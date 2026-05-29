Nếu bạn từng nghĩ thời trang chỉ là “sân chơi” của những bộ óc trưởng thành, thì giờ đây, giới mộ điệu toàn cầu lại đang phải nhắc đến một cái tên mới chỉ… 10 tuổi: Max Alexander. Cậu bé người Mỹ đang trở thành hiện tượng lạ không chỉ phủ sóng khắp MXH mà còn của làng mốt quốc tế khi liên tục xuất hiện trên truyền thông với danh xưng “nhà thiết kế trẻ nhất từng trình diễn tại Paris Fashion Week”.

"Thần đồng" thời trang Max Alexander.

Cận cảnh quá trình NTK nhí thực hiện một trang phục trong BST vừa ra mắt tại Paris Fashion Week vừa qua. Quá trình sáng tạo và thực hiện được cậu cùng những người cộng sự thực hiện trên mannequin. Video này được đăng tải lên MXH của Max Alexander và thu hút gần 30 triệu lượt xem và 1,5 triệu lượt thích.

Sinh năm 2016 tại Los Angeles, Mỹ, Max Alexander lớn lên trong gia đình không “phải con nhà nòi” trong giới thời trang nhưng lại có môi trường nghệ thuật khá đặc biệt. Theo website thương hiệu riêng “Couture to the Max”, mẹ của Max là một nghệ sĩ thị giác và chính bà là người đầu tiên khuyến khích con trai thử sức với vải vóc, kim chỉ từ khi mới 4 tuổi.

Một thiết kế của Max được làm từ bao tải đựng hạt cà phê.

Điều khiến nhiều người kinh ngạc là Max gần như không đi theo cách học thiết kế truyền thống. Cậu bé không phác thảo quá nhiều trên giấy mà thường draping trực tiếp trên mannequin, dùng vải, ruy băng, giấy gói hay thậm chí vật liệu tái chế để tạo nên váy áo. Những thiết kế đầu tiên được NTK nhí “lắp ráp” bằng băng keo và nút thắt vải trước khi cậu bé này học may chuyên nghiệp ở tuổi lên 5.

Được biết, năm 2021, ở độ tuổi còn đang học mẫu giáo, Max Alexander cũng đã bán được sản phẩm thời trang đầu tiên của mình.

Phong cách của Max Alexander mang đúng tinh thần “thời trang nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ” với màu sắc rực rỡ, form váy công chúa phồng lớn, những chi tiết 3D đính kết vui mắt và đôi lúc có phần siêu thực như bước ra từ truyện cổ tích. Truyền thông quốc tế nhận xét các thiết kế của cậu bé chịu ảnh hưởng từ hội hoạ của các danh hoạ nổi tiếng như Vincent van Gogh, Yayoi Kusama hay Frida Kahlo.

Tên tuổi Max bắt đầu viral trong thời kỳ đại dịch COVID-19 khi các video quay cảnh cậu bé tự may váy đăng trên TikTok và Instagram thu hút hàng triệu lượt xem. Được biết, người đứng sau và điều hành trang mạng xã hội của NTK nhí chính là mẹ cậu. Chỉ trong vài năm, tài khoản mạng xã hội của Max đã đạt hàng triệu follower, biến cậu thành một trong những “fashion kid” nổi tiếng nhất internet.

Tài khoản instagram của Max hiện đang có khoảng gần 7 triệu người theo dõi.

Không dừng ở viral mạng xã hội, Max Alexander còn nhanh chóng bước vào hệ thống thời trang chuyên nghiệp. Năm 2023, khi mới 7 tuổi, cậu được kỉ lục Guinness công nhận là nhà thiết kế runway trẻ nhất thế giới.

Năm 2023, Max Alexander xác lập kỉ lục Guiness là nhà thiết kế runway trẻ nhất thế giới.

Đỉnh điểm vào tháng 3 năm nay, Max đã cho trình diễn BST Thu Đông 2026/2027 của mình tại Palais Garnier trong khuôn khổ Paris Fashion Week. BST gồm 15 thiết kế mang tinh thần couture pha chút kỳ ảo, sử dụng phần lớn chất liệu deadstock (quần áo cũ), vải vụn dư thừa và lông thú giả tái chế.

NTK nhí vừa trình làng BST của mình tại Paris Fashion Week vào tháng 3 vừa qua.

Một số thiết kế trong BST.

Trước khi được truyền thông quốc tế chú ý nhờ Paris Fashion Week, Max Alexander thực tế đã có kinh nghiệm tổ chức runway show từ khá sớm tại Mỹ. Từ khoảng năm 2023, cậu bé đã bắt đầu thực hiện các buổi trình diễn nhỏ dưới thương hiệu riêng “Couture to the Max”, chủ yếu diễn ra ở Los Angeles với phong cách đậm chất fantasy và màu sắc rực rỡ.

Ngoài runway độc lập, Max cũng nhiều lần xuất hiện tại các fashion showcase dành cho trẻ em, sự kiện từ thiện và các buổi presentation mang tính triển lãm thời trang. Gia đình cậu bé thậm chí còn thường dựng mini runway riêng để giới thiệu BST cho báo chí, influencer và khách mời trong giới sáng tạo.

Vì vậy, Paris Fashion Week không phải lần đầu Max làm show, mà là cột mốc đánh dấu việc cậu chính thức bước vào sân chơi thời trang quốc tế ở quy mô chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Trong nhiều bài phỏng vấn trên các tạp chí nổi tiếng, NTK trẻ cũng liên tục nhấn mạnh yếu tố bền vững thay vì chỉ chạy theo hình ảnh “thần đồng” làng mốt. Cậu bé cho biết muốn khuyến khích mọi người tái sử dụng quần áo và giảm phụ thuộc vào thời trang nhanh. Khoảng 90% BST Paris Fashion Week của Max được tạo nên từ chất liệu tái chế hoặc vải vụn thừa.

Bên cạnh những lời khen về tài năng hiếm có, Max Alexander cũng đối mặt không ít tranh luận. Trên Reddit và nhiều diễn đàn thời trang, nhiều người đặt câu hỏi liệu một đứa trẻ 10 tuổi có thực sự tự vận hành thương hiệu và hoàn thiện toàn bộ quy trình thiết kế hay không. Một bộ phận netizen cho rằng thành công của Max chắc chắn có sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình và đội ngũ phía sau.

Một số bình luận đáng chú ý về sự thành công của Max ở lứa tuổi còn quá trẻ. Nhiều netizen cho rằng, cậu chỉ có thể thành công được như ngày hôm nay nhờ có cha mẹ giàu có và đội ngũ hùng hậu.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bảo vệ cậu bé, cho rằng điều đáng giá nhất ở Max không nằm ở kỹ thuật hoàn hảo, mà là trí tưởng tượng, niềm vui sáng tạo và khả năng truyền cảm hứng cho trẻ em theo đuổi nghệ thuật từ rất sớm.

Dù tương lai còn là dấu hỏi lớn, Max Alexander hiện vẫn là trường hợp cực hiếm của thời trang đương đại khi một đứa trẻ chưa học xong tiểu học nhưng đã có show riêng ở Paris, sở hữu thương hiệu cá nhân và được ngôi sao điện ảnh lớn như Sharon Stone hay siêu mẫu Coco Rocha chú ý.

Siêu mẫu Coco Rocha diện thiết kế của Max.

Minh tinh Sharon Stone trong chiếc áo khoác giả lông thú của thương hiệu "Couture to the Max"

Ảnh: Instagram, NewYork Post, Vogue