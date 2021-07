Võ Hạ Trâm tâm sự chuyện đi đẻ trong mùa dịch

Trên trang cá nhân mới đây, Võ Hạ Trâm đã có những chia sẻ gây chú ý liên quan tới chuyện sinh con trong mùa dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng.

Nữ ca sĩ cho biết, nghĩ tới cảnh đi đẻ trong mùa dịch cô lại thấy thương cho các mẹ bầu: "Đi đẻ mùa dịch thiệt thương cho các mẹ bầu. Không người đến thăm. Nguy cơ sinh trong phòng cách ly (không máy lạnh, không người thân) nếu không kịp test Covid trước đó. Hồi hộp lo lắng khi tình hình dịch căng thẳng".

Chia sẻ mới nhất của Võ Hạ Trâm trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, Võ Hạ Trâm cũng tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn: "Nhưng Trâm thì cố gắng tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Chúng ta sẽ làm chủ được tình hình. Bây giờ chỉ có cố gắng giữ sức khỏe và tinh thần tốt để chờ ngày lâm bồn đang rất gần. Mình chúc các mẹ khác cũng vững tâm, vững lòng cùng nhau đi đẻ bình an mùa dịch này các mẹ nha".

Võ Hạ Trâm dự sinh vào cuối tháng 7 và đặt tên con là Tây Phương. Theo nữ ca sĩ, gia đình chọn tên con với hàm ý nơi an lạc, hạnh phúc. Đồng thời có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.