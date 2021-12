Vờ cho bánh mì từ thiện, 4 thanh niên dàn cảnh lừa chú bảo vệ nghèo trộm xe SH gây phẫn nộ

Mới đây MXH không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại vụ dàn cảnh ăn trộm hết sức tinh vi khiến nhiều người không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Đặc biệt, đối tượng bị lừa là một nhân viên bảo vệ.

Theo đoạn clip đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 7h30p ngày 20/12.

Dàn cảnh cho bánh mỳ, chú bảo vệ bị lừa trộm xe SH của khách. Nguồn: TÔI LÀ DÂN DĨ AN

Vào thời điểm trên, 2 đối tượng đi 2 xe máy đứng cạnh xe bánh mì cách vị trí nam bảo vệ đang ngồi trông xe khoảng 30m. Lúc này, một đối tượng vẫy tay gọi nam nhân viên bảo vệ tới và nói mua bánh mì cho.

Tưởng gặp được người tốt, nam nhân viên bảo vệ liền chạy tới chỗ xe bánh mì.

Ngay lập tức xuất hiện một đối tượng khác đi tới chỗ để xe, bẻ khóa lấy đi xe SH của nhân viên, mặc dù nhân viên bên trong phát hiện nhưng không chạy ra kịp.

Các đối tượng dàn cảnh để trộm xe. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi của nhóm trộm cắp.

Theo người đăng tải chia sẻ, chú bảo vệ năm nay 53 tuổi, gia cảnh khó khăn. Chú mới lên đây làm được 6 tháng, ngủ luôn ở tại chỗ làm.

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên tờ Công an TP.HCM cho biết, sự việc xảy ra tại một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, TP. Dĩ An.

Trích xuất camera cho thấy có tới 4 đối tượng nam đã cố tình dàn cảnh, điều nam bảo vệ ra xa rồi gây án.

Công an phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được trình báo và đang điều tra, truy xét 4 đối tượng dàn cảnh bẻ khóa trộm xe SH này.

Càng về thời điểm cuối năm, tình hình trộm cắp tài sản càng diễn ra phức tạp hơn, loại hình tội phạm này cũng gia tăng, chính vì vậy người dân cần cảnh giác, bảo quả tài sản để tránh những sự việc tương tự xảy ra.