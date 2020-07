Vợ ghé thăm chồng sau 1 năm ly thân, nhìn chậu hoa sứ nở rực rỡ trước cửa nhà, cô lập tức xé đơn ly hôn quay về bên anh

Hôn nhân với những trách nhiệm, ràng buộc và đủ thứ va chạm khiến vợ chồng nhiều lúc tưởng chừng đã chán ngấy đối phương. Sau những cãi vã, xích mích, họ dễ dàng nói ra câu "ly hôn". Nhưng đến khi thật sự rời xa nhau rồi họ mới thấy hối hận và mong nhớ tổ ấm họ đã từng đặt vào đó bao ước mơ, kỳ vọng ấy.

My (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô và chồng ly thân sau vỏn vẹn 2 năm kết hôn. Những bất đồng trong cuộc sống chung khiến họ ngột ngạt không chịu nổi, cuối cùng đồng thuận đi đến quyết định đó.

"Lúc yêu chúng tôi ngọt ngào, lãng mạn bao nhiêu thì khi về chung sống, chúng tôi cãi vã, chỉ trích và bất mãn về nhau nhiều bấy nhiêu", My nói.

Cô kể, chồng cô là một chàng công tử bột chính hiệu. Anh có công việc tốt với mức thu nhập khá nhưng anh không bao giờ động tay vào việc nhà, cũng chẳng biết cách chăm sóc người khác. My cũng đi làm cả ngày, vậy mà tối về chỉ mình cô vật lộn với cơm nước, dọn dẹp. Đã thế cô còn bị chồng chê bai không nấu ăn ngon bằng mẹ anh.

Những lúc My ốm hay mệt không nấu được cơm, chồng My không biết phải làm thế nào để lo cho hai vợ chồng. Anh chỉ gọi đồ ăn nhanh ở ngoài về, khi My ốm dậy thì nhà cửa chẳng khác nào bãi chiến trường. Cô nhiều lần góp ý nhưng anh không chịu sửa đổi, rồi bao tính xấu của anh cũng bộc lộ ra hết khiến My chán chồng đến tận cổ.

Còn chồng My thất vọng khi My của thời yêu nhau nhẹ nhàng, hiền dịu bao nhiêu, về làm vợ anh, cô trở nên ghê gớm, đanh đá, cả ngày trách móc, lên án anh. Đôi bên cùng không hài lòng về nhau, My chán nản nên hoãn kế hoạch sinh con. Và rồi trong một trận cãi nhau nảy lửa, My đã nói ra câu "ly hôn".

"Khi ấy chồng tôi sốc lắm. Anh ấy thẫn thờ 1 lúc lâu rồi bảo cứ tạm thời ly thân trước đã. Tôi đồng ý và dọn ra khỏi căn nhà vốn là của chồng mua trước khi chúng tôi lấy nhau", My kể.

Thời gian đầu ly thân, My và chồng vẫn thường liên lạc với nhau. Nhưng lần nào cũng kết thúc bằng cãi vã, vì thế họ dần cắt đứt liên hệ. Tuy rằng không ai nói ra lời song họ đều ngầm hiểu rằng, khi nào một trong hai người tìm được hạnh phúc khác thì đó sẽ là lúc họ ra tòa ly hôn. Còn tại sao ngay khi đó vợ chồng My không ly hôn ngay thì đến chính họ là người trong cuộc cũng không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi ấy.

Phải đến 1 năm sau My mới lần đầu ghé thăm nhà chồng cũ. Cũng bởi 1 năm này cô dành mọi tâm sức và thời gian cho công việc, quá bận rộn với những chuyến công tác liên miên. Lần nữa đặt chân lên con đường dẫn đến căn nhà từng là tổ ấm của hai người, trong lòng My rộn lên những cảm xúc khó tả. Thời gian qua cô chưa hề làm quen với bất kỳ đối tượng nào khác, không hiểu sao cô không có hứng thú cho lắm.

Đứng trước cửa nhà chồng, My ngẩn người nhìn chậu hoa sứ đang nở hoa rực rỡ trong sân. Đấy là chậu hoa cô mua trong 1 lần dạo chợ hoa với bạn. Khi dọn đồ đi, cô cũng quên bẵng mất không mang theo. Thật sự lúc này về lại đây cô mới nhớ ra mình từng mua 1 chậu hoa như thế.

Bất ngờ hơn cả là nó vẫn tươi tốt và ra hoa chi chít. Đáng nhẽ nó phải chết rũ rồi mới phải, My thẫn thờ nghĩ thầm. Ở trong tay một người đàn ông đến bữa ăn của bản thân còn chẳng chăm sóc nổi thì nó có thể sống sót và còn đơm hoa tuyệt đẹp thế này ư? Thế nhưng đó lại là sự thật, vẫn là chậu hoa cô mua chứ không phải chậu hoa nào khác được thế vào.

Cửa nhà mở ra, chồng My xuất hiện trước mắt cô. Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy vợ. Rồi anh luống cuống mời cô vào nhà, vẻ mặt của anh làm My nhớ lại ngày anh tỏ tình với mình. Nhưng anh của ngày hôm nay khác hẳn với chàng công tử bột đắm chìm trong men tình của My ngày xưa. Nhìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, trong bếp còn đang tỏa ra mùi thức ăn thơm nức, My hoảng hốt không thể tin nổi.

"Anh ấy bảo, 1 năm qua không có tôi bên cạnh, anh ấy đã tự làm được nhiều việc và hiểu ra rất nhiều điều. Anh ấy trở nên chín chắn và điềm đạm, suy nghĩ sâu sắc hơn hẳn", My cho hay.

"Anh dành 1 năm chỉ để thay đổi bản thân, đến ý nghĩ làm quen người phụ nữ khác cũng chưa hề lướt qua tâm trí của anh. Em đi để lại mỗi chậu hoa sứ, chiều nào anh cũng ngắm nó rồi nhớ đến em...", chồng My nắm bàn tay mềm mại của vợ, dịu dàng tỏ tình lần 2 với cô. Lời tỏ tình này không phải mở đầu cho một tình yêu cuồng nhiệt, nồng nàn. Nó là lời hứa của người đàn ông về 1 cuộc hôn nhân đủ đầy trách nhiệm và yêu thương sau những sai lầm, sóng gió.

My ăn bữa tối anh nấu, nhận ra trình độ nấu ăn của anh thậm chí còn hơn My rồi. Đêm ấy cô ngủ lại căn nhà từng chung sống cùng anh 2 năm trước đây. Đơn ly hôn My đã xé vụn vào ngày hôm sau, trong lúc về dọn đồ trở lại bên anh. Họ lại là một cặp vợ chồng như chưa hề có cuộc chia ly nào. Nhưng lúc này trong lòng cả My và chồng đã có sự thay đổi đáng kể về "chất". Họ đã biết phải làm thế nào để sắp xếp và quản lý hôn nhân của mình bằng tất cả tình yêu và sự trân trọng.