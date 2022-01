Vợ chồng Công nương Kate tung ảnh mừng năm mới 2022 với chi tiết đầy khác biệt, nhà Meghan không được nhắc tên

Vào đêm Giao thừa, chuẩn bị bước sang năm mới 2022, vợ chồng Công nương Kate đã đăng tấm hình mới lên Instagram với lời nhắn nhủ: "Chúc mừng năm mới tất cả mọi người".

Thay vì chọn ảnh gia đình đầy đủ 5 thành viên, cặp đôi lại chọn tấm hình thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai người. Theo Hello, bức ảnh được chụp khi cặp vợ chồng hoàng gia trên đường tới lễ công chiếu tập phim mới nhất No Time to Die về James Bond từ cuối tháng 9/2021.

Bức hình nhân dịp năm mới của vợ chồng Công nương Kate.

Bức hình cho thấy, Hoàng tử William và Công nương Kate nở nụ cười rạng rỡ, nắm tay nhau ngồi trên xe hơi. Bà mẹ 3 con mặc chiếc đầm đính kim sa màu vàng đồng tuyệt đẹp, hơi nghiêng người về phía chồng còn Hoàng tử William bảnh bao với bộ vest tuxedo lịch lãm.

Người hâm mộ hoàng gia nhanh chóng bày tỏ sự yêu thích trước bức ảnh đầy tình cảm của nhà Cambridge. Một số bình luận của người dùng mạng: "Quả là tấm ảnh đẹp. Chúc mừng năm mới"; "Bức ảnh đẹp quá. Đúng là một cặp vợ chồng đáng yêu và chân thật", "Họ lan tỏa niềm hạnh phúc đến cho mọi người"...

Nhà Cambridge năm nay đã có kỳ Giáng sinh tuyệt vời, khi cả gia đình tận hưởng dịp nghỉ lễ này ở dinh thự Anmer Hall, hạt Norfolk, cùng ba con. Ngoài ra, họ cũng mừng Noel với các thành viên của nhà Middleton, trong đó có bố mẹ Kate.

Lần gần nhất nhà Cambridge xuất hiện là họ đi dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ.

Nhiều người dùng mạng cho rằng vợ chồng Công nương nước Anh đang muốn nhấn mạnh sự gắn kết và tình yêu thương sẽ "lên ngôi" trong năm 2022 khi Đại lễ Bạch kim mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng diễn ra vào tháng 6 tới đây, thời điểm mà bà bày tỏ mong muốn mọi người sẽ ở bên cạnh nhau trong tình yêu thương nồng ấm.

Trong năm 2022, Công nương Kate cũng sẽ đón cột mốc tuổi 40 vào ngày 9/1. Thông thường, cô dành ngày đặc biệt này riêng tư bên chồng và các con.

Vợ chồng Thái tử Charles cũng đăng tải đoạn clip ngắn nhân dịp năm mới ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của họ trong năm qua kèm với lời chúc một năm mới hạnh phúc và an lành. Trong đoạn clip, cặp đôi có ghi lại những giây phút vui vẻ bên Nữ hoàng Anh và vợ chồng Công nương Kate nhưng nhà Meghan không được nhắc đến.

Vợ chồng Thái tử Charles chia sẻ hình ảnh bên nhà Cambridge.

Vợ chồng Meghan đã có mối quan hệ rạn nứt với Thái tử Charles trong năm qua với những tiết lộ gây sốc. Về phần nhà Sussex, họ đang tận hưởng năm mới riêng tư trong căn biệt thự triệu đô cùng hai con nhỏ.

