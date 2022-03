Vợ chồng Công Vinh nói gì về thông tin bà Phương Hằng bị bắt tạm giam?

Sau khi thông tin về việc bà Phương Hằng bị khởi tố được công bố, không những công chúng mà nhiều nghệ sĩ trong Vbiz cũng đã chia sẻ ý kiến thông qua trang cá nhân. Những nghệ sĩ đã lên tiếng phải nói tới như: Vy Oanh, Trang Trần, Anh Đức, ca sĩ Mỹ Lệ.

Công chúng cũng tò mò về phản ứng của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh sau thông tin trên. Bởi lẽ, 2 vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh cũng từng là đối tượng bị bà Phương Hằng "gọi tên" trên livestream. Mới đây, Công Vinh đã có chia sẻ trên tờ Thanh Niên rằng, 2 vợ chồng anh biết tin qua truyền thông: "Cả hai vợ chồng tôi đặt niềm tin vào sự thượng tôn của pháp luật".

Chiều 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

