VIB hoàn tiền đến 24 triệu đồng một năm cho chủ thẻ Cash Back

Hoàn tiền là một trong những lý do thuyết phục người dùng mở thẻ tín dụng hiện nay. Hình thức khuyến mãi này ngày càng phổ biến khi khách hàng thời 4.0 ngày càng chuộng thanh toán không tiền mặt và có thói quen tiêu dùng thông minh, tiết kiệm ngay cả khi đang chi tiêu. Nhiều ngân hàng đã triển khai các dòng thẻ tín dụng có tính năng hoàn tiền (cash back) nhằm tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng, điển hình như dòng thẻ VIB Cash Back với mức hoàn tiền đến 24 triệu đồng/năm của ngân hàng Quốc Tế (VIB) – nhà băng luôn dẫn đầu trong các xu hướng thẻ.

Hoàn tiền đến 24 triệu đồng/năm, lợi kép cho chi tiêu ẩm thực

Mới đây, VIB vừa công bố nâng mức hoàn tiền của thẻ VIB Cash Back từ 800.000 lên 2 triệu đồng/tháng, tương đương 24 triệu đồng/năm. Đây là mức hoàn tiền rất có lợi cho người dùng. Không chỉ vậy, VIB tiếp tục đưa ra 2 lựa chọn hoàn tiền theo nhu cầu cho chủ thẻ, gồm: hoàn 0,1% không giới hạn trên toàn bộ chi tiêu hợp lệ hoặc hoàn đến 10% theo nhóm danh mục chi tiêu, có thể đăng ký và thay đổi theo nhu cầu của khách hàng từng thời kỳ. Danh mục chi tiêu được VIB tập trung vào các nhóm nhu cầu thường xuyên với mức chi tiêu cao của người dùng thẻ, gồm: ẩm thực, giải trí, dịch vụ marketing và quảng cáo, và nhóm bảo hiểm. Đặc biệt, với nhóm nhu cầu ẩm thực, chủ thẻ VIB sẽ được lợi kép khi ngân hàng này vốn được biết đến rộng rãi với h ệ ưu đãi ẩm thực đến 30%.

Chị Ngọc Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) – một chủ thẻ tín dụng VIB Cash Back cho biết: "Công việc bận rộn nên bên cạnh các cuộc hẹn ăn uống với đối tác thì mình cũng ưu tiên sắp xếp các cuộc gặp mặt gia đình, bạn bè ở các nhà hàng. Có thể bạn sẽ thấy như vậy chi phí hơi cao một chút nhưng mình sẽ có không gian gặp mặt thoải mái lại tiết kiệm thời gian chuẩn bị. Bí quyết của mình là chọn nhà hàng trong danh mục ưu đãi và thanh toán bằng VIB Cash Back. Vừa được giảm giá trực tiếp đến 30% trên hóa đơn vừa được hoàn tiền chưa kể các ưu đãi khác của nhà hàng. Tháng rồi chỉ riêng tiền hoàn của thẻ mình đã nhận được hơn 1,8 triệu đồng".

Anh Lâm Hoàng – một freelancer tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - cũng cho biết đã mở thẻ tín dụng VIB Cash Back để tận dụng tính năng hoàn tiền của dòng thẻ này.

"Tôi thường nhận quảng cáo online cho các nhãn và đã mở ngay thẻ VIB Cash Back khi ngân hàng này có dịch vụ marketing, quảng cáo trong danh mục chi tiêu được áp mức hoàn tiền đến 10%. Mới đây, mức hoàn tiền còn được tăng từ 800.000 lên 2 triệu đồng. Việc đều, mỗi năm tôi nhận 24 triệu đồng từ VIB là hiển nhiên", anh Lâm hào hứng chia sẻ.

Trải nghiệm khách hàng là ưu tiên

Bên cạnh những dòng thẻ cá nhân hóa theo nhu cầu khách hàng, VIB luôn tiên phong trong ứng dụng những công nghệ thẻ hàng đầu để mang đến những trải nghiệm thú vị và mới mẻ cho người dùng Việt.

Đây là ngân hàng ra mắt thẻ tích hợp tính năng tín dụng và thanh toán đầu tiên của Mastercard tại Đông Nam Á. Đây cũng là ngân hàng giới thiệu dòng thẻ đồng thương hiệu đầu tiên tích hợp thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng trên cùng một chip, một phôi thẻ của Visa tại thị trường Việt Nam.

VIB là một trong những ngân hàng số hoá sớm nhất quy trình phát hành thẻ tín dụng tại Việt Nam, rút ngắn thời gian từ lúc đăng ký đến lúc nhận được thông tin thẻ VIB để bắt đầu thanh toán online chỉ trong vòng 15 -30 phút, mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm – mở thẻ - thanh toán liền mạch, tức thì và không chờ đợi. Ngoài ra, "thẻ ảo", "tổng đài ảo" và "chuyên gia tài chính ảo" cũng là những khái niệm được VIB phổ biến trên thị trường, được người dùng tích cực đón nhận.

Mới đây nhất, VIB vừa tiên phong giới thiệu công nghệ "thẻ biết nói" qua việc nhúng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) vào mã QR ở mặt sau của thẻ tín dụng. Qua mã QR này, chuyên gia tài chính ảo Vie sẵn sàng xuất hiện khi khách hàng yêu cầu, để tư vấn trực tiếp về việc dùng thẻ và ưu đãi thẻ.

Đồng thời, từ nay khi liên hệ Tổng đài dich vụ khách hàng 18008180 - 18008195 (miễn phí), chủ thẻ VIB có thể đăng ký dịch vụ nhận dạng qua giọng nói VoiceID để rút ngắn quá trình tương tác với tổng đài và được trải nghiệm phục vụ cá nhân hóa chuyên biệt một cách nhanh chóng, an toàn. VoiceID cùng các dịch vụ đã triển khai như Voice Brandname (hiển thị thông tin VIB khi liên hệ với khách hàng), AI Voice BOT, dịch vụ tổng đài tự động IVR là điển hình của nổ lực của VIB trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng, bao gồm các chủ thẻ VIB.