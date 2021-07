Vợ chồng cãi vã, người đàn ông buột miệng: "Tao tưởng mày giàu mới lấy" và cách ứng xử nhanh gọn, quyết liệt của cô vợ hiền lành

Có những cuộc hôn nhân nó chẳng đơn thuần như người ta vẫn mong. Ai chẳng muốn hai bên đến với nhau trên nền tảng tình yêu, gắn bó vì muốn xây dựng hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế đôi lúc chẳng được như thế.



Người chồng ích kỷ chỉ sau 6 tháng kết hôn

Một người vợ chia sẻ bài viết về chuyện ly hôn. Tất cả đến từ tư tưởng của chồng cô. Cô và chồng yêu nhau 2 năm mới kết hôn. Hai vợ chồng cưới nhau được 6 tháng nhưng đã xích mích đủ thứ chuyện trên đời.

Cô kể: "Ban đầu mình nghĩ là do 2 vợ chồng không hợp nhau về tư tưởng sau cưới nhưng không phải, là do anh ấy. Đến bây giờ thì mình mới biết là do chồng mình có suy nghĩ vô cùng kì quặc.



Hai vợ chồng cãi nhau chuyện mình đi làm. Anh ấy bảo rằng mình nếu không kiếm được nhiều tiền hơn chồng thì ở nhà mà dọn dẹp nhà cửa. Mình đi làm làm gì cho mất công.

Mình năm nay mới 24 tuổi, đi làm lương cũng tầm 10 triệu. Chồng đi làm lương khoảng, mà anh ấy năm nay 28 tuổi. Mình cũng cần thời gian cố gắng để lương tăng thêm chứ.

Anh ấy suốt ngày thắc mắc chuyện mình đi làm chỉ được 10 triệu tròn dù mình mới ra trường có 2 năm. Mình bảo rằng để mình có thời gian cố gắng 10 triệu đâu phải khoản tiền nhỏ thì anh bảo 10 triệu chứ đâu phải 100 triệu mà tỏ vẻ".

Ảnh minh họa.

Chuyện tiền bạc hai vợ chồng nên ở bên nhau, cùng phấn đấu. Ở đây, anh ta suốt ngày chê bai vợ mà chẳng thèm thấu hiểu hay để người ta có thời gian phấn đấu. Những điều này khiến cô vợ vô cùng đau khổ.

"Thật sự mình không ngờ anh có những tư tưởng vô lý như vậy. Mình hỏi chồng muốn gì, anh ấy đáp lại thẳng thừng:

'Muốn gì, cái thứ muốn thì mày có làm được đâu. Tao thấy nhà mày giàu nên mới lấy thôi, ai ngờ chẳng được cái gì'.

Những câu nói đó khiến mình choáng váng. Không ngờ anh ta lại có ý nghĩ ấy và dám nói ra thành lời. Có thể do tức giận nên chồng mới buột miệng nói ra câu ấy nhưng nếu không có suy nghĩ ấy làm sao nói được", cô vợ nói thêm.

Quyết định chấm dứt của người vợ hiền lành

Gia đình cô không giàu nhưng cũng chẳng nghèo. Suốt bao nhiêu năm cha mẹ buôn bán thì mua được căn nhà ở Hà Nội. Đó là nơi mà các chị em cô khi đi học đại học thì ở để khỏi phải thuê trọ bên ngoài.

Ngay từ đầu, khi hai người đến với nhau, cô đã thỏa thuận với chồng cưới xin về cả hai cùng phấn đấu vì bố mẹ cũng chẳng có gì cả. Người chồng đã đồng ý nhưng bây giờ lật lọng thật nhanh.

"Tự dưng nghe xong câu nói ấy lại thấy buồn. Bình thường cãi nhau 1 lúc là hết nhưng giờ cảm thấy hình như người ta lấy mình vì tiền. Xong không được gì thì bắt mình làm cái này, làm cái kia để mình thấy khó chịu rồi ly hôn.

Có những chuyện nhỏ nhặt như đi lấy cốc nước, gọt đĩa hoa quả, đi làm về tắc đường nên về muộn cũng là lý do khiến mình bị nói, bị chửi.

Ảnh minh họa.

Mình không ngờ rằng cuộc hôn nhân của mình kết thúc như thế. Mới cưới nhau được 6 tháng đã viết đơn ly hôn. Nhưng những lời anh ta nói mình không tha thứ được. Anh ta ngỡ ngàng vì không ngờ mình như thế, mình vốn hiền lành, ít nói, chẳng bao giờ làm điều gì có vẻ 'liều' như vậy.

Trước đó, lúc yêu nhau vẫn còn hứa hẹn yêu thương nhau rất nhiều, vậy mà giờ đây... Đúng rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng".

Thật tiếc là đến khi nhận ra tất cả, cô và anh đã là vợ chồng. Bây giờ cô chia tay một cách dứt khoát khi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Cô mang phận một đời chồng dù mối quan hệ đầu tiên thật sự không trọn vẹn.

Trong cuộc sống, có không ít người đến với cuộc hôn nhân bằng các động cơ, sự tính toán khác nhau. Hôn nhân hoàn hảo phải dựa trên tình yêu thương, sự gắn bó và muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Nếu như có một điều khác tính toán hơn, vụ lợi hơn xen vào thì đương nhiên tính chất của nó bị thay đổi đi rất nhiều.

Hi vọng rằng cô vợ trong câu chuyện sẽ thật sự tỉnh táo, tìm ra được phương thức phù hợp nhất giải quyết cuộc hôn nhân. Một khi người chồng đã "đánh bài ngửa" thì cố gắng bên nhau cũng chẳng hạnh phúc.