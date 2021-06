Võ Hạ Trâm tâm sự trước ngày sinh nở: Đau lòng vì cuộc sống của mẹ chồng tại Ấn Độ, tiết lộ sự tâm lý của ông xã ngoại quốc

Năm 2019, Võ Hạ Trâm kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ và thực hiện liveshow kỷ niệm 12 năm ca hát. Sau 2 năm kết hôn, người đẹp hạnh phúc thông báo tin đang mang thai đầu lòng và nhận được nhiều lời chúc mừng của mọi người.

Hiện tại Võ Hạ Trâm đang ở trong những tháng cuối cùng của thai kỳ và chờ đợi ngày thiên thần nhỏ chào đời.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm khiến nhiều người xót xa với dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân về cuộc sống của mẹ chồng tại quê nhà khi gia đình ở giữa tâm dịch. Chia sẻ của Võ Hạ Trâm khi ấy nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhiều người đã chia sẻ với Võ Hạ Trâm và gửi lời chúc an lành tới người thân của người đẹp họ Võ.

Tranh thủ trò chuyện với Võ Hạ Trâm, người đẹp sinh năm 1990 cho biết cô chị mong dịch bệnh lùi xa để mẹ chồng có thể qua Việt Nam thăm cháu.

Mong bình an tới gia đình chồng

Mới đây, bạn đã chia sẻ về cuộc sống của gia đình chồng trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Hiện tại tình hình của mẹ chồng bạn ra sao?

Mình cũng chỉ nghe kể thôi vì mẹ cũng không đi ra ngoài, với chồng mình cũng không muốn mẹ chứng kiến những cảnh đau thương như vậy vì bà cũng lớn tuổi rồi. Ở Ấn Độ còn thêm một tình trạng nữa là sang chấn tâm lý rất lớn. Ngày nào họ cũng chứng kiến bao nhiêu người chết mà người trong nhà thì không làm gì được nên họ sốc và sang chấn tâm lý nhiều.

Không muốn mẹ bị như thế, nên mỗi lần gọi điện về thì chồng mình cũng không nhắc đến nhiều, chỉ biết là covid rất nguy hiểm nhưng không nói nó nguy hiểm như thế nào, vượt mức báo động ra sao. Vẫn để cho mẹ tâm lý yên tâm khi ở nhà.

Lúc ấy, bạn có cảm xúc thế nào?

Rất chi là lo rồi. Nhưng may mắn gia đình chồng mình đã tiêm vaccine 2 mũi rồi và rất ý thức trong việc phòng tránh bệnh. Cũng may mắn là kinh tế không đến mức phải đi ra ngoài kiếm tiền như những gia đình khó khăn khác, thậm chí phải chịu nạn đói. Họ ra ngoài thì xác suất bị nhiễm rất là cao nên phần nào mình thấy còn may mắn và yên tâm hơn.

Qua cuộc nói chuyện thì bạn muốn nhắn nhủ gì gia đình chồng ở bên đó không?

Mình chỉ muốn nhắn nhủ mọi người cần phải bảo vệ sức khỏe vàà luôn luôn phải tìm cách phòng tránh tốt nhất có thể, và nếu không cần phải ra đường thì cứ ở nhà.

Nhiều phụ nữ cảm nhận được sự thay đổi hoàn toàn trong suy nghĩ sau khi kết hôn và sinh con, còn bạn thế nào?

Không, vì khi kết hôn mình đã xác định là người phụ nữ của gia đình nên khi kết hôn là phải có con và xây dựng một gia đình truyền thống. Tất cả, kết hôn hay có con đều nằm trong suy nghĩ của mình hết nên mọi việc đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng hết.

Bạn có bị nghén và gặp khó khăn gì trong quá trình mang thai không?

Hầu như mình không bị nghén, chỉ có ban đầu cơ thể nó đang thay đổi về hoocmon nên có mệt nhẹ nhẹ nhưng không ói, không nghén gì hết. Đây là may mắn cho thai kì của mình.

Chắc hẳn ông xã đã hỗ trợ rất nhiều cho Trâm trong quá trình mang thai?

Cái điều mà ông xã cũng như các ông chồng khác hỗ trợ cho người vợ của mình trong quá trình mang thai tốt nhất là mặt tinh thần. Lúc họ sẽ vui, lúc sẽ buồn và dễ rơi vào trạng thái lạc lõng, tủi thân, trầm cảm ấy nên cần lắm một người chồng tâm lý.

Vì vậy nếu mình có dấu hiệu đó thì em sẽ nói với chồng em dẫn đi ăn đi uống chẳng hạn chứ không bị chôn chân trong 4 bức tường ở nhà. Mình thấy rằng ông xã mình rất tâm lý để giúp mình vượt qua những khoảnh khắc đó.

Còn gia đình bên ngoại?

Gia đình Trâm thường xuyên theo dõi, mẹ cũng luôn chăm sóc và bảo vệ mình mọi thứ. Mẹ cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình khi mẹ mang thai và chắc chắn là luôn có sự ủng hộ của hai bên gia đình là mặt tinh thần rồi nên Trâm thấy cuộc sống của mình rất là thuận lợi.

Được biết, Trâm đã bị ngộ độc thực phẩm trong tháng cuối thai kỳ, sức khỏe hiện tại của bạn thế nào?

May mắn là mọi chuyện vẫn ổn và nằm trong tầm kiểm soát. Khi ấy, mình bị ngộ độc vài tiếng trong buổi tối đó sau khi ăn xong thì bị ói. Mình liên hệ với bác sĩ ngay và em bé vẫn bình thường không có vấn đề gì cả.

Sau biến cố đó thì bạn có lưu ý gì về vấn đề ăn uống của mình không?

Thật sự thì mình là người rất kĩ khi lựa chọn thực phẩm, ăn chín uống sôi và thường xuyên tự chế biến chứ ít đi ăn ở ngoài nhưng chuyện ngộ độc thực phẩm thì rất hên xui. Ngay cả khi bạn vào nhà hàng năm sao để ăn bạn cũng có thể bị ngộ độc thực phẩm như thường, không kiểm soát được nguồn thực phẩm từ đâu.

Mình chỉ có thể biết được nếu như xui mình gặp phải thì mình sẽ xử lý như thế nào? Ví dụ như làm cách nào để cho lượng thức ăn đó ra ngoài hết, rồi sau đó phải uống nước nhiều… Đó là những kiến thức cần thiết mà. Mình đang mang thai nên mình cũng rất sợ, nhưng vì mình xử lý kịp nên không ảnh hưởng đến con.

Mình muốn sinh 2 con

Khi mang thai và sắp sửa đón em bé chào đời, chắc hẳn có nhiều thay đổi?

Chỉ thấy cái bụng bự thôi còn mọi thứ vẫn bình thường (cười). Mình tăng 9-10 kí rồi nhưng trộm vía vào con nhiều chứ không vào mẹ nên cũng không bị mập lên.

Trâm ăn uống chủ yếu là luộc chứ không chiên xào, sau 8h tối là không ăn nữa chỉ uống bột dinh dưỡng nếu bị đói thôi nên kiểm soát cân nặng khá ổn.

Nhiều mẹ bầu thường gặp vấn đề về rạn da, còn bạn?

May mắn đến thời điểm này thì mình chưa gặp vấn đề này. Nhiều chị nói là tùy vào cơ địa và thời điểm, ví dụ như tăng cân quá nhiều. Ví dụ như một tuần tăng 4 kí chẳng hạn.

Với những người tập thể dục thể thao thì da sẽ dẻo dai hơn nên mình khuyên mọi người trước khi mang thai nên tập thể dục thể thao và có một chế độ dinh dưỡng hợp lý để cơ thể mình đáp ứng kịp thời độ đàn hồi của da.

Hai vợ chồng có tư vấn bác sĩ về thai giáo không?

Không, mình chỉ gặp bác sĩ hàng tháng để siêu âm xem em bé phát triển như thế nào thôi, và có lưu ý gì cho bà mẹ thôi. Mình muốn sinh thường để con được khỏe mạnh nhất có thể nhưng nếu trong trường hợp bác sĩ chỉ định mổ thì phải chấp nhận thôi. Việc sinh thường và sinh mổ mình không chủ động được đâu, tới lúc mà mình leo lên bàn mổ mình mới biết được.

Mình và ông xã muốn sinh 2 đứa con vì thấy những gia đình con một rất là buồn. Ngay cả gia đình mình cũng vậy. Trước mắt mình lên kế hoạch vậy thôi bởi con cái nó tới với mình là duyên.

Việc mang thai làm em phải dừng các công việc của mình ấy, vậy kế hoạch sau khi sinh con là gì?

Dừng hết thì không, mình vẫn thu âm, vẫn dạy học nhưng nhẹ nhàng. Bây giờ thì lớn tháng rồi thì mình không đi biểu diễn thôi. Sau khi sinh, trước hết vẫn phải tập trung cho em bé trước, chăm con vì lần đầu làm mẹ mà. Sau đó khi con cứng cáp xíu xíu rồi thì mình sẽ quay lại với âm nhạc.

Con đường âm nhạc của mình không có kế hoạch gì trước cả, nó tùy thuộc vào cảm xúc của mình. Trâm là nghệ sĩ làm việc theo cảm xúc chứ không phải kiểu năm nay mình phải làm gì, làm gì, để cho nó đủ duyên ấy.