Vợ chồng Meghan ném "quả bom" mới, tuyên bố muốn đưa hai con về hoàng gia nhưng không thể và đây là lý do

Trong khi Nữ hoàng Anh đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng mới từ con trai Andrew, liên quan đến vụ bê bối lạm dụng tình dục thì mới đây, vợ chồng cháu trai của bà, Hoàng tử Harry - Meghan đã ném một "quả bom" mới gây chấn động dư luận.

Theo đó, Hoàng tử Harry đang thực hiện hành động pháp lý chống lại Chính phủ Anh về quyết định loại bỏ bảo vệ an ninh đối với nhà Sussex. Luật sư đại diện cho nhà Sussex tuyên bố rằng họ đã nộp đơn yêu cầu xem xét lại quyết định của Bộ Nội vụ Anh về vấn đề an ninh bảo vệ cho gia đình Harry trong chuyến thăm đến Vương quốc Anh. Đại diện pháp lý của Hoàng tử Harry nhấn mạnh: "Việc thiếu sự bảo vệ, không đem lại an toàn đã ngăn chúng tôi trở về Vương quốc Anh".

"Công tước lần đầu đề nghị tự trả tiền để cảnh sát Anh bảo vệ anh và gia đình vào tháng 1/2020 ở Sandringham, nhưng đề nghị đó bị bác bỏ. Anh ấy vẫn sẵn sàng trang trải phí an ninh để không phải sử dụng tiền thuế của người Anh. Sau khi một nỗ lực thương lượng khác tiếp tục bị từ chối, đến tháng 9/2021, Công tước gửi kiến nghị lên Bộ Nội vụ Anh, yêu cầu đánh giá lại về mặt tư pháp để thách thức việc ra quyết định đằng sau các thủ tục an ninh. Anh hy vọng chuyện này có thể được xem xét lại để đảm bảo sự an toàn cần thiết cho gia đình mình", Schillings, cơ quan đại diện pháp lý của nhà Sussex, nói.

Harry muốn được đảm bảo an toàn khi trở về Anh.

"Hoàng tử Harry đã thừa hưởng nhiều rủi ro về mặt an ninh ngay từ khi chào đời. Hiện tại, Harry vẫn đang đứng thứ 6 trong danh sách thừa kế ngai vị. Mặc dù vai trò trong hoàng gia của Harry đã thay đổi nhưng anh ấy vẫn là một thành viên của hoàng gia. Vì thiếu sự bảo vệ nên Harry cùng gia đình không thể trở về nhà của mình", phía đại diện của nhà Sussex cho biết.

Ủy ban Điều hành VIP và Hoàng gia, một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, thường sẽ chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ các nhân vật trọng yếu của công chúng và hoàng gia, những người được nhà nước tài trợ để đảm bảo sự an toàn suốt ngày đêm. Tuy nhiên, nhà Sussex đã bị tước hết quyền lợi này sau khi quyết định rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia từ hai năm trước.

"Tóm lại, lập luận của Harry là 'chính phủ Anh đã sai luật'. Hoàng tử cảm thấy quyết định tước hết sự bảo vệ đối với mình là không đúng. Như chúng ta biết, nhiều người đã rời nhiệm sở và có nguy cơ bị đe dọa cố hữu vẫn sẽ được nhận sự bảo vệ của cảnh sát mà không mất phí", đại diện pháp lý của Harry nói tiếp.

Gia đình nhà Sussex.

Nếu vụ việc không được giải quyết, có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến tại Tòa án Tối cao giữa Bộ Nội vụ với gia đình Hoàng tử Harry. Đây là lần đầu tiên một thành viên hoàng gia đưa ra vụ kiện chống lại Chính phủ. Chắc hẳn đó là điều mà Nữ hoàng Anh không hề mong muốn. Bà đã được thông báo về động thái này của cháu trai. Hành động của Harry đã gia tăng thêm áp lực và căng thẳng cho chính người bà của mình.

"Mục đích của Harry rất đơn giản, anh ấy muốn đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình khi ở Anh để hai đứa trẻ được biết về quê hương mình. Vương quốc Anh sẽ luôn là quê hương của Harry và là nơi anh muốn vợ con mình được an toàn. Hiện tại việc thiếu sự bảo vệ an ninh đang đem đến những rủi ro quá lớn. Hoàng tử Harry hy vọng lá đơn thỉnh cầu của anh, sau gần 2 năm cầu xin an ninh ở quê hương, sẽ được giải quyết", phía đại diện nhà Sussex tuyên bố.

Harry trong chuyến trở về quê hương gần đây nhất vào tháng 7 năm ngoái.

Được biết, trong chuyến trở về Vương quốc Anh gần đây nhất vào tháng 7/2021, nhân sự kiện khánh thành tượng Công nương Diana, Harry đã gặp phải sự cố về vấn đề an ninh. Anh buộc phải rời khỏi một sự kiện từ thiện sau khi gặp rắc rối với các tay săn ảnh mà không được bảo đảm an toàn.

Nhiều người tin rằng Harry muốn đưa vợ con trở về hoàng gia nhân dịp Đại lễ Bạch kim, kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh diễn ra vào tháng 6 tới đây với một loạt các hoạt động kỷ niệm. Do vậy, nhà Sussex đã quyết định có những hành động cứng rắn nhằm đòi hỏi sự an toàn trước khi trở về Anh trong thời gian tới đây.

Hiện phía hoàng gia Anh lẫn Bộ Nội vụ chưa lên tiếng phản hồi về "quả bom" mới nhất này của vợ chồng Harry - Meghan.

Nguồn: Daily Mail

