Vì sao tai nạn giao thông ở Sài Gòn diễn biến phức tạp, tăng cao trong mùa dịch Covid-19

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP có chiều hướng diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao trong tháng 3/2020.



Theo PC08, trong tháng 3/2020, tình hình TTATGT TPHCM có chiều hướng diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông tăng cao. Toàn TPHCM xảy ra 52 vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 51 người và 9 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do một số người dân chủ quan trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Người dân hạn chế ra đường mật độ phương tiện thấp, giao thông thông thoáng nên 1 số người điểu khiển phương tiện đã chủ quan chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lưu thông không đúng phần đường, không chú ý quan sát... dẫn đến TNGT.

Một vụ tai nạn giao thông ở quận Thủ Đức trong tháng 3/2020

Trong tháng 4/2020, nhằm bảo trật tự ATGT trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Phòng PC 08, Công an TPHCM thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Phía PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng, các tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

PC08 sẽ xử lý nghiêm với các hành vi chính dẫn tới TNGT như: Chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định, chở quá số người quy định, lùi xe trên đường một chiều, đường dẫn cao tốc, không có Giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô. xe gắn máy…

PC08, Công an TPHCM phát tờ rơi tuyên truyền ATGT và phòng chóng dịch Covid-19…

PC08, Công an TPHCM tổ chức tặng quà cho những nguời có hoàn cảnh khó khăn như người bán vé số, bán hàng rong,…trên đường và trước trụ sở.

PC08 cũng tăng cường chốt chặn, kiểm tra hành chính về ban đêm, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ tụ tập, chạy xe lưu thông thành đoàn gây rối trật tự công cộng…PC08 tổ chức tặng quà cho những nguời có hoàn cảnh khó khăn như người bán vé số, bán hàng rong,…phát tờ rơi tuyên truyền ATGT và phòng chóng dịch Covid-19…

Bên cạnh đó, PC08 kêu gọi người dân thành phố chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các thông báo, chỉ thị của lãnh đạo các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid-19, ra sức chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.