Vợ bầu của thủ môn Lâm Tây gặp sự cố mất túi xách giá 80 triệu, xử lý thế nào?

Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Bùi Thị Yến Xuân - bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm nhận về sự chú ý khi chia sẻ về sự cố để mất túi xách. Đó là chiếc túi xách Louis Vuitton Camera Box phối họa tiết monogram thời thượng có giá lên tới 85 triệu đồng. Không chỉ mất chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ, trong túi còn đựng "không sót một thứ quan trọng nào, từ căn cước công dân cho tới bằng lái xe... tất cả" của Yến Xuân khiến cô nàng không khỏi lo lắng.

Đáng nói, bà xã Lâm Tây để quên túi trên xe di chuyển, rồi về nhà ngủ một đêm, sáng hôm sau mới nhận ra chiếc túi xách đã bị mất. Nàng WAG đã tìm mọi cách từ kiểm tra camera, liên hệ lại với tài xế và các địa điểm đã đi qua để mong tìm lại đồ bị mất.

Yến Xuân gặp sự cố mất túi xách có giá hơn 80 triệu đồng

Tưởng chừng như đã không có hi vọng nhận lại đồ, bà xã Đặng Văn Lâm buồn bã, tự trách rồi tự an ủi bản thân: "phải có lúc xui để bù lại, đâu có may mãi được". Cô nàng đã tính đến phương án đi làm lại các giấy tờ quan trọng.

Rất may sau đó Yến Xuân đã nhận lại được túi xách từ một tài xế tốt bụng đã chở cô nàng ngày hôm trước và vẫn giữ chiếc túi cho cô. Nàng WAG dùng từ "trời thương" để nói về may mắn khi gặp được người tốt và vui vẻ đi mua hoa quả, quà tặng cho người giúp đỡ mình.

Yến Xuân đang mang bầu con đầu lòng của Văn Lâm

Hiện Yến Xuân đang sinh sống cùng Văn Lâm tại một căn biệt thự bạc tỷ gần Hà Nội. Cặp đôi về chung một nhà sau 6 năm hẹn hò. Sau đám cưới âm thầm vào tháng 7/2024, Yến Xuân mang thai con đầu lòng. Cặp đôi đang từng ngày ngóng đợi cục cưng chào đời.