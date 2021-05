Việt Nam hiện có 96 bệnh nhân tiên lượng nặng, 102 ca nặng phải thở oxy

Trong số trên, có 1.450 bệnh nhân (tương đương gần 50%) không có biểu hiện lâm sàng, 1.187 (40%) có biểu hiện lâm sàng nhẹ, số còn lại là tiên lượng nặng, nặng, nguy kịch (237 ca).



Hiện có 96 bệnh nhân tiên lượng nặng, 102 ca nặng phải thở oxy, 14 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, 21 ca nguy kịch phải thở máy xâm nhập và 4 ca phải chạy ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).

PGS.TS Lương Ngọc Khuê (Ảnh: VTV)

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), hiện tại có gần 80% bệnh nhân ít triệu chứng, cơ thể ít biến đổi như sốt không cao, ít mệt mỏi, viêm phổi chưa biểu hiện. Điều đáng nói nhiều bệnh nhân triệu chứng nhẹ như vậy song đã diễn biến nặng lên rất nhanh, gây khó khăn cho điều trị.

Có một bệnh nhân đã được các chuyên gia hội chẩn có nồng độ oxy trong máu (SpO2) ở mức 99% (nghĩa là bình thường) nhưng nhịp thở tăng lên, tình trạng khó thở cũng tăng nên phải chỉ định đặt oxy trợ giúp.

Chiến lược điều trị trong giai đoạn hiện nay tập trung vào khoảng 20% bệnh nhân có thể diễn biến nặng

Cục trưởng cho biết, chiến lược điều trị trong giai đoạn hiện nay tập trung vào khoảng 20% bệnh nhân có thể diễn biến nặng. Trong số này, 10% có thể diễn biến từ biểu hiện ho, sốt, khó thở sang cấp cứu; 5% diễn biến chuyển thành nặng và 5% thành rất nặng.

Hiện tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nặng không thay đổi nhiều so với các đợt dịch trước. Do tổng lượng bệnh nhân tăng lên nhiều (tổng bệnh nhân trong gần 1 tháng nay (3.100) cao hơn rất nhiều so với 3 đợt dịch trước (2.800), nên số tuyệt đối bệnh nhân nặng tăng mạnh.

Đáng chú ý, trong đợt dịch này là không ít bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi, khỏe mạnh, không bệnh nền vẫn có thể nhanh chóng chuyển nặng. Điều này, thầy thuốc không thể không cảnh giác. Họ cần được đưa vào khu điều trị đảm bảo an toàn, tăng cường thể trạng và theo dõi sát.

Theo thống kê cho biết, trong đợt dịch này đã ghi nhận 9 ca tử vong, hầu hết đều mắc nhiều bệnh nền phức tạp và cao tuổi. Duy nhất, một trường hợp nữ công nhân trẻ tuổi, 38 tuổi, không rõ bệnh nền nhưng diễn biến viêm phổi nhanh và tử vong.

Trước đó, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Sau nhiều ngày tham gia đi lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá dịch tễ, đưa các F0 đi cách ly, có 03 nhân viên y tế ở huyện Việt Yên, Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện có 03 ca dương tính với SARS-CoV-2 là những nhân viên y tế ở địa phương.

“Sau nhiều ngày tham gia đi lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá dịch tễ, đưa các F0 đi cách ly, ngày 25/5, 3 nhân viên y tế ở huyện Việt Yên đã dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, có 2 nhân viên y tế công tác tại Trung tâm y tế huyện Việt Yên, 1 nhân viên y tế công tác tại trạm y tế xã Tăng Tiến”, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, trong những ngày qua, dịch COVID-19 ở huyện Việt Yên rất phức tạp, đặc biệt là Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Quang Châu, hàng nghìn công nhân đã dương tính với SARS-CoV-2. Huyện đã huy động tổng lực các nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch.

“Đội ngũ nhân viên y tế phải xa gia đình nhiều ngày, không quản khó khăn, nguy hiểm để tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19. Rất tiếc khi 3 nhân viên y tế của huyện dương tính với SARS-CoV-2 trong khi huyện đang thiếu nhân lực", ông Phương cho hay.