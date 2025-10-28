Việt Nam có kháng thể đơn dòng phòng viêm phổi do RSV cho trẻ

Trong những ngày đầu triển khai, nhiều phụ huynh đã đưa con đến tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV tại các bệnh viện đa khoa và trung tâm khám chữa bệnh lớn tại Hà Nội và TP.HCM thuộc Hệ thống BVĐK Tâm Anh.

Vợ chồng chị Tuyết Hoa đưa cặp song sinh 1 tuần tuổi đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (TP.HCM) tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus RSV ngay trong ngày đầu ra mắt. Ảnh: Văn Nhân

Tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (TP.HCM), chị Hoàng Thị Tuyết Hoa (phường An Phú Đông) đưa hai bé sinh non khi được 33 tuần tuổi 6 ngày đến tiêm kháng thể đơn dòng Nirsevimab trong niềm xúc động. Chị Hoa cho biết bé lớn của gia đình nay đã 3 tuổi cũng sinh cực non ở tuần 25 nên chị hiểu rõ nguy cơ mắc mắc bệnh các hô hấp của con nhưng thời điểm đó, chưa có kháng thể đơn dòng phòng RSV để tiêm cho con. "Biết được cúm và RSV đang vào mùa cao điểm, tôi hy vọng phòng ngừa sớm cho hai bé sinh đôi, bảo vệ các con vì các bé sinh non nên phổi rất yếu", chị Hoa chia sẻ.

Kháng thể đơn dòng Nirsevimab do Sanofi (Pháp) phát triển, sản xuất tại nhà máy hiện đại ở Mỹ, dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vừa được ra mắt cùng lúc tại VNVC và BVĐK Tâm Anh sáng nay. Ảnh: Văn Nhân

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết: "Nirsevimab là một trong những vũ khí phòng bệnh được mong chờ hàng đầu từ cả giới chuyên môn và các phụ huynh để chống lại dịch bệnh hô hấp nặng ở trẻ nhỏ".

Với công nghệ tái tổ hợp tiên tiến, kháng thể đơn dòng Nirsevimab cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp cơ thể tạo miễn dịch ngay sau tiêm thay vì chờ thời gian khoảng 2-4 tuần để tự sinh kháng thể như vắc xin thông thường.

Chị Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, Hà Nội) hạnh phúc đón con gái đầu lòng nhờ phương pháp IVF, đưa bé trở lại tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV trong ngày ra mắt. Ảnh: Giang Phạm

Nirsevimab được tiêm một mũi duy nhất cho trẻ từ 1 ngày tuổi đến 12 tháng tuổi, trẻ trên 12-24 tháng tuổi có nguy cơ cao mắc RSV, có thể cần tiêm 2 mũi ở 2 vị trí khác nhau trong 1 ngày.

Bác sĩ Chính cho biết, theo các nghiên cứu công bố quốc tế, kháng thể giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do nhiễm trùng đường hô hấp dưới liên quan RSV, gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản và duy trì hiệu quả bảo vệ liên tục trong 5-6 tháng, tương đương trọn một mùa RSV. Kháng thể có thể được tiêm ngay sau sinh, không phụ thuộc vào sự trưởng thành của hệ miễn dịch, phù hợp với mọi trẻ sơ sinh, bao gồm cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh nền. Đặc biệt, Nirsevimab là kháng thể đơn dòng được tạo ra từ tế bào của người nên độ an toàn cao, ít gây phản ứng sau khi tiêm.

Những lô kháng thể đơn dòng Nirsevimab về đến Hệ thống Kho lạnh đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn GSP của VNVC và được vận chuyển đến các Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Mộc Thảo

Tính đến tháng 10/2025, kháng thể đơn dòng Nirsevimab đã được phê duyệt tại gần 60 quốc gia và được đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia tại hơn 25 nước phát triển. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tiêm chủng dự phòng và là đối tác chiến lược toàn diện với Sanofi, VNVC đã nỗ lực cùng đưa kháng thể đơn dòng phòng RSV về, giúp Việt Nam tiếp cận sớm với giải pháp phòng bệnh do RSV - căn bệnh nguy hiểm gây nhập viện và tử vong hàng đầu ở trẻ em.

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết, RSV là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến hàng triệu trẻ nhập viện và hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 70% trẻ đã nhiễm RSV trong năm đầu đời và trẻ có thể tái nhiễm RSV nhiều lần trong một năm. 70-90% trẻ phải nhập viện vì RSV là trẻ sinh đủ tháng, khỏe mạnh trước đó.

PGS Trụ thông tin thêm, Hệ thống BVĐK Tâm Anh đang triển khai tiêm kháng thể đơn dòng tại 5 bệnh viện đa khoa và trung tâm khám chữa bệnh lớn tại Hà Nội và TP.HCM. Hệ thống Tiêm chủng VNVC sẽ thực hiện tư vấn hướng dẫn các bà mẹ đưa con đến tiêm chủng tại các cơ sở của Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Phòng khám Dinh dưỡng - Y học vận động Nutrihome cùng địa chỉ với Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Nhiều phụ huynh tìm hiểu kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV tại VNVC Hoàng Văn Thụ (TP HCM) ngày 25/10. Ảnh: Mộc Thảo

"Trước đó, VNVC cũng đã triển khai tiêm vắc xin phòng RSV cho người từ 60 tuổi và thai phụ từ tuần 24-36, bảo vệ mẹ và em bé khỏi nguy cơ mắc bệnh do RSV trong 6 tháng đầu đời. Việc tiếp tục triển khai giải pháp mới, chủ động bảo vệ trẻ nhỏ từ những tháng đầu đời khẳng định nỗ lực mạnh mẽ và vai trò tiên phong của Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Hệ thống BVĐK Tâm Anh trong việc nỗ lực đưa các thành tựu công nghệ y sinh tiên tiến về Việt Nam, góp phần tiến tới bình đẳng y tế công nghệ cao giữa Việt Nam với các quốc gia phát triển", bác sĩ Chính chia sẻ.