Vietnam's Next Top Model: Nữ chính chuyển giới của "Người ấy là ai?" xuất hiện với hình ảnh băng kín mặt, bị Nam Trung chất vấn gay gắt

Nguyễn Vũ Hà An - nữ chính chuyển giới từng xuất hiện trong tập 7 của Người ấy là ai là thí sinh tiếp theo góp mặt trong tập mới nhất của vòng casting Vietnam's Next Top Model 2020.

Ngay từ khi xuất hiện, Hà An liền gây ấn tượng khi đeo băng kín đầu và chân, trên tay cầm một bông hoa và tặng cho giám khảo Nam Trung. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến yêu cầu cô nàng tháo "mặt nạ" để có thể nhìn kỹ khuôn mặt, tuy nhiên Hà An đã từ chối với lý do: "Em sẽ giữ nguyên hình tượng mà em mang tới đây, nếu được vào vòng trong thì em sẽ gỡ". Siêu mẫu Võ Hoàng Yến phản bác: "Gài mình đó, nhưng mà chị là người không cần tò mò, chị không có tò mò".

Hà An tiết lộ Nam Trung chính là dượng Chat còn cô là Nira trong bộ phim Chiếc lá cuốn bay của Thái Lan. Siêu mẫu Mâu Thủy bày tỏ: "Ban giám khảo không có thời gian để coi. Cho nên bây giờ em có hóa thân thành ai thì ban giám khảo cũng không có nhận ra".

Giám khảo Nam Trung cho rằng việc Hà An bịt hết khuôn mặt không có gì là đặc biệt. Ngay lập tức, cô nàng liền phản bác: "Em xin ngắt lời anh Nam Trung. Cái hình tượng em mang tới đây có thông điệp là nhiều người đang cố gò ép mình vào trong một cái khuôn khổ nhất định nào đó mà đánh mất đi bản sắc cá nhân. Rồi chúng ta sử dụng nhiều phương pháp để thay đổi bề ngoài, giống nhau y đúc, mất đi hình ảnh cá nhân và cá tính".

Nam Trung đáp lại lời của Hà An khi cho rằng bề ngoài của cô không được gọi là khác biệt mà là dị biệt. Và tiêu chí của anh trong chương trình thì không cổ súy cho việc dị biệt nhưng anh thích sự khác biệt hơn để thể hiện cái tôi cá nhân, tuy nhiên Hà An lại cho rằng điều đó khá mong manh.

Không nhường nhịn lời của Hà An, Nam Trung phản bác: "Nó không mong manh đâu, để anh nói thẳng vói em ra một câu. Như hiện tại hồ sơ anh đang nhận ở đây ghi trong này là nam. Chính vì như thế, anh cảm thấy hình ảnh này, nếu như anh suy nghĩ theo cách là để đi tìm lại chính bản thân mình, tìm lại cái gì mà mình đã mất và cái gì mà mình mong muốn thì nó lại là một thông điệp khác. Còn nếu hiểu như cách của em là đi sửa chữa xong rồi tất cả mọi người giống nhau thì chính em cũng đang mâu thuẫn với chính thông điệp mà em mang đến".

Nam Trung cho biết bản thân anh đồng ý cho Hà An vào vòng trong không phải là vì ngoại hình khác biệt mà cái cô mang đến khiến anh tò mò, muốn xem tiếp những phần tiếp theo của cô. Kết quả, Hà An bước tiếp vào vòng trong nhờ tấm vé của giám khảo Nam Trung.

