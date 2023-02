Vợ bị mù một bên mắt vì bệnh, chồng đốn tim cộng đồng mạng vì làm điều này

Tình yêu nếu muốn bền lâu phải có sự thông cảm và sẻ chia của cả hai dành cho nhau. Với người đàn ông trong câu chuyện dưới đây, đó còn là sự hi sinh cao cả để đánh đổi những phút giây vui vẻ cho người mình thương.



Darrick Coe, 40 tuổi đến từ Baltimore, Mỹ gần đây đã khuấy đảo Twitter bằng một bài đăng về việc anh làm cho vợ mình là Bre, 45 tuổi. Được biết, mặc dù đã kết hôn và chung sống một thời gian dài, chuyện tình của 2 vợ chồng vẫn luôn mặn nồng như thuở mới yêu.

Cuộc sống êm đềm ngỡ như theo họ đến hết cuộc đời nhưng một ngày vào tháng 11, Bre được chẩn đoán mắc chứng liệt dây thần kinh thứ ba, một tình trạng có thể gây suy giảm và mất thị lực.

Vợ của Coe đã bị mù một bên mắt do bệnh tật.

Căn bệnh khiến cô bị mù một bên mắt, cản trở khả năng hoàn thành các công việc hàng ngày. Kể từ đó, Coe luôn ở bên cạnh động viên và chăm sóc vợ. Ngoài việc vệ sinh cá nhân, anh đã làm thay vợ một việc mà có lẽ đã khiến rất nhiều chị em phụ nữ ganh tỵ với Bre – trang điểm.

Vào đầu năm khi vợ không hề hay biết, Coe đã nhờ đến sự giúp đỡ của một nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp, người đã hướng dẫn anh những điều cơ bản về mỹ phẩm chỉ trong ba buổi học. Đây là điều vô cùng "vượt lên chính mình" bởi trước đó, Coe không hề có bất cứ một hứng thú nào với lĩnh vực này. Song vì vợ, anh nguyện ý làm tất cả mọi thứ.

Khi được hỏi về lí do, Coe dõng dạc nói với tờ báo The Post (Mỹ): "Tôi muốn cô ấy có một cuộc sống hào nhoáng dù ốm đau hay khỏe mạnh. Đó là lời hứa suốt kiếp này và tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Tôi sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đảm bảo rằng vợ mình luôn cảm thấy thoải mái".

Vào đúng buổi tối ngày Lễ Tình Nhân, anh quyết định ra mắt những "chức năng" mới của mình. Trước khi ra khỏi nhà, anh đề nghị trang điểm cho vợ và khỏi phải nói, Bre được một phen bất ngờ không nói nên lời.

Người đàn ông trang điểm cho vợ và cái kết.

Không chỉ học trang điểm, Coe còn sẵn sàng hiến một quả thận của mình cho vợ với mong muôn sẽ giúp cô thêm phần khỏe mạnh trong quá trình chống chọi với bệnh tật. Mặc dù thời gian cho ca phẫu thuật chưa được xác định nhưng người đàn ông này đã hoàn toàn khiến cư dân mạng bị khuất phục trước sự chân thành hiếm có của anh.

Những lời ca ngợi nổi lên tràn ngập trên Twitter. Một người bình luận: "Thật tuyệt vời! Mọi người đều sẽ cầu nguyện cho tình yêu này".

Một người khác là phụ nữ thốt lên: "Đúng là người đàn ông đích thực. Cô ấy thật may mắn khi có người chồng như thế như bạn".

Bên cạnh đó, có những người dùng là nam giới cũng tỏ ra khâm phục những gì Coe làm được: "Đây là tình yêu thuần khiết nhất mà tôi từng chứng kiến. Xin cảm ơn người anh em đã giữ vững lời thề với đối phương. Cánh mày râu tự hào về bạn".

Và Coe còn muốn gửi một thông điệp ý nghĩa đến những người đàn ông khác. Anh khuyến khích: "Hãy đặt cái tôi của bạn sang một bên vì người bạn yêu. Nếu bạn thực sự yêu người đó, bạn không nên có bất kỳ một tính toán nào. Trong hoàn cảnh khó khăn, hãy làm những điều tương tự như thế cho người phụ nữ đặc biệt của cuộc đời bạn".

Quả thực, những nỗ lực của Coe gần như nằm ngoài sức tưởng tượng. Sự hi sinh thầm lặng là minh chứng cho tình yêu sâu đậm xuất phát từ con tim. Anh chính là một biểu tượng, và chắc chắn là một hình mẫu lý tưởng của rất nhiều chị em phụ nữ.