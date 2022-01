Vợ chồng Meghan thành lập 11 công ty với điểm bất thường, lộ ra nhiều toan tính

Vào ngày 18/1, truyền thông Anh đưa tin, nhà Sussex thông qua các luật sư và quản lý kinh doanh đã thành lập 11 công ty kể từ tháng 4/2020. Điều đáng nói là các công ty này được thành lập ở Delaware thay vì California, nơi họ đang sinh sống.

Delaware được gọi là "thiên đường thuế" với các chính sách ưu đãi về thuế. Delaware không thu thuế tài sản cá nhân và các công ty được thành lập tại đây cũng không phải đóng mức thuế quá cao. Có thể thấy rõ nhà Sussex đã có sự toan tính kỹ lưỡng ở đây.

Theo thông tin trong hồ sơ lưu trữ nhà nước, các công ty này thành lập ở bang Delaware nhưng có trụ sở chính tại các văn phòng ở Beverly Hills của luật sư Richard Genow, người làm việc cho Nữ công tước xứ Sussex nhiều năm. Ngoài ra, tên của Andrew Meyer, quản lý kinh doanh của Meghan, cũng xuất hiện trong hồ sơ công ty.

Tờ The Sun đưa tin, hai trong số 11 công ty trên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản. Công ty đầu tiên có tên là Peca Publishing LLC, được thành lập tháng 9/2020, nhằm nắm giữ bản quyền cho cuốn sách dành cho trẻ em The Bench của Meghan. Công ty xuất bản thứ hai là Orinoco Publishing LLC, nhiều khả năng sẽ nắm bản quyền hợp đồng viết sách hồi ký của Harry với Penguin Random House, dự kiến xuất bản cuối năm nay.

Từ "peca" có nghĩa là tàn nhang trong tiếng Tây Ban Nha và dường như liên quan đến một cuốn sách Meghan từng viết hồi học lớp 8, có tựa đề A Face Without Freices... is a Night Without Stars. Trong khi đó, Orinoco là tên một dòng sông ở Nam Mỹ, chảy qua Venezuela và Colombia.

Ngoài ra còn có công ty Cobblestone Lane LLC và IPHW LLC, được lập để giữ thương hiệu cho tổ chức từ thiện Archewell và các công ty liên quan. Các công ty đã thu hút sự chú ý quốc tế về các hợp đồng giải trí cao cấp của nhà Sussex với Netflix và Spotify, bao gồm Archewell Audio LLC và Archewell Productions LLC.

Bên cạnh đó, nguồn tiền của Meghan còn đến từ Baobab Holdings LLC, được thành lập từ tháng 2/2021, nhằm mục đích đầu tư. Baobab là một loài cây đặc trưng ở châu Phi và Australia. Một công ty khác có tên là Nemawashi Holdings LLC, được mô tả là một công ty cổ phần. Trong tiếng Nhật, Nemawashi có nghĩa là một quá trình không chính thức, âm thầm đặt nền móng cho một số thay đổi hoặc dự án được đề xuất.

Hai công ty "giải trí" khác được Genow và Meyer lập ra tháng 1 năm ngoái gồm Bridgemount LLC và Hampshire LLC. Ngoài ra, một công ty với cái tên khá khó hiểu là RPV Holdings LLC cũng đã được thành lập vào năm 2020. Có thể thấy 11 công ty có liên quan đến nhà Sussex hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực với cái tên đậm chất đa quốc tế.

Nhà Sussex đã rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia Anh và chuyển đến sống ở California, Mỹ để đạt mục đích "tự chủ tài chính" từ tháng 3/2020. Sau gần hai năm, cặp vợ chồng ký nhiều hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD với Netflix và Spotify, thành lập tổ chức từ thiện Archewell, ký hợp đồng viết hồi ký và xuất bản sách cho trẻ em.

Tổng giá trị tài sản ròng của họ được ước tính tăng vọt khoảng 128 - 133 triệu USD, cao gấp nhiều lần so với mức 25 - 40 triệu USD khi còn là người hoàng gia. Hiện phía nhà Sussex chưa đưa ra phản hồi về những thông tin trên.

Nguồn: The Sun

