Virus Vũ Hán: WHO không công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Dù số người tử vong do virus này đã lên tới 25 người ở Trung Quốc song WHO chỉ gọi đây là “tình hình khẩn cấp ở Trung Quốc”, theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Trong cuộc họp báo ở Geneva - Thụy Sĩ, ông Ghebreyesus cho biết hiện chưa có chứng cứ lây nhiễm từ người sang người bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “điều đó không có nghĩa là không xảy ra trên thực tế”.

Hiện Trung Quốc đã phong tỏa 8 thành phố của tỉnh miền Trung Hồ Bắc, bao gồm thủ phủ Vũ Hán. Cũng trong ngày 23-1, giới chức Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên bên ngoài Hồ Bắc, đó là một cụ ông 80 tuổi qua đời ở tỉnh miền Bắc Hà Bắc hôm 22-1.



Quét nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: EPA

Trên toàn thế giới đã có khoảng 650 ca nhiễm được ghi nhận. Ông Didier Houssin, chủ tịch Ủy ban khẩn cấp WHO, cho hay cơ quan này gần như bị chia đôi trước quyết định có nên công bố dịch bệnh trên là “mối lo ngại toàn cầu về tình trạng khẩn cấp y tế” (PHEIC) hay không.



Trong số 21 thành viên ủy ban, nhiều người cho rằng còn “quá sớm” để làm thế bởi số ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc còn hạn chế. Dù vậy, họ kêu gọi tiến hành một loạt biện pháp ứng phó như thành lập một sứ mệnh quốc tế để điều tra dịch bệnh, đồng thời ban hành một “gói kỹ thuật lời khuyên” cho tất cả các nước (bao gồm phát hiện bệnh sớm, ngăn chặn lây từ người sang người, điều trị phù hợp cho người nhiễm bệnh).

Kể từ khi được ghi nhận lần đầu vào cuối năm ngoái, virus Vũ Hán đã vượt khỏi biên giới Trung Quốc lây lan tới nhiều nước Đông và Đông Nam Á, Mỹ, Trung Đông… Tuy nhiên, WHO lần này không đề nghị hạn chế đi lại hay thương mại, theo ông Ghebreyesus.

Cuối ngày 24-1, chính phủ Trung Quốc thông báo đã hỗ trợ Hồ Bắc 1 tỉ nhân dân tệ (khoảng 144,2 triệu USD) để kiểm soát dịch bệnh.

Theo giới chuyên gia, tỉ lệ tử vong của virus Vũ Hán (2019-nCoV) hiện thấp hơn so với các dịch SARS và Mers (hội chứng hô hấp Trung Đông) - bùng phát lần lượt vào đầu thập niên 2000 và giữa những năm 2010 khiến hàng trăm người tử vong. Nhưng giới chuyên gia cảnh báo đợt dịch mới vẫn đang tiếp diễn và có thể chưa đạt đỉnh dịch.