1. Rau dền

Rau dền là loại rau được trồng phổ biến ở Việt Nam, chứa nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nên còn được ưu ái gọi với cái tên là “rau trường thọ”.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), loại rau này có hàm lượng sắt dồi dào. Do đó, nếu thường xuyên bổ sung sẽ giúp gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Không những thế, rau dền còn là loại thực phẩm rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Hàm lượng chất xơ trong loại rau này cao giúp phòng ngừa bệnh đái tháo đường và ổn định đường huyết một cách hiệu quả. Rau dền còn chứa nhiều protein và magie - chất có vai trò trong điều trị đái tháo đường, sẽ giúp giảm nồng độ insulin trong máu, đồng thời cũng giải phóng một loại hormone làm giảm cơn đói và ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều. Với những lợi ích trên, bệnh nhân tiểu đường đừng quên ghi chú loại rau này vào thực đơn hằng ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Cải thiện sức khỏe xương khớp cũng là một trong những công dụng nổi bật của loại rau trường thọ này. Theo đó, trong 100g lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày. Bởi những lý do đó nên đây là loại thực phẩm cung cấp canxi vô cùng tốt cho cơ thể, giúp phòng tránh các bệnh về xương như đau khớp, loãng xương và bệnh co giật do thiếu canxi.

2. Rau mồng tơi

Theo y học hiện đại, rau mồng tơi có giá trị dinh dưỡng cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng selen trong loại rau này nhiều gấp 30 lần so với hành tây, có thể cải thiện khả năng miễn dịch, bổ máu. Không những vậy, loại rau này còn được mệnh danh là "rau trường thọ" vì có tác dụng trong phòng và điều trị nhiều loại bệnh như tiểu đường, ung thư, táo bón…

Theo một số nghiên cứu, lá mồng tơi có chứa khá nhiều sắt, chiếm 15% mức khuyến nghị mỗi ngày, từ đó khắc phục tình trạng thiếu máu ở người.



Đây cũng là loại rau giúp hạ đường huyết hiệu quả và rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Công dụng này là nhờ hàm lượng chất xơ cao trong rau dền có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu đường từ máu và góp phần điều chỉnh mức đường huyết. Bên cạnh đó, hàm lượng lớn vitamin C dồi dào cũng giúp tối ưu hóa hoạt động của tuyến tụy, hỗ trợ quá trình sản xuất insulin. Vitamin K có giúp cải thiện sự kích thích các protein liên quan đến việc kiểm soát đường huyết. Ngoài ra, chất nhầy có trong rau mồng tơi cũng có tác dụng hạ đường huyết rất tốt nhờ khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu sau khi ăn, ngăn ngừa nguy cơ bị tăng đường huyết đột ngột.

Đặc biệt, mồng tơi có chứa hàm lượng sắt và canxi khá cao nên cũng có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa loãng xương ở người, nhất là ở người cao tuổi. Sử dụng rau mồng tơi kết hợp cùng một số thực phẩm bổ dưỡng khác để chế biến thành món ăn ngon chính là một trong những giải pháp cải thiện triệu chứng đau nhức xương khớp hiệu quả mà nhiều người nên biết.

3. Rau muống

Rau muống là loại rau quen thuộc với người Việt, được ưa chuộng bởi giá thành rẻ, vị giòn ngọt, có thể chế biến các món luộc, món xào hấp dẫn. Không chỉ thơm ngon, loại rau này còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên mà có thể nhiều người chưa biết.

Cụ thể, rau muống chứa lượng sắt dồi dào, giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu hiệu quả. Trong 100g rau muống chứa 77mg canxi nên tiêu thụ loại rau này còn giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, phòng ngừa loãng xương, giảm tình trạng đau nhức và khó khăn trong vận động ở người cao tuổi.



Đặc biệt, đây cũng là loại rau mà người tiểu đường có thể tiêu thụ. Khi ăn loại rau này, lượng chất xơ dồi dào trong đó có thể làm giảm lượng đường trong máu, không khiến đường huyết tăng vọt sau khi ăn. Lượng nitrat tự nhiên trong rau muống cũng có tác dụng hạ đường huyết rất tốt nên rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng cho người tiểu đường.

