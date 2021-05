Vĩnh Phúc: Cách ly y tế toàn bộ một thôn liên quan "ổ dịch" quán bar Sunny ít nhất 14 ngày

Trước đó, chiều 4/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định số 1045/QĐ-BCĐ về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên để phòng, chống dịch.

Với quyết định trên, toàn bộ khu vực thôn Tiền Phong, xã Tân Phong gồm 215 hộ dân với 920 nhân khẩu thực hiện cách ly y tế thiểu 14 ngày, kể từ 20 giờ ngày 4/5/2021; tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc giao UBND huyện Bình Xuyên chủ phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, địa phương phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cách ly và lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã lập tức tiến hành triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Đoàn công tác kiểm tra các chốt kiểm soát tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên. Ảnh: TTXVN

Thêm 8 ca nghi mắc Covid-19

Báo cáo tại cuộc họp trong đêm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cho biết, liên quan đến các ổ dịch do ca bệnh người Trung Quốc, ngoài 14 ca dương tính với Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố, đến 0 giờ ngày 5/5, trong tổng số 2.845 mẫu mới xét nghiệm có thêm 8 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết được 911 trường hợp F1; 2.681 trường hợp F2; 1.450 trường hợp F3; đưa 750 trường hợp đi cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự; 42 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế huyện, thành phố; 4.760 trường hợp cách ly tại nhà.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã báo cáo, làm rõ thêm tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống đã và đang được triển khai trên địa bàn. Một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai phương án thuê xét nghiệm nhằm nhanh chóng sàng lọc, phân loại đối tượng, tránh trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly; hỗ trợ tăng thêm nhân lực, cơ sở vật chất, hậu cần tại các khu cách ly tập trung của các địa phương; chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương khoanh vùng, ra quyết định cách ly, phong tỏa ngay các khu dân cư khi phát hiện có trường hợp dương tính; tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong thực hiện cách ly tập trung đối với người nước ngoài.

Chỉ ra những "điểm nghẽn" nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu ngành Y tế ngay trong ngày hôm nay phải có máy xét nghiệm để tăng công suất xét nghiệm lên gấp 5 lần, bảo đảm xét nghiệm xong 100% trường hợp F1. Cùng với đó, nâng quy mô giường tại các khu cách ly tập trung cấp huyện lên gấp 3 lần; chuẩn bị cơ sở vật chất của bệnh viện dã chiến để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.