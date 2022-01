Vitamin C là món duy nhất cần bảo quản kỹ lưỡng? Vậy thì bạn đã mắc sai lầm to bự rồi đó

Vitamin C đã chẳng còn xa lạ với hội skincare, và cách bảo quản "em nó" cũng vậy. Vitamin C rất nhanh bị oxy hóa, vậy nên đa số serum Vitamin C đều có vỏ ngoài tối màu để hạn chế quá trình này. Có một lọ serum Vitamin C, bạn sẽ cần phải bảo quản sản phẩm ở nơi tránh tuyệt đối ánh nắng chiếu vào, khô ráo, thoáng mát, lý tưởng nhất là trong tủ lạnh. Nhưng liệu chỉ có một mình serum Vitamin C được hưởng "đặc quyền" chăm sóc này, các sản phẩm còn lại, chẳng hạn như sản phẩm chứa các loại acid khác thì đặt đâu cũng được. Hoàn toàn không có chuyện này đâu nhé.

Các dẫn xuất của BHA và AHA là những acid có kết cấu bền vững, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng. Nhưng điều này không có nghĩa bạn thoải mái để chúng ở những nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời đâu nhé. Bởi nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như rút ngắn "tuổi thọ" của sản phẩm. Nhiều bạn hay để đồ skincare trong phòng tắm để tắm xong thì dưỡng da luôn cho tiện, nhưng điều này cũng không tốt cho các sản phẩm skincare đâu. Độ ẩm và nhiệt độ trong môi trường này cũng làm thay đổi chất lượng sản phẩm đó. Với những item này, bạn không nhất thiết phải bảo quản trong tủ lạnh mà chỉ cần giữ chúng ở nơi khô ráo, mát mẻ, tránh ánh nắng mặt trời là "okela" rồi.

Maelove Glow Maker

Không vòng vo dài dòng, serum của nhà Maelove tập trung vào 3 vấn đề: bảo vệ, cấp ẩm và nuôi dưỡng da. Bên cạnh L-ascorbic và Ferulic Acid làm sáng, đều màu và chống oxy, serum còn chứa hỗn hợp thực vật với chức năng xoa dịu như lô hội, nho, chi mộc lan và vỏ cam. Serum còn được dùng như primer trước makeup nên đảm bảo chất mỏng nhẹ, thấm rất nhanh, cho bạn lớp nền căng mượt như ý

L'Oréal Paris Revitalift Derm Intensives 10% Pure Glycolic Acid Serum - khoảng 350k

Chứa 10% Glycolic Acid, lọ serum đoạt giải Best of Beauty của tờ Allure sẽ giúp bạn gom góp rồi loại bỏ lớp da chết cứng đầu, nguyên nhân làm da bạn cứ mãi sần sùi và xỉn màu. Nhưng cũng đừng lo về chuyện kích ứng nhé, bởi serum đã được bổ sung thêm nước lô hội với khả năng cấp nước, xoa dịu và giảm viêm rồi đó

Vinopure Natural Salicylic Acid Pore Minimizing Serum - khoảng 1150k

Chứa một Salicylic Acid và Niacinamide nồng độ cao, serum của Caudalie là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang chật vật với mụn. Còn nếu bạn không có mụn mà đang đau đầu vì lỗ chân lông to, mặt lúc nào cũng bóng nhẫy thì cũng hốt luôn nhé. Hai thành phần kia cũng rất có hiệu quả trong việc cải thiện lỗ chân lông và kiểm soát dầu nhờn đó

The Inkey List Beta Hydroxy Acid

Dù bạn thuộc team da khô hay da dầu thì cũng sẽ phải lòng với "em" này thôi. Serum chứa Salicylic Acid trị mụn, Zinc cải thiện bề mặt da và Hyaluronic Acid để cấp nước cho da căng mọng. Nhỏ gọn, đơn giản nhưng hiệu quả, giá cả phải chăng, có lý do nào để bạn từ chối lọ serum này không?

Ảnh: Internet

Nguồn tham khảo: Allure, The Strategist