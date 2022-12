Vinamilk SuSu được yêu mến nhờ liên tiếp tạo ra những nội dung giải trí bổ ích dành cho trẻ em

Từ hành trình phiêu lưu vũ trụ đầy thú vị…

MV có sự tham gia của ca sĩ Trúc Nhân – giám khảo của chương trình "Siêu tài năng nhí" được hàng triệu trẻ em Việt yêu thích. Với giọng hát và âm nhạc cực bắt tai, điệu nhảy siêu ấn tượng, Trúc Nhân cùng đội vệ binh SuSu đã đưa các khán giả nhí du hành khám phá đa vũ trụ thú vị: xuyên qua hành tinh âm nhạc sôi động, đáp xuống thiên đường trái cây thơm ngon, rồi dạo chơi ở thế giới game vui nhộn.

MV ca nhạc "Cùng Trúc Nhân du hành đa vũ trụ vui cực!" là hành trình khám phá vũ trụ của Trúc Nhân cùng đội vệ binh SuSu

Không còn là những cuộc chiến cam go giữa đội vệ binh SuSu với Trùm Hắc Ín cùng những thế lực gian ác để bảo vệ các hành tinh trong dải ngân hà, ở MV này là một cuộc phiêu lưu đến với những "vùng đất kỳ diệu", nơi trẻ em nào cũng từng mơ ước được đến một lần trong đời.



Cánh cửa thần kỳ phát ra ánh sáng màu nhiệm, đưa Trúc Nhân cùng đội Vệ binh SuSu du hành đến các hành tinh đầy bất ngờ trong vũ trụ. Điểm đến đầu tiên là hành tinh âm nhạc - thế giới 3D nhiều màu sắc với những toà nhà hiện đại như trong phim viễn tưởng, con đường ánh sáng trở thành sân khấu khổng lồ để các "ngôi sao" toả sáng, thoả niềm đam mê ca hát. Điểm đến tiếp theo là một thiên đường trái cây thơm ngon với nhiều loại quả mọng, dây leo vươn thẳng lên những tầng mây như trong cổ tích. Và cuối cùng, hành trình du ngoạn đa vũ trụ của Trúc Nhân cùng đội Vệ binh SuSu đến với thế giới game vui nhộn, ở đó cả đội được hoá thân thành những nhân vật game siêu đáng yêu.

Với lời bài hát trong sáng, dễ hát theo, âm nhạc sôi động, cùng điệu nhảy "bắt trend", MV ca nhạc có sự kết hợp giữa các nhân vật 3D Vệ binh SuSu cùng ca sỹ Trúc Nhân đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Chỉ sau 3 tuần ra mắt, MV đã đạt được hơn 30 triệu lượt xem, trong đó có không ít khán giả là phụ huynh.

Thiên đường trái cây giữa những tầng mây trong MV khiến khán giả nhí thích thú

Đến sứ mệnh phát triển thế hệ tương lai



Để có thể sáng tạo ra những thế giới đầy màu sắc này, Vinamilk đã rất thấu hiểu tâm lý và những ước mơ trẻ thơ, đồng thời đề cao vai trò của trí tưởng tượng của trẻ, từ đó tạo ra những sản phẩm phim hoạt hình 3D, MV ca nhạc… hấp dẫn, đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ mầm non. Theo Dorothy Singer, Giáo sư ngành Tâm lý học tại Đại học Yale và đồng tác giả quyển sách "The House of Make Believe: Children’s Play and the Developing Imagination" (tạm dịch: "Ngôi nhà của Niềm tin: Trò chơi của trẻ em và Sự phát triển trí tưởng tượng"), trẻ có trí tưởng tượng phong phú sẽ có những hiểu biết đa dạng về thế giới; học được nhiều kỹ năng sống; tự giải quyết các vấn đề của mình một cách thông minh; tạo nền tảng cho sự phát triển và thành công trong tương lai của trẻ.

Xây dựng trí tưởng tượng là một nền tảng cơ bản giúp khơi nguồn khả năng sáng tạo cho mỗi bé trong quá trình phát triển trí não. Đặc biệt, khi còn nhỏ, trí tưởng tượng của trẻ vô cùng phong phú. Với những "chất liệu" giúp bé sáng tạo từ những bộ phim hoạt hình, phim 3D, những nhân vật siêu anh hùng…, bé có thể tự "vẽ" cho mình một thế giới đa dạng, đầy màu sắc, và "biến" những tình huống bình thường nhất trong cuộc sống thành những cuộc phiêu lưu kỳ thú bên những người bạn – đồng đội tuyệt vời. Bên cạnh đó, nghe nhạc với nhiều giai điệu khác nhau sẽ khuyến khích bé thích hát, nhảy, góp phần hình thành nên tính cách tự tin, năng động của trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Điệu nhảy "bắt trend" trong MV được đông đảo khán giả nhí nhún nhảy theo

Cách làm truyền thông của Vinamilk được đánh giá là sáng tạo và ý nghĩa, mang đến nhiều giá trị trong cuộc sống hiện đại, khi bố mẹ luôn bận rộn và trẻ em thì không có nhiều các nội dung giải trí lành mạnh, mang tính giáo dục, góp phần định hướng phát triển về mặt tư duy, tính cách ngay từ những năm tháng đầu đời. Đặc biệt, với MV lần này, Vinamilk đã đầu tư kỹ thuật và công nghệ sản xuất phim hiện đại, kết hợp giữa người thật và những phân cảnh 3D ấn tượng, tạo nên những hiệu ứng giúp hình ảnh sống động, người xem như được hòa mình cùng với hành trình chu du đa vũ trụ của Trúc Nhân và đội Vệ binh SuSu.



Với tâm huyết phát triển thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ ở khía cạnh thể chất với nguồn sữa giàu dinh dưỡng mà còn ở khía cạnh tinh thần, có thể thấy rõ chiến lược phát triển lâu dài của Vinamilk trong việc đồng hành cùng phụ huynh Việt Nam mang đến cho trẻ em những "món ăn tinh thần" bổ ích, giúp bé phát triển toàn diện. Trong đó, MV "Cùng Trúc Nhân du hành đa vũ trụ vui cực!" chính là một trong những sản phẩm hấp dẫn, ý nghĩa, được đông đảo trẻ em và các bậc phụ huynh đón nhận nhiệt tình.

