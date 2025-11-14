Vợ chồng làm đồng nát tiêu hơn 31 triệu/tháng

Thu không đủ chi là tình trạng mà không ít người đang gặp phải. Nếu còn độc thân, không phải chăm lo cho ai khác ngoài chính mình, thiếu tiền tiêu thì có thể tặc lưỡi "húp mì tôm", chứ với người đã có gia đình, đang nuôi con nhỏ, câu chuyện không thể đơn giản như vậy được nữa.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Cô cho biết hiện tại, cả 2 vợ chồng đều làm nghề thu gom phế liệu, tiền vào - tiền ra hàng ngày, nhưng vì còn có nợ, lại đang nuôi 3 con nhỏ nên tình hình tài chính khá bí bách.

Bức ảnh chi tiêu hàng tháng do cô chia sẻ

Có thể tóm tắt chi tiêu của gia đình như sau: Tổng chi hàng tháng là 31,4 triệu đồng. Trong đó:

- Trả nợ (nợ ngân hàng và lãi vay ngoài): 11,5 triệu đồng.

- Tiền phục vụ công việc thu gom phế liệu (thuê xưởng, xăng dầu): 6 triệu đồng.

- Chi phí cho gia đình (điện nước, ăn uống, tiền học, bỉm sữa của con): 13,9 triệu đồng.

"Trước đây vợ chồng em có kinh doanh, mà thua lỗ nên giờ đang nợ 1,3 tỷ đồng. Nợ này có cả nợ người thân lẫn nợ ngân hàng. Giờ bọn em đang làm đồng nát, gọi sang thì là nghề thu gom phế liệu. Công việc này thì nói chung hàng ngày đều có đồng tiền ra, đồng tiền vô nhưng do hàng ngày hàng tuần đều phải chi trả rất nhiều, nên có tháng còn bị âm thêm.

Em nghĩ cứ như tình hình hiện tại thì không biết đến bao giờ bọn em mới trả hết nợ. Chi tiêu hàng tháng thì em cố tiết kiệm lắm rồi, nhưng cứ nghĩ đến các con lại thương, cũng không muốn các con phải ăn uống kham khổ. Chi tiêu hàng tháng của nhà em thì như vậy, không biết có cắt giảm được chỗ nào không ạ?" - Cô vợ viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người chia sẻ những suy nghĩ trái chiều. Có người khuyên nên cắt giảm tiền điện nước, đồng thời xem lại chi phí vận hành công việc thu gom phế liệu; có người lại cho rằng chi tiêu vậy là hợp lý rồi, giờ tìm cách tăng thu nhập thôi chứ không nên cắt giảm.

Ảnh minh họa

"Nợ ngân hàng thì phải trả đều và trả đúng hạn chứ không là thành nợ xấu đấy. Còn nợ người thân thì xin trả gốc thôi nếu được, rồi tập trung làm thêm nữa. Chồng bạn có thể đi làm giao hàng, chạy xe ôm chẳng hạn, chứ tiêu thế kia thì không nên giảm nữa, khổ các con" - Một người khuyên.

"Nhà 5 người thì tiền ăn 7 triệu/tháng, mình nghĩ là không cắt giảm được, nhưng nên xem lại khoản tiền điện nước. Tiền thuê xưởng với xăng dầu chắc cũng là phục vụ công việc, xem có giảm được nữa không. Chứ riêng khoản này đã tốn 6 triệu rồi, mà có tháng còn không lãi thì căng quá. Vừa gánh nợ, vừa nuôi 3 con mà còn phải gồng lỗ thì sao mà hết nợ được" - Một người bày tỏ.

"Liệt kê chi tiêu riêng và các khoản cho công việc riêng ra chứ, thì mới biết là công việc có lãi không, còn tính hướng đổi nghề chứ nhập nhằng tiền thuê xưởng rồi xăng dầu vào chi tiêu hàng tháng thì khó theo dõi lắm" - Một người nhận định.

3 việc nên làm để xử lý nợ nần

Nếu hiện tại, bạn đang có nhiều hơn 1 khoản nợ, mỗi khoản nợ lại có mức lãi suất khác nhau, hãy tham khảo 3 gợi ý dưới đây để giảm tối đa tiền lãi, cũng như đảm bảo việc thanh toán đúng hạn.

1 - Gom nợ về 1 mối

Nói một cách dễ hiểu hơn, thay vì trả 3 khoản nợ ở 3 nơi chẳng hạn, bạn có thể tạo thêm 1 khoản nợ thứ 4 với số tiền vay bằng dư nợ của 3 khoản nợ hiện tại cộng lại. Sau đó, dùng tiền đi vay được để trả đứt 3 khoản nợ ở 3 nơi khác nhau, và tập trung trả 1 khoản nợ duy nhất (khoản nợ số 4).

Ảnh minh họa

Việc này vừa tối ưu tiền lãi, vừa hạn chế tình trạng quên thanh toán dẫn tới chậm trả. Tuy nhiên, nếu tổng dư nợ hiện tại của bạn đang quá cao, việc vay thêm sẽ không mấy khả thi. Cách tốt nhất có lẽ vẫn là vay người thân, bạn bè.

2 - Ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao trước

Vay tiền từ ngân hàng, công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản tiền lãi. Trong trường hợp có cả nợ có lãi, và nợ không có lãi (nợ vay người thân, bạn bè), bạn nên ưu tiên thanh toán đúng hạn và dứt điểm các khoản nợ có lãi cao trước. Đồng thời nếu có thể, hãy xin giãn nợ với những khoản nợ lãi thấp hoặc không có lãi.

3 - Nợ nhỏ trả trước, nợ lớn trả sau

Nếu tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn đều là nợ có lãi, vậy thì hãy ưu tiên trả hết các khoản nợ nhỏ trước, trong lúc đó, vẫn duy trì việc trả nợ hàng tháng một cách đúng hạn với các khoản nợ lớn.

Đây chính là phương pháp "quả cầu tuyết" trong giải quyết nợ nần, được sáng lập bởi Dave Ramsey - Chuyên gia tài chính cá nhân và tác giả cuốn sách The Total Money Makeover.

Dave Ramsey cho rằng xử lý các khoản nợ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giúp hạn chế tình trạng "lãi mẹ đẻ lãi con", đồng thời, tạo dựng sự lạc quan và tự tin trong quá trình trả nợ.

Sau khi trả được một món nợ, bạn sẽ không phải trả tiền lãi của món nợ đó nữa, những quả cầu tuyết nhỏ đã bị mất đi và quan trọng nhất đó là tâm lý hoàn thành. Tâm lý này sẽ tạo cho bạn động lực để trả những món nợ lớn hơn. Dần dần, với sự kiên trì cùng tinh thần lạc quan và tự tin, bạn sẽ thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.