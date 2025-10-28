Victoria Beckham bị Louis Vuitton phát hiện dùng túi fake

Từng được xem là biểu tượng thời trang của thập niên 2000, Victoria Beckham mới đây vừa gây bất ngờ khi thẳng thắn thú nhận có giai đoạn cô từng xách túi hiệu giả, đã vậy còn bị phát hiện bởi một người vô cùng đặc biệt. "Tôi không phải lúc nào cũng sang chảnh như mọi người nghĩ đâu." - Bà xã Beckham kể lại.

Victoria Beckham kể về lần bị phát hiện đầy dùng đồ fake.

Theo đó, trong tập mới nhất của podcast Call Her Daddy, cựu thành viên Spice Girls kể lại thời hậu âm nhạc, khi cô vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong làng thời trang.

"Tôi và chồng đi mua sắm ở Bond Street (London), paparazzi khi đó đã chụp lại bức hình tôi cầm chiếc túi Louis Vuitton giả. Marc Jacobs, khi ấy là giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton đã nhìn thấy bức ảnh và lập tức liên hệ với tôi kèm theo một câu nói: Tôi sẽ gửi cho cô một cái thật, vì cái này là đồ nhái."

Khoảnh khắc đẹp đẽ của cặp đôi lại trở thành khung hình ê chề của bà Beck.

Bức ảnh Victoria xách chiếc Louis Vuitton Graffiti Alma hàng giả nhanh chóng lan truyền. Chính GĐST Marc Jacobs là người phát hiện, rồi gửi tặng cô phiên bản thật của mẫu túi nổi tiếng, biến tình huống quê độ thành một câu chuyện hậu trường thú vị trong lịch sử thời trang. Victoria chia sẻ, thời điểm đó cô đang cố gắng để giữ nhiệt cho tên tuổi giữa lúc sự nghiệp ca hát đã chững lại còn thương hiệu cá nhân thì chưa thành hình.

Louis Vuitton Graffiti Alma ra mắt trên sàn diễn Xuân/Hè 2001 của thương hiệu, được thiết kế bởi cố nhà thiết kế Stephen Sprouse hợp tác với Marc Jacobs.

Hai thập kỷ sau, Victoria Beckham giờ đây đã không còn phải lo về việc xách túi hiệu gì. Nhà thiết kế 51 tuổi dí dỏm tiết lộ: "Ngôn ngữ tình yêu của David là tặng quà. Anh ấy không nhất thiết phải mua thứ quá đắt, nhưng đó là cách anh thể hiện tình cảm và cũng là lý do tôi có rất nhiều túi xách. Còn tôi thì chỉ cần nói: 'Anh tuyệt lắm!' để đáp lại."

Victoria Beckham ngày nay nổi tiếng với BST Hermès đủ mọi màu sắc.

Cuối buổi trò chuyện, Victoria cũng nhắc lại câu chuyện xuất thân từng gây bão trong bộ phim tài liệu của David Beckham. Cô khẳng định:

"Tôi không đến từ gia đình giàu có. Bố mẹ tôi đều là tầng lớp lao động. Cha tôi khởi nghiệp, làm việc rất chăm chỉ. Khi thành công vào thập niên 1980, ông mua chiếc Rolls-Royce đầu tiên, đó là thành quả xứng đáng."

Từ cô gái trẻ ôm giấc mơ Posh Spice đến nhà thiết kế sở hữu thương hiệu thời trang toàn cầu, Victoria Beckham không ngần ngại nhìn lại những khoảnh khắc vụng về trong quá khứ. Như chính cô thừa nhận: Không phải lúc nào cũng sang chảnh như mọi người nghĩ, nhưng ít nhất, bản thân đã học được cách đứng vững và tiến lên.