Tối 1/11, tập 7 Anh Trai Say Hi lên sóng, mang đến cho khán giả loạt tiết mục được đầu tư cho livestage 3. Ở vòng thi này, 6 team đều có nghệ sĩ nữ hỗ trợ trình diễn. Team của Phúc Du gồm Otis, OgeNus, Bùi Duy Ngọc và RiO đã mang lên sân khấu bản phối mới cho bài hát Em Đã Chờ Anh Bao Lâu. Đặc biệt hơn cả, tiết mục này còn có sự góp mặt của bà xã RiO - Em Xinh 52Hz.

Lần đầu tiên vợ chồng 52Hz trình diễn chung ở sân khấu của "vũ trụ Say Hi". Trên sân khấu, 52Hz chia sẻ khi được vào chung team rất tiện vì cả nhóm về nhà RiO thu bài nên nữ ca sĩ có thể lăn từ phòng ngủ ra phòng thu. Tuy nhiên, 52Hz cho biết ban đầu không có ý định chung đội với chồng.

RiO và 52Hz lục đục dù đã về chung một đội

Khi Trấn Thành hỏi 52Hz "thật sự muốn làm việc với chồng hay người khác" thì nữ ca sĩ chưa kịp trả lời thì RiO đã liền khẳng định bà xã muốn làm việc chung với người khác. 52Hz sau đó không ngại thừa nhận muốn ở đội khác để làm việc thú vị hơn.

Lúc này, Trấn Thành "đổ dầu vào lửa" khi hỏi thẳng RiO ý muốn được nghệ sĩ nữ nào hỗ trợ. Vừa nghe câu hỏi thì dàn Anh Trai cười như được mùa, còn RiO vừa bịt tai 52Hz vừa trả lời "nếu được chọn thì sẽ chọn Mỹ Mỹ".

Câu trả lời gan dạ của RiO khiến Trấn Thành và nhiều Anh Trai dự đoán kết quả RiO sẽ ngủ sofa. Nhưng 52Hz tuyên bố thẳng sẽ cho chồng ra đường chứ không có sofa nào.

RiO "bạo gan" dám từ chối bà xã ngay trên sân khấu

Chưa kể, khi hậu trường buổi tập luyện được tiết lộ, khán giả được phen bật cười bởi sự lục đục của cặp vợ chồng "Say Hi". Theo kịch bản thì RiO và 52Hz sẽ có màn nhảy đôi cực tình tứ trên sân khấu. Tưởng chừng đây chỉ là việc nhỏ với cả hai, nhưng không ngờ khó khăn đã đến.

Cụ thể, khi ráp đội hình, RiO đã cực ngại ngùng và phải tập làm quen để nhảy cùng bà xã. 52Hz sau đó cũng trách yêu ông xã: "Yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau, làm tất cả mọi thứ thì không ngại nhưng tập nhảy thì ngượng ngùng". Lý giải điều này, RiO cho biết vì thể hiện tình cảm trước mặt các anh em nên ban đầu có chút ngại. Tuy nhiên sau đó, cả hai tập luyện ăn ý để mang đến tiết mục hoành tráng. Loạt khoảnh khắc lục đục của 52Hz và RiO khiến khán giả thích thú vì dễ thương và lầy lội.

RiO và 52Hz ngại ra mặt khi nhảy chung với nhau

52Hz và RiO cưới hồi tháng 4 vừa qua sau 6 năm hẹn hò. Thời điểm cả hai tổ chức hôn lễ cũng trùng với lịch ghi hình Livestage 1 và vòng thi Liên quân ở Em Xinh Say Hi. Vì thế để hoàn thành phần nhạc của mình trong vòng đầu của Em Xinh, 52Hz đã thuê hẳn studio ở Hà Nội và Hải Phòng để làm nhạc và họp online liên tục với các chị em. Đến khi hôn lễ diễn ra, 52Hz đã đổ bệnh.

Sau khi 52Hz kết thúc hành trình ở Em Xinh Say Hi thì RiO trở thành Anh Trai Say Hi mùa 2. Cũng vì vậy, 52Hz thường nói đùa sau đám cưới, cả hai chỉ biết hưởng tuần trăng mật ở phòng thu.