Vợ của streamer giàu nhất Việt Nam sinh năm 2002 sở hữu thân hình bốc lửa và cuộc sống như mơ khi lấy chồng cách nhau đến 13 tuổi

Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) được công chúng chú ý và quan tâm sau khi kết hôn với một trong bộ "tứ hoàng" làng streamer Việt Nam - Xemesis.

Sở hữu nước da trắng cùng gương mặt lai Tây, trang cá nhân của Xoài Non thu hút nhiều lượt tương tác và mới đây nhất là bức ảnh mặc bikini thả dáng của cô nàng cũng kéo về hơn 32 ngàn lượt yêu thích, khiến bất kỳ ai lướt qua cũng phải chậm lại vài giây.

Sinh năm 2002, thế nhưng Xoài Non lại sở hữu một vóc dáng mà bao cô gái mong muốn có được. Mặc dù, ngoại hình và độ tuổi có phần xê xích nhau thế nhưng nhiều người vẫn dành cho Xoài Non những lời khen "có cánh" khi nhận thấy cô nàng là một người vợ biết chăm sóc ngoại hình và nhan sắc của mình.

Xoài Non khoe dáng trên trang cá nhân.

Bà xã streamer Xemesis còn được biết đến là KOL, mẫu ảnh, diễn viên, cách đây không lâu 10x còn gây ấn tượng với công chúng khi xuất hiện trong MV Chỉ cần anh giả vờ của Chi Dân với vai trò là diễn viên. Qua các hình ảnh trên trang cá nhân, cô nàng nhận được nhiều sự theo dõi và được cộng đồng đánh giá cao về gu thời trang cũng như nhan sắc xinh như gái Tây của mình.

Xoài Non khoe dáng thon thả.

Trước đó Xoài Non từng nhận phải nhiều gạch đá khi có phát ngôn gây sốc trên sóng livestream của mình. Cụ thể, khi được hỏi: "Em nghĩ sao về việc nghỉ học người ta khinh?", Xoài Non nhanh nhẹn trả lời: "Học *** mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu hông?". Câu nói này của Xoài Non đã vô tình khiến cô nàng mất điểm với cộng đồng mạng mặc dù sau đó cô nàng đã lên tiếng xin lỗi và giải thích về quan điểm của mình.



Xoài Non và Xemesis về chung một nhà hồi tháng 11 năm ngoái, sau 7 tháng tìm hiểu cả hai mặc dù cách nhau 13 tuổi thế nhưng vẫn có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Xemesis trước đó đã nổi đình đám là một trong “Tứ hoàng streamer” giàu có bên cạnh những cái tên nổi bật như ViruSs, Độ Mixi và PewPew. Xemesis là anh họ của Diệp Lâm Anh, từng du học London. Không chỉ là một streamer, anh còn là một doanh nhân có tiếng ở Sài Thành hiện tại đang tiếp quản chuỗi cửa hàng xe mô-tô ''siêu to khổng lồ'' và salon ô-tô của gia đình.