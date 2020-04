Vợ chồng đại gia Đường "Nhuệ" bị bắt, sẽ phải đối diện mức án và hình phạt nào?

Như báo chí đã đưa tin, sáng 11/4, Công an tỉnh Thái Bình chính thức có thông tin đã bắt được bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) vào lúc 21h tối ngày 10/4 khi đối tượng có lệnh truy nã này lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Đường khá ngoan ngoãn, không chống đối gì và chấp hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Vụ án liên quan đến vợ chồng Đường Dương

Theo cáo buộc, khoảng 10h40 phút ngày 30/3, nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường có nhận vận chuyển 01 gói tài liệu của Công ty Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội. Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn. Sau đó Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu nhân viên công ty Phúc Cường về Thái Bình gặp ông Đường.

Khoảng 18h20 cùng ngày, anh T.N.A (nhân viên công ty Phúc Cường) đến nhà Nguyễn Xuân Đường (cũng là trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương). Tại đây, Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa anh A. Sau đó, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã hành hung anh A gây thương tích nặng. Theo đó, anh A bị gẫy xương hàm, dập mũi, tỉ lệ thương tích là 14%.

Căn nhà của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, nơi xảy ra vụ cố ý gây thương tích

Căn cứ kết quả giám định, ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ đối tượng Đường) về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo khoản 2 (Điều 134, BLHS 2015).





Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra về tội danh trên. Do đối tượng này không có mặt tại địa phương, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Xuân Đường.

Đến tối ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được bị can Nguyễn Xuân Đường khi đối tượng có lệnh truy nã này lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với chúng tôi, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Đường là người đã gọi điện yêu cầu nạn nhân đến nhà, sau đó vợ và 2 người khác đánh đập dẫn đến thương tích với tỉ lệ thương tích 14%.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường.

Như vậy đây là hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích, xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của nạn nhân nên việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người đã gây thương tích cho nạn nhân nói trên là có căn cứ.

Đối với tội cố ý gây thương tích, theo quy định tại khoản 2, điều 134 Bộ luật hình, các bị can sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 2 năm đến 6 năm tù.

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, ngoan cố chống đối, khi bị Toà án kết tội có thể phải chịu mức án cao nhất là 6 năm tù.

Luật sư Cường phân tích, sau khi khởi tố, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của những người có liên quan, làm rõ nguyên nhân, động cơ, hành vi của các đối tượng đã hành hung gây thương tích cho nạn nhân, từ đó có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Trong vụ án này, có tình tiết nạn nhân phải đến tận nhà của bị can để giải thích và bị nhiều người đánh đập.

Đây là yếu tố cơ quan điều tra cần làm rõ xem còn có đồng phạm khác hay không, có dấu hiệu của việc bắt giữ người trái pháp luật hay không để giải quyết vụ án một cách triệt để.

Đối với hành vi của ông Đường, nếu cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy ông Đường là người đã gọi điện để nạn nhân đến nhà, sau đó chứng kiến vợ và những người khác đánh đập nạn nhân trước mà không can ngăn thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò, chủ ý của ông Đường đối với vụ việc này.

Trong tình huống như vậy, Cơ quan điều tra sẽ xác định ông Đường có vai trò đồng phạm hay không, vì cùng cố ý thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân.

Còn trong trường hợp ông Đường là người gọi nạn nhân đến để hỏi rõ sự việc nhưng không chứng kiến việc người khác đánh đập nạn nhân hoặc có chứng kiến, có hành động can ngăn sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cặp đôi Dương - Đường thường xuyên khoe tiền và sự giàu có trên mạng xã hội

Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ việc gửi hàng đó như thế nào, hàng hóa gì, nguyên nhân, động cơ của sự việc và hành vi gây thương tích của các đối tượng, xác định vai trò của các đối tượng trong việc đồng phạm để phân hóa và có căn cứ để tòa án áp dụng hình phạt.

Với những người chủ mưu cầm đầu, sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. Còn với người đồng phạm giúp sức, xúi giục thì tính chất, vai trò thứ yếu hình phạt sẽ thấp hơn.

Ngoài ra, theo luật sư Cường, nạn nhân trong vụ án này cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại; thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, phục hồi chức năng, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút, tiền công người chăm sóc và tiền tổn thất về tinh thần.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với mức bồi thường thì có thể yêu cầu tòa án xem xét giải quyết. Việc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân cũng là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị can.