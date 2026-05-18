Theo thông tin ban đầu, vụ việc hi hữu trên xảy ra khoảng 16 giờ 30 ngày 17-5, tại Km118+700 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ.

Vào thời gian trên, khi nhiều phương tiện như ô tô, xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ nhiều tảng đá từ trên vách núi rơi xuống trúng một người điều khiển xe máy. Vụ việc khiến người đi xe máy bị thương, phương tiện bị hư hỏng.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đường có mặt kiểm tra hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và tổ chức dọn dẹp đất đá vương vãi trên mặt đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đại diện đơn vị quản lý đường bộ cho biết khu vực taluy dương trên tuyến Quốc lộ 6 tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá rơi, đặc biệt sau mưa lớn hoặc thời tiết bất thường.

Vụ việc được tiếp tục theo dõi. Các đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường kiểm tra những điểm có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý.

Người dân lưu thông qua các khu vực đèo dốc, taluy cao trên Quốc lộ 6 được khuyến cáo chú ý quan sát, giảm tốc độ để phòng tránh nguy cơ đá rơi, sạt trượt.