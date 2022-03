Video hút 13 triệu view quay cận cảnh con tôm hùm "hiếm có khó tìm" trên thế giới, hành động sau đó của chàng ngư dân khiến ai cũng vỗ tay ào ào

Vào đầu tháng 7/2021, một ngư dân tên Jacob Knowles, người chuyên đánh bắt hải sản ở bang Maine, khu vực New England, phía Bắc nước Mỹ, đã "gây bão" mạng xã hội TikTok khi đăng tải một đoạn video về một con tôm hùm "hiếm có khó tìm".

Bằng chứng là đoạn video đã thu hút tới hơn 13 triệu lượt xem, hơn 1,4 triệu lượt thích và 15.400 lượt bình luận.

Nói là hiếm bởi theo kinh nghiệm đi biển nhiều năm của Jacob, con vật này có tuổi đời lên tới hơn 100 tuổi, tương đương với thời gian của một người sống rất thọ.

Ngư dân bắt được tôm hùm 'khủng' hơn 100 tuổi

Jacob hào hứng nói trong video, 2 tay nâng con vật khổng lồ lên trước máy ảnh: "Mọi người luôn hỏi con tôm hùm lớn nhất mà tôi bắt được là con nào. Thực sự thì tôi không trả lời chính xác được đâu vì tôi không có cách nào để cân chúng trên thuyền... Nhưng tôi tin con tôm hùm này là con to nhất tôi từng thấy. Tôi thực sự không biết nó nặng bao nhiêu. Nó phải nặng gần 5kg và có lẽ đã ngót nghét 100 tuổi".

Jacob cho biết chỉ riêng 2 cái càng "khủng" của con tôm hùm này cũng phải nặng ít nhất 1.8-2.2kg. Để mọi người hình dung được, Jacob cầm trên tay con tôm hùm nặng 0.5kg mà anh đã bắt được trước đó. Loài giáp xác khổng lồ trông có kích thước lớn hơn gấp nhiều lần so với tôm hùm nhỏ.

Jacob cũng cầm một cái lon để so sánh, càng của con vật còn to hơn cái lon ấy, trong khi thân mình của nó có vẻ to gấp vài lần.

"Thật buồn cười khi nghĩ rằng ông nội và ông cố của tôi, hoặc rất có thể cha tôi đã bắt được con tôm hùm này trước đây rồi thả nó về biển", Jacob nói trong video. "Chúng tôi sẽ để nó về với thiên nhiên".

Anh chàng ngư dân sau đó thả con vật khổng lồ trở lại biển. Hành động này của anh chàng được rất nhiều cư dân mạng khen ngợi.

Trên TikTok, Jacob đăng video về cuộc sống của mình khi là một ngư dân đánh bắt tôm hùm ở Maine. Video này của anh chàng đã thu hút hơn 13 triệu lượt xem.

Đặc biệt, tôm hùm Mỹ có thể phát triển cực lớn và được tìm thấy ở Tây Bắc Đại Tây Dương từ Labrador đến Cape Hatteras. Chúng đặc biệt sinh sống nhiều ở Maine, và có số lượng phát triển mạnh ở các vùng nước ven biển đến New Jersey.

Năm 2020, hơn 43.000 tấn tôm hùm được đánh bắt ở Maine, theo Bộ Tài nguyên Biển của bang này. Tôm hùm luôn không ngừng lớn lên trong suốt vòng đời, nhưng tốc độ phát triển cơ thể giảm dần theo tuổi tác, nhưng những con tôm hùm già hơn có thể phát triển đến kích thước rất lớn.

Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng phản bác tin đồn rằng loài tôm hùm không già đi và có thể phát triển đến kích thước đáng kinh ngạc mà không chết (tức chúng có thể trường sinh bất tử). Tôm hùm Mỹ có thể sống ít nhất 100 năm, tuy nhiên giống như các sinh vật khác, chúng cuối cùng sẽ chết. Một con tôm hùm sống đến 100 tuổi có thể dài tới 1,2m.

Tuổi thọ của tôm hùm phần lớn phụ thuộc vào vùng biển chúng sinh sống. Các nhà khoa học cho rằng tôm hùm Mỹ sống ở vùng biển lạnh giá Đại Tây Dương, quá trình trao đổi chất của chúng bị chậm lại, khiến chúng không bị lão hóa nhanh chóng. Tôm hùm sống ở các vùng nước ấm hơn, chẳng hạn như xung quanh vùng Caribbean, có quá trình trao đổi chất nhanh hơn, làm tăng tốc độ quá trình lão hóa.

Nguồn: Newsweek

https://afamily.vn/video-hut-13-trieu-view-quay-can-canh-con-tom-hum-hiem-co-kho-tim-tren-the-gioi-hanh-dong-sau-do-cua-chang-ngu-dan-khien-ai-cung-vo-tay-ao-ao-20220311103259353.chn