Vlog nào của bà nội trợ Hàn Quốc cũng xuất hiện chiếc lò nướng hơi nước mini, sản phẩm này thần thánh tới mức nào mà được chuộng đến thế?

Hiện nay hầu hết các gia đình Việt đều đang có xu hướng ưa chuộng sử dụng nồi chiên không dầu hơn vì ưu điểm sử dụng nhanh gọn lẹ, làm được nhiều món và giá cũng không cao lắm, khoảng 2 - 5 triệu đồng là có đủ mẫu mã rồi.

Tuy nhiên, khác với các bà nội trợ Việt Nam, nếu bạn là người có niềm yêu thích, say mê và còn chịu khó xem các vlog của bà nội trợ Hàn Quốc chắc hẳn sẽ phát hiện ra các sản phẩm lò nướng cực xinh xẻo và bắt mắt được sử dụng với tần suất liên tục trong các video của họ đúng không?

Theo tìm hiểu, đây là dòng lò nướng hơi nước mini. Dung tích của những chiếc lò nướng này không quá lớn, chỉ đủ dùng cho gia đình nhỏ từ 2-3 người nhưng chất lượng đều được nhiều người đánh giá cao. Không những thế, còn được nhiều bà nội trợ hay vlogger sử dụng và quảng cáo nhiệt tình đến thế, không hiệu này thì cũng hiệu kia thật khiến người khác tò mò công dụng và chức năng của chúng.

Cùng tìm hiểu ngay sản phẩm gia dụng xinh xắn đang được lòng các bà nội trợ Hàn này, để xem bạn có muốn và nên rinh về một em ngay lập tức không nhé.

Lò nướng hơi nước mini đang là sản phẩm được nhiều bà nội trợ Hàn Quốc yêu thích. Ảnh minh họa.

Lò nướng hơi nước mini là gì? Điểm đặc biệt tới ngay từ cách sử dụng mà bạn nên biết

Với những chiếc lò nướng truyền thống thì việc hoạt động sẽ dựa trên nguyên lý đốt nóng các thanh nhiệt. Tùy từng thiết kế mà thanh nhiệt có thể ở dạng uốn cong hoặc thẳng, trên hay dưới để hoàn thành mục tiêu cuối cùng là làm chín thức ăn.

Với những chiếc lò nướng hiện đại, cỡ lớn sẽ được thiết kế thêm quạt đối lưu để làm không khí nóng bên trong lò được xoay vòng liên tục, giúp thức ăn chín đều, vàng ngon, cháy cạnh và đẹp mắt. Những chiếc lò nướng này thường có giá bán cao, đắt tiền, cần lưu trữ ở một phòng bếp có diện tích lớn nên không hợp lý với những hộ gia đình nhỏ.

Cấu tạo của chiếc lò nướng hơi nước mini vô cùng đơn giản, nhỏ nhắn và không tốn diện tích trong phòng bếp. Ảnh minh họa.

Nhưng ngược lại, chiếc lò nướng hơi nước mini này có kích thước khá nhỏ. Khi sử dụng bạn sẽ phải cho thêm nước (dung tích từ 5ml cho đến 10ml/lần nướng) vào khe chứa của sản phẩm. Mục đích của việc này là hơi nước sẽ được sử dụng để hâm nóng thành hơi làm chín đồ ăn, giúp món ăn của bạn có độ ẩm và xốp nhất định.

Lượng nước cần cho vào mỗi lần nướng từ 5ml cho đến 10ml.

Phần làm nóng của lò cũng sẽ được điều chỉnh theo chế độ tự động, từ 60 độ C để làm mềm và chính sau đó tăng lên 160 độ C để nướng vàng hai mặt. Cuối cùng, nhiệt độ được kéo lên đến 220 độ C để có một thành phẩm vàng đẹp, lớp vỏ ngoài giòn tan và bên trong vẫn đủ ẩm mềm.

Nhiệt độ có phần điều chỉnh chủ thể và căn được cả thời gian.

Ngoài ra, nắp lò thay vì dính liền với lò nướng như các sản phẩm truyền thống thì với chiếc lò nướng hơi nước mini này bạn có thể tháo rời ra. Nắp có phần móc, giúp bạn tháo lắp dễ dàng với khay nướng bên trong. Sau mỗi lần sử dụng có thể tháo rời từng bộ phận và vệ sinh.



Nhưng lưu ý một điều khi sử dụng lò sẽ tỏa hơi nóng ra xung quanh và phần móc này nên khuyến cáo phải để cách tường khoảng 15cm. Nếu đặt trong hộc tủ, kệ thì phải cách khoảng 30cm. Phương án tốt nhất là nên đặt sản phẩm ở đảo bếp hoặc có thể để ở kệ bàn ăn. Tránh xa các thiết bị phát sinh nhiệt và điện khác để tránh rủi ro.

Nướng những thứ đơn giản trong tích tắc, có thể là món gia đình ăn hàng ngày

Vì là loại lò nướng mini, thiết kế nhỏ nên chỉ có thể dùng để nướng các loại như toast (bánh mì nướng), bánh croissant (bánh sừng bò) cupcake, nướng bánh cookie (loại bánh quy yến mạch) hay các món nướng đút lò đơn giản.

Nếu bạn và gia đình có thói quen ăn bánh mì nướng vào buổi sáng thì đây là một sản phẩm nên mua. Với lò nướng này việc làm một chiếc bánh mì nướng hay nướng mấy cái bánh sừng bò cực kỳ đơn giản. Lò nướng chỉ mất tối đa khoảng 5 phút là xong.

Nướng bánh mỳ như ngoài hàng giờ có thể thực hiện ngay tại nhà.

Khác hẳn với việc thích ăn bánh mì mà phải sắm một chiếc lò nướng siêu to khổng lồ, công suất cao, tốn điện rồi hàng loạt công đoạn làm nóng lò để có nhiệt độ như ý. Mà với sản phẩm này chỉ cần khoảng 5 phút là bạn đã sở hữu món ăn tráng miệng mà mình cần. Vừa nhanh lại gọn và lẹ nữa.

Với sản phẩm này chỉ cần khoảng 5 phút là bạn đã sở hữu món ăn tráng miệng mà mình cần.

Vì chiếc lò nhỏ nên không cần làm nóng trước, lại là sản phẩm chuyên dụng nên sẽ có sẵn những chế độ khác nhau cho bạn lựa chọn phù hợp với từng loại bánh. Ví dụ chế độ toast bánh mì với phô mai trên mặt thì lò sẽ tăng dần nhiệt độ về cuối để lớp phô mai dày và mượt hơn.

Hay nếu bạn muốn ăn một chiếc bánh sừng trâu (croissant) ở nhà thì cũng cực kì tiện vì với công nghệ nướng hơi nước, bánh vừa giòn mà vừa mềm, y như ăn sáng ở khách sạn.

Với công nghệ nướng hơi nước, bánh vừa giòn mà vừa mềm, y như ăn sáng ở khách sạn.

Đến giá bán ai cũng quan tâm nhất

Nếu xem vlog của các chị nội trợ Hàn Quốc bạn sẽ thấy xuất hiện những chiếc lò nướng hơi nước mini của các thương hiệu như Haegreendal, Hammi Mommy hay Suedu. Thậm chí là các bà nội trợ Nhật Bản cũng sẽ sử dụng sản phẩm lò nướng này theo phong cách đơn giản, sản phẩm có màu trắng rất xinh xẻo, dễ ứng dụng vào các không gian sống.

Theo khảo sát, giá bán của các sản phẩm lò nướng hơi nước mini này cũng khá đắt, dao động từ 2,8 triệu cho đến gần 6 triệu đồng/sản phẩm. Như lò nướng hơi nước mini Balmuda có giá 5,7 triệu đồng chưa tính ship về Việt Nam. Hoặc nếu kinh tế eo hẹp hơn bạn có thể chọn lò nướng hơi nước mini của Wiswell, một hiệu nội địa của Hàn Quốc, giá rẻ gần phân nửa vào khoảng gần 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, chức năng của loại lò này chỉ có thể làm các đơn giản, thế nên nếu bạn không có nhu cầu tương tự thì không nên mua.

Còn ngược lại, nếu nhu cầu sử dụng của gia đình cảm thấy cần thiết, bạn cũng có thể dựa trên tài chính mà lựa chọn được một sản phẩm cho phù hợp.