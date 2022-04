Vì ta đã có - Ca khúc đặc biệt ngành bảo hiểm sáng tác tặng khách hàng

Với ca khúc "chill" cùng giai điệu sôi động khan giả còn cảm nhận bảo hiểm qua "lăng kính" mới: tràn đầy sự thiết thực, gần gũi và trẻ trung.



Sau hơn 20 năm phát triển, lần đầu tiên ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đánh dấu sự phát triển bền vững bằng bài hát "chất lừ" của ngành.

"Vì ta đã có" là MV đầu tiên mà ngành bảo hiểm nhân thọ ra mắt thị trường

MV "Vì ta đã có…" mở đầu bằng những hoạt động quen thuộc hàng ngày của một gia đình: Người bố đi làm, người mẹ chăm lo cho gia đình, trẻ con đi học… Và rồi họ gặp những khó khăn thường thấy trong cuộc sống. Chính sự kết hợp giữa ca từ, phối cảnh và giai điệu sôi động của phong cách Moombahton với tempo (tốc độ) nhanh, tiếng bass dày, nhịp trống two-step (nhịp trống kép) đã mang lại cảm giác sống động cho người nghe. Họ như đang trực tiếp đối mặt với những thử thách trên đường đời : "Những khi nắng gắt, hay lúc mưa giông. Nhiều khi cuộc sống, khiến ta nản lòng".

Từ đây, dù đầy thách thức nhưng "ta vẫn cần một tương lai tươi sáng" với những ưu tiên hàng đầu: "Bảo vệ sức khỏe. Bảo vệ gia đình. Bảo vệ tài chính. Bảo vệ chính mình". Những thuật ngữ ngành bảo hiểm được âm nhạc "mềm hóa" bằng giai điệu trẻ trung đã mang lại cảm giác gần gũi, tạo cảm xúc gắn kết để nâng cao nhận thức người dân về bảo hiểm tinh tế hơn.

Có thể nói giai điệu trẻ trung, hiện đại của MV "Vì ta đã có" là món quà ý nghĩa ngành bảo hiểm gửi đến khách hàng trong những ngày tháng này, khi chúng ta đang nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường sau dịch bệnh. MV sẽ như chiếc cầu nối liền những ưu điểm của ngành bảo hiểm đến gần với khách hàng hơn.

Không ngoa khi nói rằng, ngành BHNT - lĩnh vực được cho là khô khan và nghiêm túc - đã "chơi trội" khi sáng tác một bài nhạc phá cách dành tặng khách hàng với mong muốn bảo hiểm gần gũi hơn với mọi người, mọi gia đình.

MC Liêu Hà Trinh ủng hộ thông điệp mà MV "Vì ta đã có" truyền tải

MC Liêu Hà Trinh bộc bạch rằng, những tháng năm trải dài của tuổi trẻ, chúng ta chăm chỉ kiếm tiền, suy cho cùng đều là muốn có đủ điều kiện để lo lắng và chở che cho người mình yêu thương. Bên cạnh sức mạnh bảo vệ xuất phát từ tình yêu vô điều kiện của trái tim, thì bảo hiểm - tình yêu từ lý trí sẽ bổ trợ thêm cho sự bảo vệ của ta dành cho người mình hết mực thương yêu.".

Chia sẻ về MV "Vì ta đã có…", MC Huyền Trang - người vừa là "cựu F0" đã cảm nhận sâu sắc hơn về nền tảng vững chắc bảo vệ cho mỗi người trong cuộc sống. "Trên con đường đạt được sự thịnh vượng mong muốn, không thiếu những rủi ro ta có thể gặp phải. Vì vậy, mỗi người hãy sớm tạo cho mình một cái "khiên" trên hành trình về đích an toàn", nữ MC duyên dáng kêu gọi.

Theo đại diện của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), đây là một trong những nỗ lực truyền thông về BHNT của IAV trong năm nay, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về BHNT, xóa đi những hiểu lầm không đáng có, giúp người dân hiểu thêm về lợi ích BHNT đem lại trong cuộc sống, cũng như cải thiện hình ảnh của BHNT ngày càng tốt đẹp hơn, đồng thời hỗ trợ các công ty BHNT thành viên thuận lợi, dễ dàng hơn trong tiếp cận công chúng.

Theo số liệu ước tính của IAV năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 217.338 tỷ đồng, tăng trưởng 16.71% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.880 tỷ đồng, tăng 3.98% so với cùng kỳ 2020; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 159.458 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Điều này cho thấy, nhiều người đã quan tâm hơn đến vấn đề mua bảo hiểm. Và với MV mới đầy sôi động này, hy vọng ngành BHNT nói riêng và bảo hiểm nói chung đến gần hơn với công chúng, lan tỏa ưu điểm của BHNT là sự đồng hành bảo vệ lâu dài, mang đến những khoản tích lũy lớn và đảm bảo tài chính cho người tham gia bảo hiểm và cả những người thân trong gia đình.

https://afamily.vn/vi-ta-da-co-ca-khuc-dac-biet-nganh-bao-hiem-sang-tac-tang-khach-hang-2022040512075468.chn