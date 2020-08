Vợ chồng chủ quán nướng bắt nữ khách hàng quỳ gối xin lỗi vì "bóc phốt" đồ ăn có sán ở Bắc Ninh khai gì với công an?

Liên quan đến vụ việc cô gái phản ánh đồ ăn trong quán nướng có sán, bị chủ quán ở Bắc Ninh bắt quỳ xin lỗi, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết, cặp vợ chồng chủ quán Hiền - Thiện đã có những lời khai ban đầu.

Bà Hiền (áo hoa đỏ) chứng kiến tổ công tác kiểm tra

Theo đó, vợ chồng Hiền – Thiện cho hay, ngày 17/8, họ không ở quán nhưng cô gái tên Dương H. (Sn 1993) có đến ăn. Sau khi gọi đồ ăn ra, cô gái gọi nhân viên nói rằng đồ ăn có sán.

Trong lúc hai bên nói chuyện với nhau, phía chị H. có lời lẽ không hay với nhân viên là “Chúng mày làm ăn thế này không được, cứ nói 1 câu xin lỗi là được à”, sau đó cô gái kia đi về.

Tối cùng ngày, chị H. lên mạng xã hội nói rằng quán Nhắng nướng Hiền – Thiện có sán. Thấy vậy, Thiện bực tức vì việc này sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của quán, sợ sẽ mất khách.

Sau khi tìm hiểu trên Facebook của khách, Thiện tìm hiểu biết được chị H. bán hải sản ở xã Phương Liễu (Quế Võ), Thiện nói với một số bạn bè để tìm gặp chị H. làm rõ việc đăng tải thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín của quán.

Một số người bạn của chị H. cho biết, khi nhận thông tin chủ quán muốn gặp, chị H. rủ thêm bạn bè đi cùng vì sợ bị đánh. Trong đó có Vân, Thắng và 1 người tên Thái bác sĩ. Khi tới nơi còn thêm một cô gái khác, là bạn chị H., cũng là người xuất hiện trong clip khi chị H. quỳ gối xin lỗi Thiện.

Vợ chủ quán có mặt khi yêu cầu cô gái quỳ xin lỗi

Khi tới quán thì vợ chồng Thiện - Hiền đã chờ sẵn, Thiện chửi mắng, văng tục, dọa dẫm, yêu cầu chị H. phải quỳ xin lỗi và phải viết đính chính nội dung đã đưa lên trên Facebook, đồng thời ra chụp ảnh quán, đăng lên với nội dung “Tôi phản ánh quán trên mạng xã hội là sai, thực tế quán này làm ăn chất lượng”.

Một cô gái đi cùng với chị H. cũng trình bày, trong quá trình xin lỗi, do trước đây chị H. từng 1 lần do tâm lý hoảng sợ, căng thẳng nên có biểu hiện co giật, giống như lên cơn động kinh, vì vậy sau khi phải quỳ gối xin lỗi ở quán Hiền – Thiện, bạn bè đã đưa ngay chị H. tới bệnh viện.

Lực lượng liên ngành kiểm tra quán Thiện Hiền sau sự việc

Được biết, trong lúc khách hàng đến xin lỗi, vợ chồng Hiền-Thiện có livestream lên MXH Facebook, tuy nhiên sau đó đã gỡ. Đến sáng hôm sau Công an TP Bắc Ninh đã vào cuộc xác minh, triệu tập các bên liên quan.

Lãnh đạo công an TP Bắc Ninh cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân mang tâm lý hoảng sợ, tắt điện thoại, không trả lời Facebook vì vậy cơ quan công an chưa thể liên lạc để lấy lời khai.

Tối 19/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện, chủ quán nướng Hiền Thiện ở Đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh về tội làm nhục người khác.