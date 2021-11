Vợ bầu vỡ ối giữa đường vẫn nén đau lái xe đến bệnh viện, chồng trở thành "kẻ vô dụng" bị mắng tới tấp vì một nguyên nhân

Nhiều người nhận định rằng, phụ nữ càng ngày càng mạnh mẽ và độc lập. Trong gia đình, chuyện gì chồng làm được thì vợ cũng có thể làm được, thậm chí còn tốt hơn.

Tuy nhiên từ xưa đến nay, mọi người vẫn quan niệm vai trò của người chồng là trụ cột trong gia đình, là bờ vai vững chắc để vợ con nương tựa vào những thời khắc quan trọng trong cuộc sống. Chính vì lý do này mà gần đây, một người chồng - người cha mới lên chức sống ở Dương Tuyền, Sơn Tây (Trung Quốc), đã rơi vào tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Theo như tin tức lan truyền, vào cuối tháng 10 vừa qua, một thai phụ sắp sinh cùng chồng lái xe đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Thật không ngờ đang trên đường đi, thai phụ bất ngờ bị vỡ nước ối, lên cơn co thắt dữ dội.

Điều đáng nói là vì người chồng không biết lái xe nên khi vợ có dấu hiệu chuyển dạ, đau bụng quằn quại, anh cũng không thể đưa vợ đến bệnh viện mà chỉ có thể ngồi nhìn, lấy điện thoại ra ghi hình và đợi vợ bớt đau.

Người vợ sau khi bình tĩnh lại, thấy nước ối chảy ra nhiều, cô biết không thể chờ thêm được nữa. Sau đó cô đành nén cơn đau, tiếp tục lái xe đến bệnh viện. May mắn thay, chỉ sau 15 phút nhập viện, cô đã hạ sinh được một bé gái khỏe mạnh và xinh xắn.

Đoạn video được đăng tải khiến cho người chồng nhận về rất nhiều lời chỉ trích, cho rằng anh là kẻ vô dụng và máu lạnh. Ở thời khắc vợ đau đớn và nguy hiểm, người chồng không lái xe được, cũng không có động thái gọi người giúp đỡ mà chỉ lấy điện thoại ra quay phim. Nhiều bình luận còn cho rằng cưới một người chồng như vậy thì thà không cưới còn hơn.

Bên cạnh lời chúc mừng thai phụ và đứa trẻ đều an toàn, mọi người cũng đưa ra lời nhắc nhở phụ nữ đang mang thai không nên lái xe, đặc biệt là ở tam cá nguyệt thứ ba.

Thực tế thì ở 3 tháng cuối thai kỳ, bụng bầu ngày càng lớn sẽ không thích hợp để lái xe. Một mặt, bụng bầu sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách tay bà bầu cầm vô lăng, mặt khác việc ngồi yên một chỗ quá lâu trong tam cá nguyệt thứ 3 và sự căng thẳng khi tham gia giao thông có thể sẽ kích thích các cơn co thắt giả.

Có thể nói, việc thai phụ đang đau chuyển dạ, vỡ ối mà vẫn có thể bình tĩnh lái xe đến bệnh như vậy là một sự may mắn nhưng cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân là do sự đau đớn và những cơn co thắt liên tục sẽ làm thai phụ bị mất cảnh giác, chưa kể đến việc chân sẽ bị yếu đi, tinh thần hoảng loạn và có khả năng gây ra hậu quả khó lường.

Tuy nhiên trong vô số bình luận mắng mỏ người chồng, một số cư dân mạng cũng phải nhìn nhận điều tích cực rằng, người phụ nữ có chồng ở bên cạnh trong suốt quá trình sinh nở. Dù không làm được điều gì có ích nhưng ít ra, người chồng cũng luôn nói lời động viên vợ và anh ta cũng được chứng kiến khoảnh khắc con gái chào đời. Một người phụ nữ sinh nở suôn sẻ và có chồng ở bên cạnh là một hạnh phúc.

(Nguồn: Sohu)