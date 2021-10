Vitamin C cho da nhạy cảm: Nhớ 5 điều này thì làn da thâm nám sẽ "hồi xuân"

Hiện nay, hầu hết chúng ta đều kết hợp Vitamin C trong quy trình chăm sóc da mỗi ngày. Nếu như chưa thì chắc chắn bạn đang bỏ lỡ rất nhiều lợi ích mà Vitamin C mang lại cho làn da như: Trị thâm nám, thâm mụn, dưỡng trắng da, chống lại gốc tự do, giảm nếp nhăn...

Tuy nhiên, không phải loại da nào cũng có thể dùng Vitamin C, đặc biệt là những làn da nhạy cảm, dễ lên mụn, dễ bị mẩn đỏ. Bởi nếu không chọn đúng nồng độ thì làn da bạn vẫn có thể bị kích ứng, châm chích, khó chịu khi sử dụng.

Những loại Vitamin C nào bạn nên ưu tiên sử dụng nếu có làn da nhạy cảm?

1. Chú ý đến nồng độ của vitamin C

Đối với những người có làn da nhạy cảm, nồng độ của Vitamin C là chìa khóa quan trọng để chọn lọ serum phù hợp làn da.

Tiến sĩ da liễu Marisa Garshick, New York Chọn một loại serum quá đậm đặc có thể gây kích ứng. Tốt nhất bạn nên tập trung vào dòng Vitamin C có chứa Axit L-ascorbic từ 10-20%. Với làn da nhạy cảm, tốt nhất bạn nên bắt đầu với nồng độ 8-10% và tăng lên khi da đã quen dần.

2. Dòng Vitamin C an toàn cho da nhạy cảm

Giảm nồng độ cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Có những dạng khác của Vitamin C, như Magie Ascorbyl Phosphate (MAP), sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các loại da mỏng manh, nhạy cảm. MAP có thể tan trong nước và ưa dầu nên thấm sâu vào da hơn. Điều này cũng làm cho nó ít gây kích ứng và an toàn với làn da nhạy cảm.

3. Mức độ pH của Vitamin C

Tiến sĩ Garshick khẳng định: "Làn da nhạy cảm sẽ hợp với một loại Vitamin C có độ pH 2,5 - 3,5 gần giống với độ pH tự nhiên của da. Thường thì các sản phẩm Vitamin C có độ pH thấp để giữ độ bền và ổn định (do Vitamin C rất dễ bị oxi hóa), nhưng độ pH thấp có thể gây kích ứng, không an toàn với làn da nhạy cảm".

4. Vitamin C sẽ lành tính hơn khi được kết hợp với một số thành phần

Một số loại serum có Vitamin C được kết hợp với các thành phần khác, đây là một cuộc "cách mạng" đối với làn da nhạy cảm. Tiến sĩ Garshick chỉ ra rằng các thành phần dưỡng ẩm và làm dịu da như Niacinamide hoặc Axit Hyaluronic (HA) kết hợp tốt với Vitamin C có thể giúp ổn định và tăng cường kết quả của Vitamin C với làn da.

5. Những điều cần tránh khi dùng Vitamin C

Có một số điều bạn nên tránh khi dùng Vitamin C cho da nhạy cảm. Tiến sĩ Garshick khẳng định, bạn nên tránh sử dụng các thành phần hoạt tính mạnh khác như BHA, AHA và Retinol trong quá trình dùng Vitamin C. Thêm bất kỳ thành phần hoạt tính mạnh vào quy trình có Vitamin C sẽ khiến da dễ bị kích ứng, mẩn đỏ, thậm chí còn bùng phát mụn trên da.

* Các loại serum vitamin C tốt nhất cho da nhạy cảm theo gợi ý từ Tiến sĩ Garshick:

Nguồn: whowhatwear