Vợ chặn đầu xe trong khi chồng vẫn cố lái, lý do được tiết lộ khiến MXH tranh cãi không ngớt

Hôm thứ Tư, 26/4, mạng xã hội Malaysia đã xôn xao trước vụ việc một người phụ nữ bất chấp nguy hiểm đã đứng trước đầu chiếc xe ô tô Proton Wira do người chồng cầm lái ở thị trấn Port Dickson, bang Negeri Sembilan của Malaysia với mục đích chặn xe, không cho người này di chuyển.



Chỉ sau khoảng 1 ngày đăng tải, đoạn clip đã thu hút hơn 100k lượt xe với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận không ngớt.

Bất chấp vợ chặn đầu xe, chồng vẫn cho ô tô di chuyển

Theo đoạn clip do người đi đường ghi lại được, mặc dù thấy vợ làm như vậy nhưng người chồng vẫn không dừng lại mà tiếp tục cho xe rẽ phải và đi thêm hàng chục mét, bất chấp những ánh nhìn vừa sợ hãi vừa nghi ngại từ người qua đường.

Sự việc thu hút sự chú ý của MXH với hơn 100k lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Trước sự việc này, nhiều người đã thi nhau đưa ra những lời đồn đoán của riêng mình. Có người cho rằng có thể đây là một vụ đánh ghen, người chồng đang ngồi với tình nhân ở trong xe, khiến người vợ muốn 'làm cho ra nhẽ'.

Thế nhưng, sự thực câu chuyện do những người trong cuộc công bố lại khiến cho nhiều người "dở khóc dở cười".

Người trong cuộc công bố lý do thực sự gây ngỡ ngàng

Theo thông tin do tờ Harian Metro đăng tải và được tờ World Of Buzz dẫn lại, một sĩ quan cảnh sát ở đồn cảnh sát Port Dickson tên là Muhamad Mustafah Hussin đã tiết lộ đầu đuôi câu chuyện và nó khác xa so với những gì mà các cư dân mạng đã tưởng tượng.

Được biết, khi đó, người vợ 32 tuổi trong câu chuyện đang cố ngăn ông chồng 58 tuổi của mình lại khi ông phớt lờ lời khuyên của cô, rằng không nên ra khỏi nhà trong lúc này.

Hình ảnh khiến nhiều netizen tranh cãi.

"Người chồng và người vợ đều là người Indonesia. Họ đã tới đồn cảnh sát Port Dickson để giải thích về những gì đã xảy ra sau khi biết câu chuyện đang xôn xao trên mạng xã hội. Cặp đôi sống ở Port Dickson cho biết trước khi sự việc này xảy ra, họ đã tranh cãi ở nhà vì người chồng muốn đến nhà con trai ở Teluk Kemang", ông Muhammad cho biết.

Hóa ra, người vợ không muốn cho chồng lái xe vì lo lắng cho sức khỏe của ông. Gần đây, người chồng đã thường xuyên đau yếu và vừa điều trị vài căn bệnh tại bệnh viện Port Dickson.

"Tôi hiểu rằng người đàn ông vẫn nhất quyết đi ra ngoài mà không để ý đến vợ, ông ta vẫn rời nhà và lái chiếc xe Proton Wira của mình. Thật không ngờ là người vợ đã nhờ hàng xóm đèo bằng xe máy để đuổi theo và cuối cùng cũng có thể bắt kịp người chồng ở chỗ đoạn đường giao nhau tại Batu 1 Jalan Pantai, thị trấn Port Dickson", cảnh sát Muhammad nói thêm.



Khi đến đồn cảnh sát trình báo, cặp đôi đã xin lỗi tất cả mọi người vì sự việc trên và thừa nhận nó có thể gây nguy hiểm cho chính họ cũng như những người qua đường khác.

Nhiều người đã cảm thấy sốc trước sự kiên quyết của người chồng, dù vợ đang đứng trước đầu xe mà vẫn cố lái đi. Chỉ cần một chút sơ sẩy với việc đạp ga, tính mạng của người vợ có thể bị đe dọa nghiêm trọng.

"Người vợ có thể cân nhắc cách khác để giải quyết vấn đề không? Chứ đứng trước đầu xe ô tô như vậy thật quá nguy hiểm, tại sao lại phải lấy mạng sống của mình ra để khuyên nhủ chồng như vậy cơ chứ?", một người bình luận.

"Nếu là một người chồng tử tế và có trách nhiệm, ông ta nên xuống xe và nói chuyện bình tĩnh với cô ấy", một ý kiến khác cho hay.

Trong khi đó, cũng có không ít netizen cho rằng, với tình trạng sức khỏe như vậy của người chồng thì có lẽ ông ấy nên nghe theo lời khuyên của người vợ.



"Người vợ ngăn chồng đi vì lo lắng cho sức khỏe của chồng, nhưng ông ta không những không cảm động và nghe theo, còn nhất quyết đi, vợ đã phải đuổi theo bằng xe máy và đứng trước đầu xe mà ông ý vẫn cố tình lái thì thật không còn gì để nói", một người nhận xét.

"Người chồng đã gần 60 tuổi, lại mắc nhiều bệnh, vậy mà cứng đầu hết sức, còn gây nguy hiểm cho vợ và những người khác, thật đáng trách", một người nữa có chung quan điểm.