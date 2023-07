Vietnam Idol 2023: Diễn viên hài Quang Trung gây bất ngờ, Mỹ Tâm được thí sinh 'thả thính'

Quang Trung giành vé vàng tại Vietnam Idol 2023

Gây bất ngờ nhất trong tập 2 Vietnam Idol 2023 chính là sự xuất hiện của diễn viên hài Quang Trung. Đặc biệt, Quang Trung cũng từng tham gia dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh với Mỹ Tâm nhiều năm về trước. Mang đến ca khúc từng ra mắt Giá như mình đừng yêu nhau, Quang Trung nhận được nhận xét tích cực từ Nguyễn Quang Dũng và Huy Tuấn.

Trong khi đó, Mỹ Tâm đã chỉ ra những khuyết điểm trong phần dự thi của Quang Trung chính là việc lạm dụng rung trong câu hát và lấy hơi sai cách dẫn đến các nốt treo chưa được tốt. Nữ giám khảo đã khuyên Quang Trung nên về nhờ cô thanh nhạc chỉ lại cách lấy hơi để có thể xử lý tốt hơn. "Họa mi tóc nâu" còn khiến Quang Trung hồi hộp khi chia sẻ: "Để có tấm vé may mắn, chị cảm thấy hơi tiếc. Nếu em nhận vé vàng thì chị sợ... mất 1 diễn viên hài quá". Tuy nhiên, với Mỹ Tâm, vì nhận thấy Quang Trung đã làm tốt cả hai mảng diễn xuất lẫn ca hát thì không có lý do gì để không trao cho anh tấm vé vàng vào vòng kế tiếp.

Huy Tuấn chê thí sinh mặc "già chát"

Sự xuất hiện của thí sinh Nguyễn Hà Minh (19 tuổi), hiện là giảng viên tại trung tâm nghệ thuật đồng thời là sinh viên của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội càng cho thấy mức độ cạnh tranh của chương trình năm nay. Tự tin thể hiện ca khúc nổi tiếng Giữa đại lộ Đông Tây của quán quân Vietnam Idol năm 2010 - Uyên Linh, Hà Minh nhận được nhiều lời khen ngợi của ban giám khảo và nhanh chóng có được vé vàng.

Hà Minh sở hữu chất giọng cuốn hút, khiến ban giám khảo không thể tin đây là giọng ca mới 19 tuổi. Mỹ Tâm cho biết cô không tin một cô bé 19 tuổi đã có thể hát được như vậy. Trong khi đó, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: "Bài hát này được đóng đinh cho Uyên Linh, rất khó để hát lại và hát khác, vậy mà con lại làm được".

Tuy nhiên, nữ giảng viên lại bị ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét phần trang phục không đúng với lứa tuổi. Mỹ Tâm nói không chấp nhận bộ váy của Hà Minh. Nhạc sĩ Huy Tuấn "bắt" cô hứa không biến ban giám khảo thành các chuyên gia thời trang thì mới trao vé vàng.

Mỹ Tâm nhảy tango cùng kiện tướng dancesport

Trong phần thi của kiện tướng dancesport Lương Bảo Huy, anh chàng này liên tục tương tác với ban giám khảo, nhất là giám khảo Mỹ Tâm. Thậm chí anh chàng này hôn lên tay Mỹ Tâm khiến cô phải thốt lên một cách hài hước "gan quá, gan quá mà".

Đặc biệt, Mỹ Tâm đã nhận lời Lương Bảo Huy trong phần thị phạm điệu nhảy tango trong sự cổ vũ của hai giám khảo còn lại là nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đây là một trong những cách Mỹ Tâm và ban giám khảo giúp thí sinh thoải mái, bớt hồi hộp khi bước vào phần thi.

Trước khi kết thúc phần thi, nam thí sinh đã thả tim cảm ơn tình cảm ban giám khảo dành cho dù không tiến sâu vào vòng trong.

Quán quân Bài hát hay nhất thi Vietnam Idol

Ban giám khảo bất ngờ trước sự xuất hiện dự thi của Hà An Huy - quán quân Bài hát hay nhất - Big Song Big Deal 2022. Dù đoạt danh hiệu cao nhất một cuộc thi nhưng Hà An Huy vẫn muốn tham gia Vietnam Idol 2023, anh chia sẻ lý do đi thi tiếp: "Bản thân tôi thấy sau Bài hát hay nhất vẫn chưa thỏa mãn với bản thân, về giọng hát và cả vũ đạo nên quyết định dự thi Vietnam Idol 2023".

Giọng ca 21 tuổi mang đến ca khúc Rơi, do chính anh sáng tác chỉ cách 2 ngày trước vòng ghi hình. Hà An Huy chia sẻ ca khúc này viết về chuyện tình đổ vỡ của mình cách đây 2 tháng khiến Mỹ Tâm lên tiếng: "Em 21 tuổi em còn chưa biết yêu nữa đó anh Tuấn ơi".

Vốn là quán quân của một cuộc thi chuyên về sáng tác, nên ban giám khảo hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng này của nam thí sinh. Mỹ Tâm cho biết: "Em có giọng hát, em có tự tin, mọi thứ ở em bừng sáng. Em làm cho chị cảm giác muốn nghe tiếp một ca khúc bi nhưng không buồn. Bài hát cũng có những cái cao độ, đi nhảy rất là hay. Em sáng tác rất giỏi và chị rất thích". Nhạc sĩ Nguyễn Quang Dũng cũng đồng tình với những nhận xét của Mỹ Tâm về Hà An Huy.

Với chất giọng nội lực và tình cảm, Hà An Huy tiếp tục chinh phục thành công ba vị giám khảo khó tính, giành vé vàng bước tiếp vào vòng nhà hát. "Bài hát hay khiến tôi có cảm giác như bừng sáng. Có những nốt, cao độ nhảy rất hay. Tôi thấy bạn sáng tác rất tốt và tôi rất thích", Mỹ Tâm chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng Hà An Huy đang trình diễn chứ không phải đi thi và dành lời khen nam thí sinh rất tài năng.

Ngoài ra, Phương Quyên và Thu Hà là hai thí sinh nhận được vé bạc trong tập 2. Nhờ phong cách năng động và cách xử lý uyển chuyển, Phương Quyên được nhạc sĩ Huy Tuấn trao vé vàng để bước vào vòng Nhà hát.