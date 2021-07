Có bầu lúc con đầu lòng mới 7 tháng tuổi, bà mẹ chết lặng nghe kết luận của bác sĩ khi thai được 12 tuần

Từng là cựu vận động viên Taekwondo và Shorinji Kempo với nhiều thành tích nổi bật cả trong nước lẫn Đông Nam Á, Nguyễn Thùy Dương hiện tại còn là một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu với 2 nhóc tỳ cực xinh xắn và đáng yêu. Mới đây, khi tham gia chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa” cô khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện mang thai với nhiều dấu ấn đặc biệt.



Bất ngờ có bầu “tập 2” khi bé đầu mới được 7 tháng, bàng hoàng khi bác sĩ báo con bị down

Thùy Dương cho hay, cô biết tin bầu bé thứ 2 khi mới sinh bé đầu được 7 tháng. Cảm giác lúc đó vô cùng bất ngờ vì con đến không nằm trong kế hoạch dự tính, cô còn đang trong giai đoạn chuẩn bị đi thi đấu. Hơn nữa cô hiểu tình hình kinh tế gia đình lúc này cũng không hề ổn định vì chỉ một mình chồng cô gánh vác. Nhưng vì là mẹ, bản thân Thùy Dương thực sự không muốn bỏ con.

VĐV Thùy Dương tại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa.

Thậm chí cô còn tính sẵn cả một kịch bản “đào thoát khỏi gia đình” vì sợ chồng không chấp nhận có bé thứ 2 quá sớm như vậy. Thùy Dương chia sẻ: “Em đã suy nghĩ trong đầu, nếu mà chồng em không chấp nhận thì em sẽ để đứa con đầu cho chồng nuôi, còn em thì bỏ trốn, để em giữ đứa sau lại”.

Rất may sau khi tâm sự và bàn bạc, ông xã của Thùy Dương đã an ủi cô rằng, con là của trời cho, không phải cứ nói bỏ là bỏ được. Suy nghĩ đó của ông xã đã khiến nữ vận động viên cảm thấy an tâm hơn và thầm biết ơn chồng.

Nhưng khó khăn không chỉ có thế, sau khi mang thai bé được 12 tuần. Thùy Dương đi khám thai thì bác sĩ bất ngờ thông báo khả năng cao là bé bị bệnh down và được bác sĩ khuyên bỏ thai. Khỏi phải nói về cảm xúc lúc này của Thùy Dương. Cô chỉ khóc, khóc rất nhiều. Cô nghẹn ngào tâm sự với con trong bụng rằng: “Sao con đến bất ngờ với mẹ rồi lại bị như vậy?”.

Hai lần mang thai, vượt cạn với Thùy Dương đều có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Vì em bé từng bị chẩn đoán có khả năng mắc hội chứng down nên khi sinh con gái thứ 2 khỏe mạnh, Thùy Dương rất vui.

Quyết định dũng cảm, lòng kiên định mãnh liệt của người mẹ cuối cùng cũng mang về một cái kết viên mãn cho con gái bé bỏng.

Mặc dù nhận tin bàng hoàng đến thế nhưng bản thân Thùy Dương nhất quyết không muốn bỏ con. Cô vẫn nuôi hy vọng tìm đến nhiều bệnh viện khác để khám và xét nghiệm kỹ hơn. Sốc lại tinh thần, cô cùng chồng lên Bệnh viện Từ Dũ khám thai và được bác sĩ báo rằng chỉ số nằm trong độ an toàn một tí thôi. Để có thể biết được chính xác nhất thì cần phải đi test lại.

Tuy nhiên làm kiểm tra nếu chỉ số không ra thì cô phải tiến hành chọc ối và như vậy thì rất nguy hiểm cho thai nhi. Vì cảm thấy hai con đường đều ảnh hưởng đến an toàn của con nên cuối cùng Thùy Dương quyết định không làm nữa. Nếu con sinh ra có bị bệnh như bác sĩ nói thì cô vẫn cố gắng chăm sóc và nuôi dưỡng, bởi vì con chính là giọt máu của cô.

Thùy Dương cùng 2 con.

Vỡ òa hạnh phúc khi con chào đời mạnh khỏe

Cho tới khi mang thai được 5 tháng, Thùy Dương tiếp tục siêu âm 4D để kiểm tra tình hình của con thì được bác sĩ báo lại rằng con phát triển khỏe mạnh bình thường. Điều đó khiến cho nữ vận động viên như “đập vỡ” được bao gánh nặng, nỗi lo lắng trong lòng bấy lâu.

Từ đó đến ngày sinh con, sự kiên cường cùng con của Thùy Dương cũng không vì thế mà bớt khó khăn, mệt mỏi. Giống nhiều mẹ bầu khác khi mang thai, Thùy Dương cũng ốm nghén, có hiện tượng sinh non từ tuần thứ 26, cần phải dưỡng thai. Rồi rất nhiều áp lực về kinh tế gia đình, cô vừa mang bầu vừa chăm sóc bé đầu,... Những khó khăn, mệt mỏi cứ vậy nối tiếp nhau.

Cựu VĐV có một gia đình hạnh phúc.

Thế rồi sự cố gắng, kiên định ấy cuối cùng cũng đến ngày nhận “trái ngọt”. Nữ vận động viên cuối cùng cũng đã vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Bé Moon đã đến với mẹ rất bất ngờ, giờ đây lại cũng xuất hiện trong tình trạng khỏe mạnh, an toàn, khiến cả nhà hạnh phúc.

Có thể thấy, sự dũng cảm của Thùy Dương, lòng kiên định mạnh mẽ của người mẹ đã giúp cô chiến thắng với rất nhiều cản trở cho sự ra đời của con gái nhỏ. Sau cùng, cựu vận động viên cũng gửi lời biết ơn, yêu thương đến mẹ chồng và chồng. Những thành viên gia đình luôn sát cánh cùng cô vượt qua thời điểm khó khăn.

Cũng thông qua chương trình, Thùy Dương đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông xã của mình rằng: “Em cảm ơn chồng đã thương vợ, thương con và mong hai vợ chồng có thể cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này”.