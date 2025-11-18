VIDEO: Chiếc xe 4 chỗ bốc cháy dữ dội vào đúng giờ tan tầm

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 18-11, tại Lê Quang Đạo kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội), một chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người đi đường hoảng hốt và giao thông bị ùn tắc cục bộ.



Ngọn lửa bao trùm cả chiếc xe

Theo nhân chứng, vào thời điểm nêu trên, chiếc xe ô tô đang di chuyển thì bất ngờ bốc khói ở phần đầu. Tài xế lập tức dừng lại, bật đèn cảnh báo và nhanh chóng rời khỏi xe. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên, bao trùm cả chiếc xe.

Chiếc xe bị cháy dữ dội. Video: Hải Anh

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa trong lúc chờ lực lượng chức năng.

Sau vụ cháy chiếc xe bị hư hỏng nặng ở phần đầu. Hiện chưa rõ thương vong về người sau vụ cháy.

Vụ việc xảy ra đúng giờ tan tầm khiến tuyến đường Lê Quang Đạo bị ùn ứ kéo dài trong khoảng 20 phút trước khi giao thông trở lại bình thường.