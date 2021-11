Vợ đang ngủ ở nhà thì tiểu tam đến gõ cửa, đọc tin nhắn lộ chuyện "nhiều đêm thậm thụt", cô có màn xử lý thẳng tay khiến đôi "mèo mả gà đồng" chết khiếp!

Tiểu tam đến gõ cửa đúng hôm vợ ở nhà

Đúng là có những câu chuyện thật sự khó tin nhưng nó vẫn xảy đến. Bình thường, các màn bắt quả tang chồng ngoại tình đều cần có quá trình theo dõi, tìm hiểu.



Thế nhưng mới đây, một cô vợ đang ngủ ở nhà thì tiểu tam lại đến gõ cửa tìm chồng mình.

Sự việc sẽ chẳng đến mức ầm ĩ như thế nếu như cô vợ không biết rõ mọi chuyện. Theo đó, người vợ này cho biết cả tháng qua mình đi làm ca đêm. Chồng dắt nhân tình về phòng trọ của họ ngủ.

Đúng hôm cô vợ ở nhà ca đêm, đi làm ca ngày thì rạng sáng nhân tình tìm đến và cô bắt được như thế.

Ngay sau đó, cô vợ đã lồng lộn lên, kiểm tra điện thoại chồng rồi phát hiện ra cả chồng và nhân tình nhắn tin suốt đêm qua. Cơn điên lên đến đỉnh điểm, người vợ lao vào màn chất vấn hai kẻ sai trái.

Cô cầm một chiếc gậy to và bắt đầu truy hỏi tiểu tam.

"Mày làm gì mà sang nhà sang phòng chồng tao. Vợ chồng người ta chưa ngủ dậy, sáng ra tìm đến nhau, cả nhà ơi xem này. Mọi người ơi nhìn đi", cô vợ gào lên.

Sau đó, cô lôi tiểu tam ra ngoài cho tất cả hàng xóm láng giềng thấy được.

"Không biết ở với nhau từ lúc nào. Em còn đang ngủ ở phòng nha".

Lúc đó người chồng chạy ra can ngăn, cô vợ còn đánh cả người chồng và quay sang đánh ả nhân tình.

Lúc đó, ông bà chủ phòng trọ yêu cầu cả 3 nhân vật đi xuống vì không muốn làm ầm ĩ ở đây. Họ gọi với lên, yêu cầu cô vợ bình tĩnh lại. Họ thuê phòng trọ cho ở chứ không phải để hai bên xảy ra ẩu đả ầm ĩ như thế này.

Tuy nhiên, bất chấp mọi việc, cô vợ vẫn hô hào hàng xóm quay clip nhiều vào và tiếp tục lớn tiếng tra hỏi nhân tình của chồng:

"Mày moi tiền chồng tao từ lúc nào?", cô vợ tiếp tục.

Ông chồng tỏ ra yếu ớt, tiến đến can ngăn cô vợ, không cho cô đánh đập hay chửi bới tiểu tam nữa.

"Tao biết hai đứa mày liên lạc thế nào với nhau. Mày đi làm như thế nào tao biết thừa. Tao thế này là bình tĩnh nhất rồi đấy. Một khi máu tao lên đầu thì mày hiểu như thế nào", cô vợ ghé sát mặt kẻ thứ ba rồi lên tiếng.

Diễn biến tiếp theo của sự việc trong đoạn clip sau:

Cô vợ xử lý tiểu tam ở nhà

Người chồng ra can ngăn, cô vợ thẳng thắn: "Muốn cuốn gói theo nó hay như thế nào. Giải thích đi tin nhắn 1-2 giờ đêm nhắn tin là sao?".

Màn giải cứu của ông bà chủ nhà trọ

Cho dù sau đó chủ nhà trọ lên để can ngăn, dặn dò cả cô vợ lẫn kẻ thứ ba không làm ầm ĩ song cô vẫn không buông tay.

"Từ nay về sau cô này không được đến đây nữa. Ai đến đây thì cũng phải đăng ký, thông báo chứ không thể tự tiện", chủ nhà trọ ra quyết định hòng giải vậy cho kẻ thứ ba. Tuy nhiên cô vợ quay sang, tát cô gái kia rồi gầm gừ cho biết mình sẽ không tha thứ.

Cả cô gái kia lẫn chồng cô đều nói rằng cả hai không có chuyện gì. Tuy nhiên, những bằng chứng cô vợ đọc được ở điện thoại khiến cô kiên quyết truy hỏi đến cùng. Họ cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi không có việc gì mà tại sao sáng sớm đã chạy đến gõ cửa phòng trọ đàn ông có vợ như thế.

Cô vợ xử lý khi nhân tình của chồng tìm đến

Ông chủ nhà trọ có mặt ở đó, làm nhiệm vụ hòa giải cũng chẳng xua được cơn điên của cô vợ. Người chồng ngăn cản, cô vợ lao vào đánh luôn chồng mình. Cả hai ẩu đả ngay ở hành lang.

Thấy "biến căng", nữ chủ nhân nhà trọ chạy lên can ngăn: "Thôi em nghe chị, giờ phải bình tĩnh. Đây là nhà chị, em có nể chị không? Bây giờ nó báo công an mày đánh nó mày cũng chết. Một là chúng mày đi công an, hai là ra ngoài đường giải quyết".

Sau đó, nữ chủ nhà trọ ngăn cô vợ và nói với nhân tình áo xanh nên mau đi về. Nhờ có hai vợ chồng chủ trọ can nên cô bồ nhanh chân chạy thoát.

Xung quanh, hàng xóm vẫn liên tục tường thuật clip: "Vợ làm đêm, chồng ở phòng ngủ với nhân tình".

Đúng là một màn xử lý chồng ngoại tình đầy gay cấn. Từ đầu đến cuối, ai cũng thấy rõ cô vợ phẫn nộ và bức xúc ra sao. Trong cuộc sống, có không ít câu chuyện như thế. Hi vọng các bà vợ sẽ bình tĩnh, xử lý sao cho phù hợp nhất mà không ảnh hưởng về sau.