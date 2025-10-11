Viettel Y-Fest 2025 lần đầu tiên đến với An Giang: Khán giả miền Tây sẵn sàng “hoà nhịp thấu cảm”

Nếu như cố đô Huế là điểm khởi đầu cho hành trình kết nối, thì An Giang chính là một trong những điểm dừng mới mẻ và đáng mong chờ nhất trong năm nay, hứa hẹn mang đến cho khán giả miền Tây sông nước một trải nghiệm đáng nhớ. Sự kiện diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025 tại Quảng trường TMS, Khu đô thị Phú Cường, phường Rạch Giá.

Bảo tàng số “SYNC OF HEART” – Lần đầu đến với miền Tây

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại An Giang là Bảo tàng số “SYNC OF HEART”, không gian nghệ thuật – công nghệ độc đáo đồng hành xuyên suốt Y-Fest 2025. Đây là lần đầu tiên khán giả miền Tây được trực tiếp trải nghiệm một “concert độc bản” chưa từng có, nơi công nghệ tiên tiến hoà quyện cùng cảm xúc cá nhân.

Bảo tàng số bao gồm ba khu vực chính:

AI Y-Fest Studio: Nơi khán giả được check-in bằng công nghệ AI, biến diện mạo thành nhiều phiên bản sáng tạo, cá tính và đầy bất ngờ.

Nét vẽ độc bản: Không gian cho giới trẻ thoả sức gửi gắm ước mơ về một thế giới mới – từ những phương tiện xanh, robot thông minh đến thành phố hiện đại. Mỗi nét vẽ sẽ được phân tích và chuyển thể thành một thành tố chuyển động trong “thành phố tương lai”.

Chân dung bản sắc: Với công nghệ New Media Art của Fustic.Studio kết hợp sức mạnh Viettel 5G, gương mặt mỗi người sẽ được tái hiện dưới dạng Mosaic Picture độc bản, ghép từ hàng ngàn hình ảnh gắn liền với văn hoá địa phương An Giang.

Bùng nổ với đêm đại nhạc hội Y-Fest Concert

Điểm nhấn bùng nổ nhất tại An Giang không thể không nhắc đến là đại nhạc hội Y-Fest Concert diễn ra tối 12/10. Sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng và được giới trẻ yêu thích: ISAAC với phong cách sôi động, Vũ Cát Tường đầy cảm xúc, Hà Nhi cùng giọng hát nội lực, CodyNamVo mang màu sắc trẻ trung và DJ Emma khuấy động bầu không khí bằng những set nhạc điện tử bùng nổ.

Đặc biệt, sự trở lại của ca sĩ – nhạc sĩ Vũ Cát Tường, người con của An Giang, tại chính quê hương mình càng khiến đêm nhạc trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là khoảnh khắc đồng điệu, thấu hiểu và sẻ chia giữa thần tượng và khán giả quê nhà.

Trong không gian rộng lớn của Quảng trường TMS, Khu đô thị Phú Cường, hàng nghìn khán giả miền Tây sẽ lần đầu tiên được hoà mình vào một đại tiệc âm nhạc – công nghệ đẳng cấp, kết nối hàng triệu trái tim.

Sẵn sàng cho hành trình khám phá điểm đến mới

Việc lựa chọn An Giang làm điểm đến tiếp theo của Y-Fest 2025 khẳng định mong muốn của Viettel trong việc lan toả âm nhạc và công nghệ đến mọi vùng miền – không chỉ dừng lại ở những đô thị lớn, mà còn mở rộng đến những địa phương giàu bản sắc văn hoá.

Y-Fest tại An Giang không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là minh chứng cho bước chuyển mình từ Telco sang Techco của Viettel. Công nghệ hiện đại như AI, 5G, New Media Art đã được đưa vào trải nghiệm thực tế, để mỗi khán giả vừa tận hưởng âm nhạc, vừa cảm nhận công nghệ chạm tới trái tim.

Từ Huế đến An Giang, hành trình “SYNC OF HEART” đang từng bước kết nối triệu trái tim trẻ trên khắp cả nước, tạo nên một bức tranh công nghệ – cảm xúc xuyên Việt.

Hẹn gặp bạn tại An Giang để cùng cháy hết mình với âm nhạc, công nghệ và cảm xúc tuổi trẻ vào ngày 10-12/10/2025.