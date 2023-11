Vinschool nhận giải thưởng ESG Business Awards về phát triển bền vững

ESG Business Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí Asian Business Review khởi xướng, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự thay đổi tích cực cho xã hội và xây dựng một tương lai bền vững tại khu vực Châu Á. Đồng thời, giải thưởng ủng hộ việc phát triển hướng tới các mục tiêu đổi mới và có tác động ý nghĩa trong các lĩnh vực giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, trách nhiệm xã hội và quản trị đạo đức.



Ứng dụng SWB được Vinschool phát triển nhằm đảm bảo phối hợp giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ sức khỏe tâm lý học đường học sinh.

Tại hạng mục Giải thưởng về Sức khỏe và sức khỏe tinh thần (Health and Wellness Award) Vinschool, với dự án "Wellbeing for better learning" (WBL), đã được ESG (Environmental, Social and Governance) Business Awards 2023 trao giải Hệ thống hàng đầu trong lĩnh vực Nhận thức về Sức khỏe Tâm lý. WBL là dự án hỗ trợ sức khỏe tâm lý học đường được khởi động vào năm 2021 bởi Phòng Tâm lý học đường Vinschool với mục tiêu kết nối học sinh, phụ huynh, nhà trường và các nhà tâm lý học nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm lý cho học sinh trên toàn hệ thống.



Sau 2 năm triển khai, dự án đã hoàn thành gần 100 khóa đào tạo năng lực cho gần 1.500 giáo viên Vinschool về chăm sóc, hỗ trợ và nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh; hỗ trợ học sinh triển khai nhiều dự án về sức khỏe tâm lý học đường như chuỗi BeWell (student-led wellbeing workshops), hay diễn đàn tâm lý Talk Psychology…

Diễn đàn tâm lý được tổ chức thường niên đã thu hút sự tham gia trực tiếp của hàng nghìn học sinh và phụ huynh Vinschool, cũng như hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến trên mạng xã hội; các câu lạc bộ Tâm lý học đường được thành lập ở hầu hết các cơ sở của Vinschool đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh và thực sự trở thành nguồn lan tỏa tri thức và thực hành chăm sóc sức khỏe tâm lý học đường tại Vinschool.

Môn học GCED giúp học sinh phát triển các năng lực quan trọng như tư duy phản biện, sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả. Đặc biệt, để nâng cao khả năng giám sát và trợ giúp sức khỏe tâm lý học đường đối với học sinh, Vinschool đã phát triển Ứng dụng SWB (Student wellbeing system). Ứng dụng này hiện thu hút gần 65.000 tài khoản đăng ký từ phụ huynh và học sinh trong toàn hệ thống.



Trong khi đó, môn học "Công dân Toàn cầu - Global Citizenship Education" (GCED) đã chiến thắng hạng mục Hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam về Giáo dục chống Biến đổi Khí hậu (Vietnam Climate Advocacy and Education Award). Là môn học đặc thù chỉ có tại Vinschool, GCED được xây dựng dựa trên 17 mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Môn học giúp học sinh hiểu biết về các vấn đề quan trọng tại Việt Nam và trên toàn thế giới, từ đó phát triển kỹ năng và phẩm chất cần thiết để trở thành thế hệ tiên phong mở lối, kiến tạo tương lai.

The Servator – Dự án drone tìm kiếm và cứu hộ thảm họa được nhóm học sinh Tài năng GATE của Vinschool phát triển nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ nạn nhân bão lũ tại Việt Nam. GCED được triển khai cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn hệ thống. Một trong những trọng tâm của GCED là giáo dục về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của thế giới. Suốt quá trình học, học sinh sẽ không chỉ được cung cấp kiến thức về các vấn đề thực tế mà còn được thực hiện các dự án thiết thực để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường trong cộng đồng.



Từ những hiểu biết về phát triển bền vững, học sinh Vinschool đã tích cực và chủ động chủ trì nhiều dự án môi trường, khí hậu khác ngoài phạm vi môn học, cũng như tích cực tham gia các cuộc thi uy tín về phát triển bền vững. Nổi bật là dự án drone cứu hộ thiên tai "The Servator" giành giải Nhất bảng THPT cuộc thi Pratt and Whitney Singapore Invention Convention (PWSIC) của Vinser Bùi Khánh Minh. Ngoài ra, các em học sinh Vinschool cũng phát động nhiều cuộc thi trong hệ thống như Z Pitch hay Innovation Challenge để cùng chia sẻ và phát triển các ý tưởng start up, dự án xanh góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững.

Việc tiếp tục được vinh danh với cú đúp giải thưởng tại ESG Business Awards đã giúp Vinschool một lần nữa ghi thêm dấu ấn là đơn vị tiên phong dẫn dắt xu hướng đổi mới giáo dục tại Việt Nam: không chỉ chú trọng kiến thức, kĩ năng mà còn tập trung chăm sóc sức khỏe tâm lý và quan tâm đến sự phát triển bền vững toàn cầu.

Sau hơn 9 năm thành lập, Vinschool hiện có 50 cơ sở trường, thu hút gần 48.000 học sinh từ Mầm non đến Trung học Phổ thông trên cả nước. Đặc biệt, Vinschool đã 2 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng khen về đổi mới giáo dục, là trường Việt Nam tiên phong được chứng nhận toàn diện bởi Hội đồng các trường Quốc tế (CIS) và cũng là hệ thống giáo dục tại Việt Nam được nhận 2 giải thưởng danh giá về EdTech (chuyển đổi số trong giáo dục) trong lễ trao giải quốc tế Asian Technology Excellence Awards 2023 vừa qua.