Vĩnh Phúc: Tóm gọn đối tượng giả gái vào nhà vệ sinh khống chế nữ giáo viên để cướp tài sản

Thông tin từ Công an thành phố Phúc Yên cho biết, ngày 12/10, đơn vị nhận được tin báo của chị N.T.C. giáo viên trường Tiểu học Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên về việc: Khoảng 14 giờ cùng ngày chị C. bị 01 đối tượng nam giới cải trang mặc váy dùng dao kề cổ không chế, cướp đi 01 chiếc nhẫn vàng tây tại nhà vệ sinh khu nhà hiệu bộ của giáo viên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Phúc Yên đã huy động lực lượng, tổ chức điều tra, xác minh truy bắt đối tượng nói trên. Đến khoảng 18 giờ, cùng ngày, Công an thành phố đã phát hiện bắt giữ đối tượng Trần Văn Tâm SN 1980; HKTT: Thôn Tứ Kỳ, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng Trần Văn Tâm

Tại Cơ quan điều tra Trần Văn Tâm khai nhận, do đã từng có thời gian lắp đặt công trình điện nước tại các trường học ở Phúc Thắng, Phúc Yên nên đột nhập vào các trường học để trộm cắp tài sản.

Khi đến trường tiểu học Phúc Thắng, Tâm vào lán xe của nhà trường lấy 01 chiếc áo váy mặc vào người và ra khỏi trường. Tâm dựng xe máy ở phía sau trường tiểu học Phúc Thắng, mở cốp lấy 01 con dao, dây dù rồi trèo tường đột nhập vào trong Trường. Sau khi vào trong trường, Tâm lên tầng 2 vào nhà vệ sinh.

Khi thấy chị C giáo viên nhà trường vào nhà vệ sinh, Tâm đã dùng dao kề vào cổ chị C, lấy băng khẩu và dây rẻ mang theo nhét vào mồm chị C, lấy dây vải rút quần trói tay chị C và yêu cầu chị C tháo chiếc nhẫn vàng tây đang đeo ở tay đưa cho Tâm.

Sau khi lấy được chiếc nhẫn, Tâm định theo lối cũ ra ngoài thì bị ngã đau chân nên đã vùi người vào trong đống củi để trốn thì bị bắt giữ.

Hiện, Công an thành phố Phúc Yên đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.