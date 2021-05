Vợ bầu nằm trên vũng máu la hét con rơi xuống cống nhà vệ sinh, chồng hoảng loạn gọi cấp cứu rồi chưng hửng trước tuyên bố của bác sĩ

Có con là niềm khát khao, mong mỏi của rất nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn nhưng vì nhiều lý do, nhiều cặp vợ chồng không thể sinh con dễ dàng mà phải nhờ sự hỗ trợ, can thiệp của y học. May thì được, không may thì vẫn phải cố tiếp! Chính vì khó khăn trong việc có con nên nhiều phụ nữ đã rơi vào trầm cảm để rồi gây ra những chuyện đau lòng, không ai lường trước được.

Anita Parker (43 tuổi), ở bang Alabama (Mỹ) bất ngờ thông báo cho chồng là anh Johnny Parker rằng mình đã mang thai một bé trai. Johnny đã rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi biết rằng mình đã được lên chức bố sau thời gian dài tìm kiếm con yêu. Khi thai nhi được 7 tháng, Anita còn đăng tải hình ảnh siêu âm lên mạng xã hội và công khai thông báo với mọi người rằng: "Đó là một bé trai!". Bạn bè, người thân liên tục chúc mừng cặp đôi.

Những bức ảnh siêu âm mà Anita đăng lên mạng.

Một ngày tháng 5 năm 2016, khi Johnny có việc phải ra ngoài, Anita gọi cho chồng và nói rằng cô đang bị chuột rút, cần phải gọi 911 gấp. Johnny vội vàng trở về nhà sốc khi thấy Anita nằm trên vũng máu trong phòng ngủ. Cô la hét trong đau đớn và nói với chồng rằng mình bị sảy thai và đã vô tình để thai nhi rơi xuống bồn cầu.

Johnny quá sợ hãi, anh đưa vợ đến bệnh viện nhưng lại nhận được một tin tức hơi khó hiểu từ bác sĩ.

Anita Parker (43 tuổi) giả mang thai để lừa dối chồng.

Johnny nói: “Sau đó, bác sĩ nói với tôi, cô ấy không mang thai, cô ấy chưa bao giờ mang thai". Vì vẫn không thể tin được vào sự thật, Johnny muốn nhờ bác sĩ làm xét nghiệm máu để chứng minh Anita không mang thai. Sau đó, cô ta rời bệnh viện với một người thân. Johnny trở về nhà và nhận ra chú chó giống Chihuahua 8 tháng tuổi của mình đã mất tích.

Johnny nói: “Tôi về nhà và tìm kiếm con Chihuahua của mình. Cô ta giả vờ tìm thấy xác con chó trong thùng rác và chỉ cho tôi. Cô ta đã giết con chó và dùng máu đổ khắp giường và đồ đạc của tôi như thể cô ta đã bị sảy thai. Cô ta còn nói với bác sĩ rằng đã vô tình để rơi đứa trẻ xuống nhà vệ sinh và xả nước trôi mất".

Johnny tìm thấy con chó yêu quý của mình bị giết và ném trong thùng rác.

"Tôi đã sống ở đây một thời gian dài. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy. Chúng tôi biết một số trường hợp kỳ lạ trong những năm qua nhưng chuyện này đúng là không tưởng", cảnh sát trưởng hạt Lawrence Gene Mitchell cho biết.

Johnny cho biết anh đã không ngủ được kể từ hôm xảy ra sự việc và cảm thấy nhớ con chó cưng của mình khủng khiếp.

Chú chó Chihuahua 8 tháng tuổi đã trở thành nạn nhân trong kế hoạch của Anita.

Anh nhớ lại quãng thời gian vợ "mang thai" và thấy mình thật ngây thơ: "Tôi đoán cô ta đã ưỡn bụng ra phía trước mọi lúc, vì trông cô ta giống hệt như đang mang thai vậy. Và cô ta còn gửi cho tôi những bức ảnh siêu âm".

Johnny cho biết Anita không bao giờ để anh đi cùng đến gặp bác sĩ mỗi lần khám thai định kỳ. Anh kể rằng cô ta sẽ luôn kiếm cớ, hoặc nói rằng cuộc hẹn đã được lùi lại vào một ngày sau đó.

