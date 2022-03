Việt Nam có một thần đồng: 15 tuổi đạt thành tích cực khủng, 37 tuổi được Đại học nổi tiếng vinh danh, 1 loạt trường lớn ngỏ lời mời

IMO là một kì thi Toán học cấp quốc tế hàng năm dành cho học sinh trung học phổ thông. Kể từ năm 1974, Việt Nam bắt đầu tham dự IMO và là nước châu Á đầu tiên tham dự kì thi này. Trong suốt những năm qua, đội tuyển của chúng ta đã giành được rất nhiều giải thưởng, từ Huy chương Vàng đến Huy chương Đồng, cùng những giải phụ.

Những tên tuổi bước ra từ IMO cũng trở thành tên tuổi lớn trong ngành Toán học, đạt được thành công trong sự nghiệp sau này. Trong số đó, không thể không nhắc tới Nguyễn Tiến Dũng - Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 1985.

Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng là người đứng thứ hai từ phải sang.

15 tuổi đã đạt Huy chương Vàng, 37 tuổi được phong Giáo sư hạng Nhất

Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1970, tại Hà Nội, lớp chuyên toán A0 của Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Từ lớp 10-11, ông đã đọc cả sách toán cao cấp về lý thuyết số, giải tích, đại số.

Năm 1985, khi mới 15 tuổi, ông đỗ đầu kỳ thi chọn đội tuyển IMO và cùng 5 học sinh khác tham dự IMO lần thứ 26 tại Phần Lan. Tại kì thi IMO, ông đã đoạt huy chương vàng với số điểm 35/42. Cho đến nay Nguyễn Tiến Dũng vẫn là học sinh Việt Nam nhỏ tuổi nhất đạt thành tích này.

Năm 1986, Nguyễn Tiến Dũng sang Liên Xô học ở khoa Toán - Cơ, Đại học Tổng hợp Lomonosov. Cuối năm 2 đầu năm 3, ông làm việc dưới sự hướng dẫn của giáo sư A.T. Fomenko. Đến những năm cuối đại học, ông đã có 4 bài báo khoa học (trong đó có 2 bài viết chung với thầy hướng dẫn) đăng ở tạp chí toán có uy tín của Liên Xô cũ là Russian Math. Surveys, Adv. Soviet Math.

Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng.

Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại Trung tâm Quốc tế Vật lý lý thuyết ở Trieste, Ý. Năm 1994, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán học có nhan đề "Symplectic topology of integrable Hamiltonian systems" dưới sự hướng dẫn của Michèle Audin tại Đại học Strasbourg. Có một thời gian, Nguyễn Tiến Dũng làm việc tại Montpellier, Pháp, trước khi chuyển về làm giáo sư chính thức tại Đại học Toulouse, Pháp.

Năm 2007, ông được Ủy ban Quốc gia về đại học của Pháp (CNU) phong hàm Giáo sư hạng Nhất, khi mới 37 tuổi và đến năm 2015 thì được phong hàm Giáo sư hạng đặc biệt.

Được biết, Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng làm việc trong nhiều lĩnh vực của toán học gồm: Hình học vi phân, hình học simpletic và hình học Poisson, lý thuyết ergodic và hệ động lực, vật lý toán, phương pháp toán trong tài chính, lý thuyết độ phức tạp… Với uy tín của mình, ông được nhiều hội đồng xét phong giáo sư tại Pháp, Mỹ và Hong Kong (Trung Quốc) đã mời làm thành viên.

Bên cạnh đó, Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng từng giữ các chức vụ phó giám đốc và giám đốc của Phân viện Toán Cơ bản cũng như phụ trách chương trình cao học toán cơ bản tại Đại học Toulouse trong một số năm.

Ông có hơn 40 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín cao như Annals of Mathematics, Annles de l’Ecole Normale Supérieure, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, Advances in Mathematics, Journal of Differential Geometry...

