với vợ. Ảnh minh họa

Lực lượng Công an đã dùng công cụ hỗ trợ phá cửa phòng và dùng bình chữa cháy dập lửa. Lập tức, Linh dùng số xăng còn lại đổ lên người 2 con rồi nói "đừng vào tôi đốt".

Nhưng do lực lượng Công an sử dụng bình xịt chữa cháy xịt nhiều nên khi Linh đang lúng túng, Công an đã kịp thời khống chế bắt giữ, đưa hai cháu bé ra ngoài an toàn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Linh khai nhận, do chị L. làm đơn ly hôn nhưng Linh không đồng ý và muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng.

Khoảng 13h25 ngày 2/7, sau khi cãi nhau với chị L., Linh nhắn tin đe dọa "Không sống được cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi".

Sau đó, Linh điều khiển xe mô tô đi mua 1 lít xăng, sau đó đón 2 con đến thuê phòng trọ trên đường Tô Vĩnh Diện và có ý định dùng xăng tự tử cùng hai con.

Hiện công an TP. Pleiku đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Linh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luậ