Vợ chồng Hailey - Justin Bieber chia sẻ khoảnh khắc "cưng xỉu" của con trai hậu tin đồn hôn nhân rạn nứt

Mới đây, trên trang cá nhân, Justin Bieber vừa chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con trai Jack Blues Bieber khi cậu nhóc đang chơi cùng quả bóng rổ.

Cũng như mọi lần, Justin Bieber tiếp tục giữ kín gương mặt con trai bằng cách chỉ chụp ảnh từ phía sau lưng nhóc tì.

Hailey Bieber chia sẻ lại bài đăng hình con trai của Justin Bieber

Ngay sau đó, bà xã Justin Bieber là Hailey Bieber cũng chia sẻ lại bài đăng này của chồng lên Instagram story đồng thời không quên gắn tên trang cá nhân chồng.

Đi kèm với bức hình, nữ người mẫu còn tự hào chia sẻ: "My baby is getting so big" (Tạm dịch: Con trai mẹ đã lớn rồi).

Đây là lần hiếm hoi, Hailey Bieber có động thái liên quan tới Justin Bieber sau một khoảng thời gian vướng nghi vấn hôn nhân rạn nứt và cả hai đang cố gắng hàn gắn.

Cách đây 1 tuần, truyền thông Mỹ trích dẫn 1 nguồn tin thân cận với Justin Bieber và Hailey Bieber cho biết, cả hai đang nỗ lực hàn gắn hôn nhân. Cặp đôi được cho là tìm tới sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý, giúp Justin Bieber tìm được niềm vui trong cuộc sống, cân bằng và vượt qua áp lực tâm lý.

Nguồn tin chia sẻ: "Justin cần sự nhất quán, kiên trì bền bỉ và Hailey luôn sẵn sàng cho thử thách. Cả hai đang tích cực vun đắp mối quan hệ. Họ muốn được hạnh phúc và cố gắng rất nhiều để đạt được điều đó".

Nghi vấn hôn nhân rạn nứt bắt đầu từ tháng 1/2025, khi Justin Bieber bị phát hiện nhấn "unfollow" tài khoản mạng xã hội của vợ. Sau đó, nam ca sĩ phải đính chính rằng có hacker đã xâm nhập vào tài khoản của anh để thực hiện thao tác này. Tuy nhiên, những phản ứng được cho là có phần lạnh nhạt giữa hai vợ chồng khiến công chúng đặt nghi vấn về thông tin hôn nhân rạn nứt là thật.