Việt Nam có loại nấm quý chỉ tồn tại 10 tiếng đồng hồ mà Trung Quốc săn lùng: Giá tiền triệu một cân!

Loại nấm mà chúng ta nhắc tới có tên là nấm tâm trúc, nấm báo mưa… Chúng có tên khoa học là Phallus indusiatus, thường xuất hiện ở vùng nhiệt đới. Tại Việt Nam chúng thường được gọi là nấm tre. Sở dĩ, chúng có tên như vậy là bởi nấm tre chỉ mọc ở quanh rễ cây tre, trúc, nứa. Loại nấm này ký sinh và sử dụng phần rễ, thân và lá tre chết đã bị phân giải làm nguồn dinh dưỡng. Đặc biệt, nấm tre chỉ tồn tại trong khoảng 10 giờ đồng hồ.



Loại nấm này chỉ mọc quanh rễ cây tre nên được đặt tên là nấm tre. (Ảnh: Sohu)

Nấm tre có nhu cầu về điều kiện sinh trưởng rất cao. Nấm tre thường sống trong các rừng tre tự nhiên mọc trên đất đen và đất vàng để đáp ứng nhu cầu về chất dinh dưỡng cao của nó. Ngoài ra, nấm tre còn có yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm rất cao. Chúng có thể phát triển tốt ở những nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao.

Nấm tre có hình dáng khá kỳ lạ với phần thân màu trắng sữa, mũ có màu đen hoặc nâu, phía dưới mũ nấm là một "tấm rèm" màu trắng trông như một chiếc váy màu trắng. Chính vì vẻ ngoài này, chúng còn được gọi là nấm cô dâu hoặc nữ hoàng nấm. Ban đầu, nấm tre có hình giống một quả trứng, tới khi trưởng thành chúng sẽ phát triển thành dạng lưới.

Phần dưới mũ của loại nấm này có thêm một lớp rèm màu trắng khá đẹp mắt. (Ảnh: Sohu)

Nấm tre nhân giống bằng cách dính các bào tử nấm vào thân của những côn trùng khi chúng chui vào bên trong phần lưới. Các bào tử được mang đi khắp nơi, nếu gặp điều kiện thuận lợi chúng sẽ phát triển thành những cây nấm mới.

Thời gian tốt nhất để thu hoạch nấm tre là sau trời mưa, khoảng 7 đến 9 giờ sáng. Nếu để quá thời gian 10 tiếng, chúng sẽ bị tàn lụi hoặc bị côn trùng, sâu ăn hết do mùi của nấm tre rất lôi cuốn.

Không những có vẻ ngoài đặc biệt, tại Trung Quốc, nấm tre còn là loại nấm được xếp vào danh sách 8 loại thực vật quý. Chúng có giá trị dinh dưỡng rất cao vì giàu protein và ít chất béo. Ngoài ra, so với các loại nấm khác, nấm tre rất giàu các loại axit amin, vitamin, muối vô cơ,… có tác dụng dưỡng can, cường dương, dưỡng khí, dưỡng não, an thần, bồi bổ cơ thể. Các hoạt chất của nấm tre có thể bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người và nâng cao khả năng miễn dịch và kháng bệnh của cơ thể.

Nấm tre là một trong loại nấm có giá trị dinh dưỡng cao, được dùng để hỗ trợ điều trị một số loại bệnh. (Ảnh: Sohu)

Nấm tre có thể bảo vệ gan và làm giảm sự tích tụ mỡ ở thành bụng, mà người ta thường gọi là "dầu bổ phế", từ đó sinh ra các tác dụng hạ huyết áp, lipid máu và giảm cân. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nấm tre có giá trị dinh dưỡng cao và các chiết xuất từ loài nấm này đem lại cho cơ thể con người rất nhiều lợi ích. Đặc biệt, hoạt chất trong nấm báo mưa còn có khả năng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư.

Nấm tre khi ăn có vị ngọt, bùi và khá ngon. Nó vừa có sắc, vừa có vị, vừa có hương. Tại Trung Quốc, nấm tre là nguyên liệu chính trong một món ăn rất nổi tiếng là món "trúc tôn phù dung". Món ăn này rất nổi tiếng và nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân bản địa cũng như thực khách nước ngoài. Đặc biệt, món "trúc tôn phù dung" thường được dùng trong các bữa tiệc hoàng gia.

Nấm tre là nguyên liệu chính của món ăn hoàng gia có tên gọi là "trúc tôn phù dung". (Ảnh: Sohu)

Tại Trung Quốc, nấm tre tuy được phân bố rộng rãi ở Hắc Long Giang, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu và Tây Tạng nhưng giá cả trên thị trường không hề rẻ. Giá của một cân nấm tre tại Trung Quốc hiện đã lên tới hàng triệu đồng. Mặc dù vậy nấm tre vẫn là loại nấm đắt hàng được nhiều người săn lùng tìm mua.

Ở Việt Nam, nấm tre xuất hiện khá nhiều trong tự nhiên, tuy nhiên hiện nay chưa có cơ sở hay trung tâm nào triển khai trồng loại nấm này cho mục đích thương mại.